Обзор ASUS ROG Strix XF 120. Надежные и тихие корпусные вентиляторы

В начале года ASUS анонсировала и запустила продажи корпусных вентиляторов ROG Strix XF 120, особенностью которых стала система магнитного центрирования на подшипнике скольжения. За счет магнитной левитации сводится к минимуму трение деталей, повышая общий срок службы. Это отражено в заявленных 400 000 часах наработки на отказ.

ASUS ROG Strix XF 120

На момент публикации средняя стоимость – 2500 рублей.

Комплектация

Поставляются в коробке с откидной крышкой. Эффектное оформление сочетается с подробным описанием технических особенностей. Комплект включает разветвитель для подключения вентиляторов, саморезы для крепления в корпусе, силиконовые фиксаторы.

ASUS ROG Strix XF 120

Внешний вид

Рамка вентиляторов выполнена из пластика черного цвета. Габариты традиционные, составляют они 120х120х25 мм.

ASUS ROG Strix XF 120

По периметру четыре ушка для проведения монтажа. Они сопровождаются антивибрационными накладками.

ASUS ROG Strix XF 120

Подключается при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке с 4-пиновым PWM-коннектором. В комплекте есть разветвитель для подключения к одному разъему на плате сразу двух вентиляторов.

ASUS ROG Strix XF 120

Для фиксации на стенке корпуса помимо традиционных саморезов, также есть силиконовые фиксаторы. Их использование для монтажа исключает передачу вибрации на корпус.

ASUS ROG Strix XF 120

Семь лопастей. На моторный блок нанесена наклейка с логотипом бренда. Общий внешний вид у вентиляторов нейтральный.

ASUS ROG Strix XF 120

Скорость вращения ASUS ROG Strix XF 120 регулируется в диапазоне от 250 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный уровень воздушного потока до 62,5 кубических фута в минуту.

ASUS ROG Strix XF 120

Мы проводили тестирование этих вентиляторов в качестве корпусных, зафиксировав на стенку, так и для монтажа на радиатор системы жидкостного охлаждения.

ASUS ROG Strix XF 120

Тесты

Для примера приведем данные по охлаждению процессора Intel Core i5-10600K. В сравнение с комплектными вентиляторами к жидкостной системе с радиатором 360 мм, они снизили рабочие температуры на 4–5 градусов и это на фоне снижения уровня шума.

ASUS ROG Strix XF 120

Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров в условиях открытого стенда.

ASUS ROG Strix XF 120

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix XF 120 – тихие и эффективные вентиляторы, которые можно рекомендовать в качестве корпусных. Особенностью стал строгий внешний вид и отсутствие подсветки. Преимуществом является широкий диапазон регулировки скорости вращения, силиконовые фиксаторы для монтажа и разветвитель в комплекте, ресурс в 400 тысяч часов.
ASUS ROG Strix XF 120 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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