Обзор ASUS ROG Strix XF 120. Надежные и тихие корпусные вентиляторы

В начале года ASUS анонсировала и запустила продажи корпусных вентиляторов ROG Strix XF 120, особенностью которых стала система магнитного центрирования на подшипнике скольжения. За счет магнитной левитации сводится к минимуму трение деталей, повышая общий срок службы. Это отражено в заявленных 400 000 часах наработки на отказ.

Комплектация

На момент публикации средняя стоимость – 2500 рублей.Поставляются в коробке с откидной крышкой. Эффектное оформление сочетается с подробным описанием технических особенностей. Комплект включает разветвитель для подключения вентиляторов, саморезы для крепления в корпусе, силиконовые фиксаторы.

Внешний вид

Рамка вентиляторов выполнена из пластика черного цвета. Габариты традиционные, составляют они 120х120х25 мм.

По периметру четыре ушка для проведения монтажа. Они сопровождаются антивибрационными накладками.

Подключается при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке с 4-пиновым PWM-коннектором. В комплекте есть разветвитель для подключения к одному разъему на плате сразу двух вентиляторов.

Для фиксации на стенке корпуса помимо традиционных саморезов, также есть силиконовые фиксаторы. Их использование для монтажа исключает передачу вибрации на корпус.

Семь лопастей. На моторный блок нанесена наклейка с логотипом бренда. Общий внешний вид у вентиляторов нейтральный.

Скорость вращения ASUS ROG Strix XF 120 регулируется в диапазоне от 250 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный уровень воздушного потока до 62,5 кубических фута в минуту.

Мы проводили тестирование этих вентиляторов в качестве корпусных, зафиксировав на стенку, так и для монтажа на радиатор системы жидкостного охлаждения.

Тесты

Для примера приведем данные по охлаждению процессора Intel Core i5-10600K. В сравнение с комплектными вентиляторами к жидкостной системе с радиатором 360 мм, они снизили рабочие температуры на 4–5 градусов и это на фоне снижения уровня шума.

Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров в условиях открытого стенда.

Итоги

ASUS ROG Strix XF 120 – тихие и эффективные вентиляторы, которые можно рекомендовать в качестве корпусных. Особенностью стал строгий внешний вид и отсутствие подсветки. Преимуществом является широкий диапазон регулировки скорости вращения, силиконовые фиксаторы для монтажа и разветвитель в комплекте, ресурс в 400 тысяч часов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".