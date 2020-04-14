Обзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144Гц

Тестируемый сегодня монитор ASUS ROG Strix XG27UQ не ориентирован на массовый сегмент. Это «бриллиант» в сегменте игровых моделей, предлагающий поддержку частоты 144 Гц, разрешения 4К и технологию синхронизации NVIDIA G-SYNC. При этом на борту 27-дюймовая матрица IPS с соотношением сторон 16:9 и HDR.

Комплектация

Cредняя стоимость составляет 109 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Вместе с монитором и подставкой покупатель получает кабели DisplayPort, HDMI, USB, силовой, внешний кабель питания, пластиковый элемент для кабель-менеджмента, сменные вставки для Light Signature и набор документации.

Собрано все в массивной коробке с наглядной информацией. Присутствуют ручки для переноски.

Внешний вид

Игровая серия ROG на сегодняшний день включает целый спектр устройств и компонентов, выполненных в общей узнаваемой стилистике. Сложный рисунок, агрессивный дизайн и полигональные панели.

Перед началом эксплуатации нужно будет провести сборку подставки. Она безотверточная. Состоит из основания и стойки.

Владелец сможет изменять угол наклона и высоту расположения панели. Есть поддержка перевода в портретный режим.

Сама подставка представляет направленные в сторону металлические лучи, окрашенные в темно-серый цвет. Центральная часть скручена. И окрашена в ярко-красный.

Для аккуратной прокладки кабелей в центральной части есть углубление. Дополнительно предусмотрена пластиковая крышка для ниши с разъемами.

Под подставкой ASUS ROG Strix XG27UQ проецируется логотип ROG. В комплекте есть съемная вставка под этот элемент конструкции. Так пользователь сможет в будущем изменить изображение на собственный вариант, подготовив самостоятельный блок.

Внешне напоминает вывод отметки на карте в игре StarCraft, по которой ожидается попадание ядерной ракеты. Сама проекция отключаемая. Дополнительно подсвечивается логотип на спинке, он с синхронизацией ASUS Aura.

Ширина боковых рамок, по современным меркам, широкая. Несмотря на высокую стоимость, не стали реализовывать «безрамочный» дизайн.

Справа нанесена маркировка, соответствующая установленным с тыльной стороны кнопкам. В этой же зоне пятипозиционный джойстик управления.

На панели разъемов доступны два HDMI, два DisplayPort, гнездо питания, аудиовыход под наушники. Есть скоростной USB-хаб на два разъема.

Из особенностей отметим отсутствие встроенной акустики и крючка под хранение наушников, часто встречаемые в игровых мониторах.

Напомним, что сама ниша под кабели оснащена заглушкой для организации аккуратного монтажа.

Настройки

В меню GamePlus у ASUS ROG Strix XG27UQ доступны функции вывода прицела, таймера, счетчика FPS и выравнивания мониторов.

Есть несколько видов прицелов. Счетчик кадров выводится в нужном углу экрана.

Можно выставить таймер на 30, 40, 50, 60 или 90 секунд.

Несколько предустановленных режимов GameVisual: пейзажный, гонки, кино, RTS/RPG, FPS, sRGB, MOBA и пользовательский.

Доступно полное меню, оформленное в виде списка категорий и вложенных папок. В папке «ИГРЫ» собраны рассмотренные выше опции быстрого доступа.

Детально настраивается вывод изображения. Яркость, контрастность, HDR, динамическое затемнение и фильтр синего света.

Корректировка цветового режима. Уровень насыщенности.

Выбор входа, эффект подсветки, системные параметры. Часто используемые могут быть собраны в избранном меню.

Тесты ASUS ROG Strix XG27UQ

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонения цвета от эталона

Задержка ASUS ROG Strix XG27UQ

ASUS ROG Strix XG27UQ обзор

ASUS ROG Strix XG27UQ - 528 cd/mASUS ROG Strix XG27UQ - 0.51 cd/m2ASUS ROG Strix XG27UQ – 5827K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.ASUS ROG Strix XG27UQ – 673KЗадержка, светлые тона – 9.2msЗадержка, темные тона – 13.6ms

Итоги по ASUS ROG Strix XG27UQ

ASUS ROG Strix XG27UQ – флагманский игровой монитор с IPS с поддержкой NVIDIA G-SYNC Compatible и частоты 144 Гц. Дизайн в общей стилистике ROG, элементы с подсветкой, встроенный USB 3.0 хаб, два разъема HDMI и два разъема DisplayPort, равномерная подсветка без мерцания, детальное меню настроек. К недостаткам отнесем Glow-эффект, ограничения по максимальному уровню яркости для sRGB. Отдельно отметим, что для раскрытия всего потенциала этого монитора потребуется система с топовым процессором и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".