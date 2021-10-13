Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)

В комплект входит брелок-линейка, несколько нейлоновых стяжек, документация.
На видеокарте закрывает более двух слотов расширения. Рекомендуем продумать вопрос дополнительной поддержки в тыльной части с помощью кронштейна.
Связано это с внушительным весом в 1.8 килограмма. Впервую очередь для предотвращения излома разъема на материнскую плату и уменьшения износа. Логичнее было бы самому производителю добавить его в комплект, вместо линейки.
Сама же видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti хорошо защищена. Обратная сторона печатной платы с усиливающей пластиной.
Есть характерные для современных видеокарты вырезы в тыльной части для сквозного продувания радиатора.
На боковой грани можно обратить внимание на переключатель режимов работы: разгона и тихого. Такой же был в недавно протестированной ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC.
Дополнительное питание подается через три восьмипиновых разъема. Они немного углублены относительно плоскости боковой грани. Рекомендуемая мощность блока питания от 750 Вт.
На боковой стороне всю длину занимает подсвечиваемая зона. Это ASUS AURA с настройкой и синхронизацией.
Панель портов вывода включает два HDMI и три DisplayPort.
Используются три вентилятора Axial-tech с внешним кольцом и изогнутыми лопастями. Диаметр 95 мм. Один из трех вращается в другом направлении.
Установлен односекционный радиатор с семью медными никелированными трубкамию они распределены вдоль всей площади радиатора.
Основная пластина осуществляет контакт с графическим чипом и памятью. Есть также одна дополнительная для силовой подсистемы.
В данной видеокарте используется 16-фазная схема с качественной элементной базой. 13 фаз в ней задействовано на графическое ядро и 3 на память.
На печатной плате доступно два выхода для подключения внешних вентиляторов, возможно будет полезно или при ограниченном количестве на плате или с целью организации аккуратного монтажа.
Доступны 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6X. Это чипы от Micron с частотой 1188 МГц. Шина 256 бит.
Процессор работает разогнанных частотах 1575 МГц и 1845 МГц. Есть режим с повышенным Power Limit до 380 Вт.
Тестирование видеокарты велось в корпусе с закрытой крышкой. При продолжительной нагрузке в играх температура держалась в районе 66 градусов.
Изучение велось с разблокированным лимитом питания.