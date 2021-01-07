Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021

На момент начала 2021 года ситуация с доступностью видеокарт 30-серии от NVIDIA еще не стабилизировалась, неудивительно, что на этом фоне остаются актуальными решения прошлого поколения. Особенно это касается вторичного рынка, на фоне выхода Ampere снизилась стоимость видеокарт на архитектуре Turing. В центре внимания сегодня ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC, занимающая ранее позицию игрового флагмана.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

Все тесты в играх и бенчмарках проводились на актуальных версиях драйверов и патчей в играх. На полках магазинов она доступна в среднем за 100 тысяч рублей.

Внешний вид

Установлена общая для ROG-серии видеокарт система охлаждения с окрашенным в черный цвет радиатором. За активный отвод тепла отвечают три вентилятора.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

Вентиляторы здесь с узкой рамкой и уменьшенным диаметром ротора. Скорость вращения регулируется автоматически.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

На материнской плате перекрывает три слота и два слота расширения на корпусе. Как показала практика тестов в режиме NVLink с RTX 3090, рассматривать связки из двух видеокарт не целесообразно с учетом желания повышения частоты кадров в играх.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной с логотипом семейства ROG. Пластина участвует в пассивном отводе тепла и усилении общей конструкции.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

Дополнительное питание в ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC подается через два 8-пиновых разъема. Рядом с ними группа контактов для вольтметра.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

Выведена отдельная кнопка выключения подсветки. На боковой стороне платы есть гнездо для подключения внешних 12V-элементов. Они также будут поддерживать ASUS Aura.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

На панели вывода выведены два DisplayPort, два HDMI и один USB Type-C.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

Массивный радиатор с пластинами и двумя контактными никелированными пластинами. Тепло отводит от графического процессора, памяти и силовых элементов.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

Напомним, она построена на базе процессора TU102-300A-K1-A1, выполненном на 12нм техпроцессе. За питание отвечает 19-фазная подсистема. Чипы памяти Micron, тут 12 Гбайт с тактовой частотой 14 000 МГц.

Тесты ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

FireStrike Extreme

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

TimeSpy

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

PortRoyal

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Blender

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity

Тесты в играх

Для наглядности мы приводим мониторинг с видеокартой GeForce RTX 2080 Super. Все тесты проводились в одно время с ультра настройками графики. Установлены последние версии драйвера.

Cyberpunk 2077. 4K Ultra Ray

Escape from Tarkov. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Far Cry New Dawn. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Rise of Tomb Raider. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Total War Saga: Troy. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Watch Dogs: Legion. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Assassin's Creed Valhalla. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

World of Tanks. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Итоги по ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorНа момент начала 2021 года покупка GeForce RTX 2080 Ti в магазине станет не лучшим решением, оптимальным будет ее покупка с тщательной проверкой на вторичном рынке. Эти видеокарты не пользовались популярностью у майнеров, поэтому можно рассчитывать, что она не эксплуатировалась с повышенной нагрузкой в течение длительного времени. В играх же она на уровне GeForce RTX 3070, но пока ее сложно найти на полках с рекомендованными ценниками. ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC, в свою очередь, предлагает низкий уровень шума и комфортный диапазон рабочих температур, а также потенциал для проведения ручного разгона.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC
Обзоры:
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090
Лучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GDЛучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GD
Новости:
MSI GeForce RTX 3090 AERO получила "турбину"

Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 3090 AERO, которая выполнена в стиле GeForce GTX 480 один...
Представлена карта Yeston GeForce RTX 3070 в стиле аниме

Компания Yeston представила графический ускоритель GeForce RTX 3070 Sakura Hitomi Flower Marriage Commemo...
Запуск видеокарты NVIDIA RTX 3080Ti перенесен на февраль

Видеокарта NVIDIA RTX 3080Ti еще не была официально анонсирована, но уже была известна ее запуска. Изнача...
Обзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечекОбзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечек
Обзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-FiОбзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-Fi
Лучший микрофон для стрима. AVerMedia Technologies AM310Лучший микрофон для стрима. AVerMedia Technologies AM310
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade LakeОбзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake
Обзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполненииОбзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполнении
NVIDIA отменила RTX 3080 на 20 ГБ...
NVIDIA отменила RTX 3080 на 20 ГБКакое-то время назад компания NVIDIA, по слухам из СМИ, готовила к релизу новые видеокарты с большим объе...
Рендеринг LG W31 и ключевые характеристи...
Рендеринг LG W31 и ключевые характеристиЮжнокорейская компания LG работает над смартфоном LG W31. Появление LG W31, похоже, не за горами, посколь...
Для смартфонов серии OnePlus выпущена ве...
Для смартфонов серии OnePlus выпущена веOnePlus начала развертывание версии OxygenOS 11 Open Beta 3 для смартфонов OnePlus 8/8 Pro по всему миру....
NVIDIA анонсировала профессиональную вид...
NVIDIA анонсировала профессиональную видВидеокарта NVIDIA RTX A6000 разработана специально для рабочих нагрузок в профессиональных приложениях гд...
Обзор Chicken Police. Детектив в неповто...
Обзор Chicken Police. Детектив в неповтоДетектив-петух, странное дело, персонажи-животные и черно-белая графика? Да-да, всё верно, это именно то,...
Смартфон iQOO Z1 с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ вс...
Смартфон iQOO Z1 с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ всВ начале этого года, iQOO при поддержке VIVO представила в Китае свой смартфон под названием iQOO Z1. Сма...
POCO M2 получил MIUI 12...
POCO M2 получил MIUI 12Хотя Xiaomi анонсировала MIUI 12.5, компания еще не завершила развертывание MIUI 12 на некоторых смартфон...
RX 6800 XT отлично себя показала в теста...
RX 6800 XT отлично себя показала в тестаОтносительно недавно компания AMD официально представила свою новую видеокарту AMD RX 6800 XT, которая у ...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti производитель...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti производительКомпания NVIDIA готова выпустить четвертый продукт серии GeForce RTX 30. GeForce RTX 3060 Ti имеет тот же...
Представлен стильный десктоп Acer Concep...
Представлен стильный десктоп Acer ConcepКомпания Acer представила компактный настольный ПК ConceptD 300, который может похвастаться не только про...
Представлена 3D-карта ASUS Radeon RX 690...
Представлена 3D-карта ASUS Radeon RX 690Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт Radeon RX 6900 XT моделью Radeon RX 6900 XT ROG Strix LC. Н...
Phanteks анонсировала новый корпус Eclip...
Phanteks анонсировала новый корпус EclipPhanteks Eclipse P360A имеет переднюю панель Ultra-fine Performance Mesh, это улучшает воздушный поток и ...
Обзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизациейОбзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизацией
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDKОбзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDK
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor