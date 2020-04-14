Обзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144Гц

2020-04-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS ROG Strix XG27UQ; [301]
Тестируемый сегодня монитор ASUS ROG Strix XG27UQ не ориентирован на массовый сегмент. Это «бриллиант» в сегменте игровых моделей, предлагающий поддержку частоты 144 Гц, разрешения 4К и технологию синхронизации NVIDIA G-SYNC. При этом на борту 27-дюймовая матрица IPS с соотношением сторон 16:9 и HDR.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Cредняя стоимость составляет 109 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Вместе с монитором и подставкой покупатель получает кабели DisplayPort, HDMI, USB, силовой, внешний кабель питания, пластиковый элемент для кабель-менеджмента, сменные вставки для Light Signature и набор документации.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Собрано все в массивной коробке с наглядной информацией. Присутствуют ручки для переноски.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Внешний вид

Игровая серия ROG на сегодняшний день включает целый спектр устройств и компонентов, выполненных в общей узнаваемой стилистике. Сложный рисунок, агрессивный дизайн и полигональные панели.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Перед началом эксплуатации нужно будет провести сборку подставки. Она безотверточная. Состоит из основания и стойки.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Владелец сможет изменять угол наклона и высоту расположения панели. Есть поддержка перевода в портретный режим.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Сама подставка представляет направленные в сторону металлические лучи, окрашенные в темно-серый цвет. Центральная часть скручена. И окрашена в ярко-красный.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Для аккуратной прокладки кабелей в центральной части есть углубление. Дополнительно предусмотрена пластиковая крышка для ниши с разъемами.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Под подставкой ASUS ROG Strix XG27UQ проецируется логотип ROG. В комплекте есть съемная вставка под этот элемент конструкции. Так пользователь сможет в будущем изменить изображение на собственный вариант, подготовив самостоятельный блок.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Внешне напоминает вывод отметки на карте в игре StarCraft, по которой ожидается попадание ядерной ракеты. Сама проекция отключаемая. Дополнительно подсвечивается логотип на спинке, он с синхронизацией ASUS Aura.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Ширина боковых рамок, по современным меркам, широкая. Несмотря на высокую стоимость, не стали реализовывать «безрамочный» дизайн.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Справа нанесена маркировка, соответствующая установленным с тыльной стороны кнопкам. В этой же зоне пятипозиционный джойстик управления.

ASUS ROG Strix XG27UQ

На панели разъемов доступны два HDMI, два DisplayPort, гнездо питания, аудиовыход под наушники. Есть скоростной USB-хаб на два разъема.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Из особенностей отметим отсутствие встроенной акустики и крючка под хранение наушников, часто встречаемые в игровых мониторах.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Напомним, что сама ниша под кабели оснащена заглушкой для организации аккуратного монтажа.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Настройки

В меню GamePlus у ASUS ROG Strix XG27UQ доступны функции вывода прицела, таймера, счетчика FPS и выравнивания мониторов.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Есть несколько видов прицелов. Счетчик кадров выводится в нужном углу экрана.

ASUS ROG Strix XG27UQ

ASUS ROG Strix XG27UQ

Можно выставить таймер на 30, 40, 50, 60 или 90 секунд.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Несколько предустановленных режимов GameVisual: пейзажный, гонки, кино, RTS/RPG, FPS, sRGB, MOBA и пользовательский.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Доступно полное меню, оформленное в виде списка категорий и вложенных папок. В папке «ИГРЫ» собраны рассмотренные выше опции быстрого доступа.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Детально настраивается вывод изображения. Яркость, контрастность, HDR, динамическое затемнение и фильтр синего света.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Корректировка цветового режима. Уровень насыщенности.

ASUS ROG Strix XG27UQ

Выбор входа, эффект подсветки, системные параметры. Часто используемые могут быть собраны в избранном меню.

ASUS ROG Strix XG27UQ

ASUS ROG Strix XG27UQ

Тесты ASUS ROG Strix XG27UQ

Яркость максимальная

ASUS ROG Strix XG27UQ - 528 cd/m

Яркость минимальная

ASUS ROG Strix XG27UQ - 0.51 cd/m2

Температура цвета

ASUS ROG Strix XG27UQ – 5827K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонения цвета от эталона

ASUS ROG Strix XG27UQ – 673K

Задержка ASUS ROG Strix XG27UQ

Задержка, светлые тона – 9.2ms
Задержка, темные тона – 13.6ms

ASUS ROG Strix XG27UQ обзор

Итоги по ASUS ROG Strix XG27UQ

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix XG27UQ – флагманский игровой монитор с IPS с поддержкой NVIDIA G-SYNC Compatible и частоты 144 Гц. Дизайн в общей стилистике ROG, элементы с подсветкой, встроенный USB 3.0 хаб, два разъема HDMI и два разъема DisplayPort, равномерная подсветка без мерцания, детальное меню настроек. К недостаткам отнесем Glow-эффект, ограничения по максимальному уровню яркости для sRGB. Отдельно отметим, что для раскрытия всего потенциала этого монитора потребуется система с топовым процессором и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
ASUS ROG Strix XG27UQ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix XG27UQ
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