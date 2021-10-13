Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti. В основе которой используется графический процессор NVIDIA GA104 с 17400 млн транзисторов и выполненный по 8 нм техпроцессу. Эта серия стала одной из первых в которых был встроен механизм снижения производительности при использовании видеокарты для майнинга. На общую доступность видеокарт это в итоге не повлияло, по-прежнему свободно приобрести их в магазине без заметных наценок не получится, но сократилась разница в стоимости между решениями в недорогом обвесе и такими топовыми линейками как ROG STRIX.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Комплектация

Упакована видеокарта в коробку с яркой полиграфией и характерным оформлением. На лицевой стороне приведены отметки по поддержке ряда технологий от NVIDIA и ASUS.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

В комплект входит брелок-линейка, несколько нейлоновых стяжек, документация.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti обзор

Внешний вид

Установлена габаритная система охлаждения с тремя вентиляторами. Длина корпуса 32 сантиметра и 14 сантиметров она занимает в ширину.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

На видеокарте закрывает более двух слотов расширения. Рекомендуем продумать вопрос дополнительной поддержки в тыльной части с помощью кронштейна.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Связано это с внушительным весом в 1.8 килограмма. Впервую очередь для предотвращения излома разъема на материнскую плату и уменьшения износа. Логичнее было бы самому производителю добавить его в комплект, вместо линейки.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Сама же видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti хорошо защищена. Обратная сторона печатной платы с усиливающей пластиной.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Есть характерные для современных видеокарты вырезы в тыльной части для сквозного продувания радиатора.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

На боковой грани можно обратить внимание на переключатель режимов работы: разгона и тихого. Такой же был в недавно протестированной ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Дополнительное питание подается через три восьмипиновых разъема. Они немного углублены относительно плоскости боковой грани. Рекомендуемая мощность блока питания от 750 Вт.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

На боковой стороне всю длину занимает подсвечиваемая зона. Это ASUS AURA с настройкой и синхронизацией.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Панель портов вывода включает два HDMI и три DisplayPort.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Используются три вентилятора Axial-tech с внешним кольцом и изогнутыми лопастями. Диаметр 95 мм. Один из трех вращается в другом направлении.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Установлен односекционный радиатор с семью медными никелированными трубкамию они распределены вдоль всей площади радиатора.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Основная пластина осуществляет контакт с графическим чипом и памятью. Есть также одна дополнительная для силовой подсистемы.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

В данной видеокарте используется 16-фазная схема с качественной элементной базой. 13 фаз в ней задействовано на графическое ядро и 3 на память.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

На печатной плате доступно два выхода для подключения внешних вентиляторов, возможно будет полезно или при ограниченном количестве на плате или с целью организации аккуратного монтажа.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Доступны 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6X. Это чипы от Micron с частотой 1188 МГц. Шина 256 бит.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Процессор работает разогнанных частотах 1575 МГц и 1845 МГц. Есть режим с повышенным Power Limit до 380 Вт.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Тесты в бенчмарках

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Тестирование видеокарты велось в корпусе с закрытой крышкой. При продолжительной нагрузке в играх температура держалась в районе 66 градусов.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Изучение велось с разблокированным лимитом питания.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Тесты в играх

Во всех играх выставлены максимально доступные настройки графики без DLSS. Изучение проходит в трех вариантах разрешения.

Shadow of the Tomb Raider. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Assassin’s Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti – видеокарта с эффективным охлаждением и продуманной схемотехникой, обеспечивающие ей повышенную надежность и комфортный диапазон рабочих температурю отметим низкий уровень шума (в режиме «P»), два BIOS с разными лимитами питания, набор разъемов вывода изображения, два выхода на вентиляторы. Не устроить могут габариты и отсутствие в комплекте кронштейна.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti
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