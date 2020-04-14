Обзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144Гц

Тестируемый сегодня монитор ASUS ROG Strix XG27UQ не ориентирован на массовый сегмент. Это «бриллиант» в сегменте игровых моделей, предлагающий поддержку частоты 144 Гц, разрешения 4К и технологию синхронизации NVIDIA G-SYNC. При этом на борту 27-дюймовая матрица IPS с соотношением сторон 16:9 и HDR.
Задержка, темные тона – 13.6ms
ASUS ROG Strix XG27UQ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Cредняя стоимость составляет 109 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияВместе с монитором и подставкой покупатель получает кабели DisplayPort, HDMI, USB, силовой, внешний кабель питания, пластиковый элемент для кабель-менеджмента, сменные вставки для Light Signature и набор документации.
Собрано все в массивной коробке с наглядной информацией. Присутствуют ручки для переноски.
Внешний видИгровая серия ROG на сегодняшний день включает целый спектр устройств и компонентов, выполненных в общей узнаваемой стилистике. Сложный рисунок, агрессивный дизайн и полигональные панели.
Перед началом эксплуатации нужно будет провести сборку подставки. Она безотверточная. Состоит из основания и стойки.
Владелец сможет изменять угол наклона и высоту расположения панели. Есть поддержка перевода в портретный режим.
Сама подставка представляет направленные в сторону металлические лучи, окрашенные в темно-серый цвет. Центральная часть скручена. И окрашена в ярко-красный.
Для аккуратной прокладки кабелей в центральной части есть углубление. Дополнительно предусмотрена пластиковая крышка для ниши с разъемами.
Под подставкой ASUS ROG Strix XG27UQ проецируется логотип ROG. В комплекте есть съемная вставка под этот элемент конструкции. Так пользователь сможет в будущем изменить изображение на собственный вариант, подготовив самостоятельный блок.
Внешне напоминает вывод отметки на карте в игре StarCraft, по которой ожидается попадание ядерной ракеты. Сама проекция отключаемая. Дополнительно подсвечивается логотип на спинке, он с синхронизацией ASUS Aura.
Ширина боковых рамок, по современным меркам, широкая. Несмотря на высокую стоимость, не стали реализовывать «безрамочный» дизайн.
Справа нанесена маркировка, соответствующая установленным с тыльной стороны кнопкам. В этой же зоне пятипозиционный джойстик управления.
На панели разъемов доступны два HDMI, два DisplayPort, гнездо питания, аудиовыход под наушники. Есть скоростной USB-хаб на два разъема.
Из особенностей отметим отсутствие встроенной акустики и крючка под хранение наушников, часто встречаемые в игровых мониторах.
Напомним, что сама ниша под кабели оснащена заглушкой для организации аккуратного монтажа.
НастройкиВ меню GamePlus у ASUS ROG Strix XG27UQ доступны функции вывода прицела, таймера, счетчика FPS и выравнивания мониторов.
Есть несколько видов прицелов. Счетчик кадров выводится в нужном углу экрана.
Можно выставить таймер на 30, 40, 50, 60 или 90 секунд.
Несколько предустановленных режимов GameVisual: пейзажный, гонки, кино, RTS/RPG, FPS, sRGB, MOBA и пользовательский.
Доступно полное меню, оформленное в виде списка категорий и вложенных папок. В папке «ИГРЫ» собраны рассмотренные выше опции быстрого доступа.
Детально настраивается вывод изображения. Яркость, контрастность, HDR, динамическое затемнение и фильтр синего света.
Корректировка цветового режима. Уровень насыщенности.
Выбор входа, эффект подсветки, системные параметры. Часто используемые могут быть собраны в избранном меню.
Тесты ASUS ROG Strix XG27UQ
Яркость максимальнаяASUS ROG Strix XG27UQ - 528 cd/m
Яркость минимальнаяASUS ROG Strix XG27UQ - 0.51 cd/m2
Температура цветаASUS ROG Strix XG27UQ – 5827K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонения цвета от эталонаASUS ROG Strix XG27UQ – 673K
Задержка ASUS ROG Strix XG27UQЗадержка, светлые тона – 9.2ms
Задержка, темные тона – 13.6ms
ASUS ROG Strix XG27UQ обзор
Итоги по ASUS ROG Strix XG27UQASUS ROG Strix XG27UQ – флагманский игровой монитор с IPS с поддержкой NVIDIA G-SYNC Compatible и частоты 144 Гц. Дизайн в общей стилистике ROG, элементы с подсветкой, встроенный USB 3.0 хаб, два разъема HDMI и два разъема DisplayPort, равномерная подсветка без мерцания, детальное меню настроек. К недостаткам отнесем Glow-эффект, ограничения по максимальному уровню яркости для sRGB. Отдельно отметим, что для раскрытия всего потенциала этого монитора потребуется система с топовым процессором и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
ASUS ROG Strix XG27UQ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".