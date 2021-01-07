Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021

На момент начала 2021 года ситуация с доступностью видеокарт 30-серии от NVIDIA еще не стабилизировалась, неудивительно, что на этом фоне остаются актуальными решения прошлого поколения. Особенно это касается вторичного рынка, на фоне выхода Ampere снизилась стоимость видеокарт на архитектуре Turing. В центре внимания сегодня ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC, занимающая ранее позицию игрового флагмана.

Внешний вид

Все тесты в играх и бенчмарках проводились на актуальных версиях драйверов и патчей в играх. На полках магазинов она доступна в среднем за 100 тысяч рублей.Установлена общая для ROG-серии видеокарт система охлаждения с окрашенным в черный цвет радиатором. За активный отвод тепла отвечают три вентилятора.

Вентиляторы здесь с узкой рамкой и уменьшенным диаметром ротора. Скорость вращения регулируется автоматически.

На материнской плате перекрывает три слота и два слота расширения на корпусе. Как показала практика тестов в режиме NVLink с RTX 3090, рассматривать связки из двух видеокарт не целесообразно с учетом желания повышения частоты кадров в играх.

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной с логотипом семейства ROG. Пластина участвует в пассивном отводе тепла и усилении общей конструкции.

Дополнительное питание в ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC подается через два 8-пиновых разъема. Рядом с ними группа контактов для вольтметра.

Выведена отдельная кнопка выключения подсветки. На боковой стороне платы есть гнездо для подключения внешних 12V-элементов. Они также будут поддерживать ASUS Aura.

На панели вывода выведены два DisplayPort, два HDMI и один USB Type-C.

Массивный радиатор с пластинами и двумя контактными никелированными пластинами. Тепло отводит от графического процессора, памяти и силовых элементов.

Тесты ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

FireStrike Extreme

Напомним, она построена на базе процессора TU102-300A-K1-A1, выполненном на 12нм техпроцессе. За питание отвечает 19-фазная подсистема. Чипы памяти Micron, тут 12 Гбайт с тактовой частотой 14 000 МГц.

TimeSpy

PortRoyal

Blender

Тесты в играх

Cyberpunk 2077. 4K Ultra Ray

Для наглядности мы приводим мониторинг с видеокартой GeForce RTX 2080 Super. Все тесты проводились в одно время с ультра настройками графики. Установлены последние версии драйвера.

Escape from Tarkov. 4K Ultra

Far Cry New Dawn. 4K Ultra

Rise of Tomb Raider. 4K Ultra

Total War Saga: Troy. 4K Ultra

Watch Dogs: Legion. 4K Ultra

Assassin's Creed Valhalla. 4K Ultra

World of Tanks. 4K Ultra

Итоги по ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

На момент начала 2021 года покупка GeForce RTX 2080 Ti в магазине станет не лучшим решением, оптимальным будет ее покупка с тщательной проверкой на вторичном рынке. Эти видеокарты не пользовались популярностью у майнеров, поэтому можно рассчитывать, что она не эксплуатировалась с повышенной нагрузкой в течение длительного времени. В играх же она на уровне GeForce RTX 3070, но пока ее сложно найти на полках с рекомендованными ценниками. ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC, в свою очередь, предлагает низкий уровень шума и комфортный диапазон рабочих температур, а также потенциал для проведения ручного разгона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".