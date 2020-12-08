Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 Ti

В рамках «Лаборатории» ранее мы проводили детальное тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC , занимающей место флагмана среди решений на базе архитектуры Ampere. Но ее сложно назвать доступной в вопросе стоимости. И здесь интереснее для игроков становится ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC, предлагая высокий уровень быстродействия в современных играх с разрешением 4К. В рамках данного теста мы проведем ее сравнение с GeForce RTX 2080 Ti.

Комплектация

К моменту публикации ситуация с доступностью видеокарт в магазинах не стабилизировалась. Вероятнее всего, по рекомендованным ценам можно будет ожидать только ближе к завершению зимы.Поставляется в коробке с фирменным оформлением. Помимо изображения видеокарты приводятся основные ее особенности.

На обратной стороне описано строение системы охлаждения, используемых силовых элементов и программного обеспечения.

Внешний вид

Стартовый комплект включает руководство пользователя, сертификат качества, стяжки, линейку, карточку с изображением карты и гарантийный талон.Для наглядности изменений мы приведем на общем снимке флагман прошлого поколения. И как можно заметить, работу по улучшениям провели заметную.

За активное охлаждение тут отвечают три вентилятора. Центральный отличается направлением вращения для оптимизации воздушного потока.

Самый дальний, как и у референса, продувает воздух сквозь радиатор. Напомним, что с видеокартами нового поколения предпочтительнее использование жидкостного охлаждения.

Кожух ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC выполнен из металла. Внешний вид у нее в сравнении с ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC интереснее.

В оформлении используется сочетание черного основания и металлических накладок. Увеличена подсвечиваемая площадь. Также отсутствует выступ в тыльной части.

На материнской плате занимает 3 слота расширения. Но стоит учитывать, что для доступа к воздуху нужно будет оставить и четвертый слот.

Длина составляет 32 сантиметра. Ширина 14 см. Вес приближается к 2 килограммам. Учитывайте эти параметры при подборе корпуса для сборки системы.

Дополнительное питание подается через три 8-пиновых разъема. Расположены они общей группой на боковой грани. Для нее рекомендуется установка блока питания мощностью 850 Вт.

Задняя часть печатной платы защищена металлической пластиной. Тут она задействуется для улучшения пассивного отвода тепла. На ее внутреннюю часть нанесен термоинтерфейс.

На панели разъемов доступны три DisplayPort и два HDMI. Поддерживается вывод контента в 8К-разрешении.

Под кожухом расположен массивный алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками. Широкое никелированное основание осуществляет контакт с крышкой процессора и чипами памяти. Отдельные пластины на силовых элементах.

В ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC используется 13-фазная подсистема питания. Это Texas Instruments CSD95481RWJ и Semiconductor NCP303151. Шума и писка при продолжительной нагрузке замечено не было. Два ШИМ-контроллера MPS MP2888A.

Доступен переключатель режимов работы. В одном из них ядро GA102-200-KD-A1 было разогнано до 1935 МГц, во втором до 1905 МГц.

320-битная шина памяти. Распаяны чипы GDDR6X от Micron. Частота памяти составляет 19 000 МГц.

Тесты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

FireStrike Extreme

TimeSpy

Blender

PCMARK 10

3DMark11

Тесты в играх в FHD, QHD, UHD

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

В играх используются Ultra настройки графики. Система построена на базе процессора Intel Core i5-10600K, дополнительный его разгон не проводился. Видеокарта установлена в закрытом корпусе.

Escape from Tarkov: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Far Cry New Dawn: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Rise of Tomb Raider: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

World of Tanks: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

4K тесты игры с разными настройками графики

Assassin's Creed Valhalla 4K: Medium, High, Ultra. (ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC)

Escape from Tarkov 4K: Medium, High, Ultra. (ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC)

Watch Dogs: Legion 4K: Medium, High, Ultra. (ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC)

Сравнение с ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080Ti

RTX 3080 vs RTX 2080Ti: 3 games 4K (Medium, High, Ultra)

Сравнение мы проводили с видеокартой ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080Ti. Данные снимались в одно и то же время с установленной последней версией графического драйвера. Для наглядности мы приводим мониторинг сразу в трех разрешениях: Full HD, Quad HD и Ultra HD. Во всех установлены максимальные настройки графики.

Сравнение с ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

RTX 3080 vs RTX 3070: 3 games 4K (Medium, High, Ultra)

Также предлагаем сравнить с данными, полученными на ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC.

Разгон

В завершение мы провели потенциал для ручного разгона ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC. Без повышения напряжения мы смогли получить стабильную прибавку в 50 МГц по ядру и 250 МГц по памяти.

Overclocked ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Для наглядности приведем мониторинг при проведении бенчмарка, позволяющий сравнить температурные режимы работы и рабочие частоты.

Итоги по ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC – видеокарта для тех, кто ставит приоритетом надежность и эффективность установленной системы охлаждения. Использование качественных компонентов, усиленная подсистема питания, синхронизируемая подсветка. Видеокарта предлагает хороший набор портов вывода, два режима работы. Не устроить в ней могут общие массивные габариты. Также обратите внимание: используемый блок питания должен иметь отдельные линии для возможности подключения трех PCIe-разъемов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".