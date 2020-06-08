Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты

В рамках «Лаборатории» на прошлой неделе мы начали изучение 10 поколения процессоров Intel. И одним из первых сравнительных тестов стало сравнение с AMD Ryzen, в котором мы использовали видеокарту ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix. Сегодня мы ее детально рассмотрим и поделимся опытом эксплуатации.

Комплектация

Работает на базе графического процессора Navi 10 XLE с 2304 шейдерными ALU и 144 текстурными блоками. На борту 6 Гбайт графического памяти типа GDDR5 с 192-битной шиной.

Внутри коробки зафиксирована во вспененную подложку, предотвращающей повреждения транспортировку. Комплект включает инструкцию и стяжки.

Внешний вид

Внешний вид охлаждения семейства ROG Strix хорошо узнаваем. Это одно из самых эффективных охлаждения среди доступных на момент лета 2020 года.

Состоит из двух массивных радиаторов с ребрами. Контактная пластина в районе графического чипа и продольная пластина в районе силовых элементов.

Три 88мм вентилятора с соединенными в окружность лопастями. Длина составляет 30.5 сантиметров.

Установлен пластиковый кожух полигональной формы. На боковой грани у ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix подсвечиваемый логотип ROG.

Также подсвечиваются серия вставок на верхней части. Они будут видны только при вертикальной установке видеокарты в корпусе. Поддержка технологии ASUS Aura.

Подсветку можно выключить нажатием на кнопку, расположенной на плате. Рядом переключатель BIOS, 1750 и 1770 МГц.

Из интересного и не встречаемого в видеокартах конкурентов на тыльной стороне два 4-пиновых разъема под вентиляторы и выход для светодиодной ленты.

Дополнительно к питанию через PCIe выведены 8 и 6-пиновые разъемы. У каждого находится светодиодный индикатор, отображающий статус питания.

В конструкции предусмотрена усиливающая пластина. Она участвует в пассивном отводе тепла через термопрокладки, и она же повышает жесткость конструкции. Ближе к тыльной части еще одна зона с подсветкой.

Изображение выводится через три DisplayPort и один HDMI.

Начинка

В ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix используется 11 фазная подсистема питания. Применены элементы с высоким ресурсом службы. За управление отвечает контроллер IR 35217. Сделали явно с запасом. Установлены чипы памяти Micron. 6 Гбайт графической памяти GDDR6 с 192-битной шины. Работает на эффективной частоте 12 ГГц.

Тесты ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Температура

FireStrike Extreme

TimeSpy

NightRaid

3DMark

Тесты в играх

Far Cry New Dawn: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

В играх сменили видеокарту на ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix. Во всех играх установлены ультра настройки графики в Full HD разрешении.

World of Tanks: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Batman: Arkham Knight: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Rainbow Six Siege: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Rise of Tomb Raider: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Metro Exodus: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Battlefield V: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Софт и разгон

С официального сайта ASUS для ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix можно загрузить фирменную утилиту управления. В главном окне предлагается три режима: разгон, игровой и тихий. Также доступен ручной профиль. Опциально активируется пассивный режим работы для вентиляторов.

Меняются частота работы памяти и ядра. Здесь же проводится мониторинг работы ядра.

Итоги по ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

С помощью этой программы мы смогли разогнать до 1860 МГц. Запас по питанию и охлаждению, обеспечивает стабильную работу на повышенных частотах.Разница в стоимости ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix в сравнении с младшими линейками, тут дает эффективное охлаждение с низким уровнем шума и рабочими температурами, поддержку ASUS Aura, две версии BIOS и заводской разгон. Фирменный софт и обновление BIOS дадут возможность владельцу разогнать ее без вникания в тонкие настройки. К условным минусам отнесем габариты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".