Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 Ti

В рамках «Лаборатории» ранее мы проводили детальное тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC, занимающей место флагмана среди решений на базе архитектуры Ampere. Но ее сложно назвать доступной в вопросе стоимости. И здесь интереснее для игроков становится ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC, предлагая высокий уровень быстродействия в современных играх с разрешением 4К. В рамках данного теста мы проведем ее сравнение с GeForce RTX 2080 Ti.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

К моменту публикации ситуация с доступностью видеокарт в магазинах не стабилизировалась. Вероятнее всего, по рекомендованным ценам можно будет ожидать только ближе к завершению зимы.

Комплектация

Поставляется в коробке с фирменным оформлением. Помимо изображения видеокарты приводятся основные ее особенности.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

На обратной стороне описано строение системы охлаждения, используемых силовых элементов и программного обеспечения.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Стартовый комплект включает руководство пользователя, сертификат качества, стяжки, линейку, карточку с изображением карты и гарантийный талон.

Внешний вид

Для наглядности изменений мы приведем на общем снимке флагман прошлого поколения. И как можно заметить, работу по улучшениям провели заметную.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

За активное охлаждение тут отвечают три вентилятора. Центральный отличается направлением вращения для оптимизации воздушного потока.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Самый дальний, как и у референса, продувает воздух сквозь радиатор. Напомним, что с видеокартами нового поколения предпочтительнее использование жидкостного охлаждения.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Кожух ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC выполнен из металла. Внешний вид у нее в сравнении с ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC интереснее.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

В оформлении используется сочетание черного основания и металлических накладок. Увеличена подсвечиваемая площадь. Также отсутствует выступ в тыльной части.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

На материнской плате занимает 3 слота расширения. Но стоит учитывать, что для доступа к воздуху нужно будет оставить и четвертый слот.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Длина составляет 32 сантиметра. Ширина 14 см. Вес приближается к 2 килограммам. Учитывайте эти параметры при подборе корпуса для сборки системы.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Дополнительное питание подается через три 8-пиновых разъема. Расположены они общей группой на боковой грани. Для нее рекомендуется установка блока питания мощностью 850 Вт.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Задняя часть печатной платы защищена металлической пластиной. Тут она задействуется для улучшения пассивного отвода тепла. На ее внутреннюю часть нанесен термоинтерфейс.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

На панели разъемов доступны три DisplayPort и два HDMI. Поддерживается вывод контента в 8К-разрешении.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Под кожухом расположен массивный алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками. Широкое никелированное основание осуществляет контакт с крышкой процессора и чипами памяти. Отдельные пластины на силовых элементах.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

В ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC используется 13-фазная подсистема питания. Это Texas Instruments CSD95481RWJ и Semiconductor NCP303151. Шума и писка при продолжительной нагрузке замечено не было. Два ШИМ-контроллера MPS MP2888A.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Доступен переключатель режимов работы. В одном из них ядро GA102-200-KD-A1 было разогнано до 1935 МГц, во втором до 1905 МГц.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

320-битная шина памяти. Распаяны чипы GDDR6X от Micron. Частота памяти составляет 19 000 МГц.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Тесты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

FireStrike Extreme

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

TimeSpy

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Blender

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

PCMARK 10

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

3DMark11

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Тесты в играх в FHD, QHD, UHD

В играх используются Ultra настройки графики. Система построена на базе процессора Intel Core i5-10600K, дополнительный его разгон не проводился. Видеокарта установлена в закрытом корпусе.

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Escape from Tarkov: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Far Cry New Dawn: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Rise of Tomb Raider: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

World of Tanks: FHD, QHD, UHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

4K тесты игры с разными настройками графики

Assassin's Creed Valhalla 4K: Medium, High, Ultra. (ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC)

Escape from Tarkov 4K: Medium, High, Ultra. (ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC)

Watch Dogs: Legion 4K: Medium, High, Ultra. (ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC)

Сравнение с ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080Ti

Сравнение мы проводили с видеокартой ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080Ti. Данные снимались в одно и то же время с установленной последней версией графического драйвера. Для наглядности мы приводим мониторинг сразу в трех разрешениях: Full HD, Quad HD и Ultra HD. Во всех установлены максимальные настройки графики.

RTX 3080 vs RTX 2080Ti: 3 games 4K (Medium, High, Ultra)

Сравнение с ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

Также предлагаем сравнить с данными, полученными на ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC.

RTX 3080 vs RTX 3070: 3 games 4K (Medium, High, Ultra)

Разгон

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

В завершение мы провели потенциал для ручного разгона ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC. Без повышения напряжения мы смогли получить стабильную прибавку в 50 МГц по ядру и 250 МГц по памяти.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Для наглядности приведем мониторинг при проведении бенчмарка, позволяющий сравнить температурные режимы работы и рабочие частоты.

Overclocked ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Итоги по ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC – видеокарта для тех, кто ставит приоритетом надежность и эффективность установленной системы охлаждения. Использование качественных компонентов, усиленная подсистема питания, синхронизируемая подсветка. Видеокарта предлагает хороший набор портов вывода, два режима работы. Не устроить в ней могут общие массивные габариты. Также обратите внимание: используемый блок питания должен иметь отдельные линии для возможности подключения трех PCIe-разъемов.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC
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