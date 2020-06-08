Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты

В рамках «Лаборатории» на прошлой неделе мы начали изучение 10 поколения процессоров Intel. И одним из первых сравнительных тестов стало сравнение с AMD Ryzen, в котором мы использовали видеокарту ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix. Сегодня мы ее детально рассмотрим и поделимся опытом эксплуатации.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Работает на базе графического процессора Navi 10 XLE с 2304 шейдерными ALU и 144 текстурными блоками. На борту 6 Гбайт графического памяти типа GDDR5 с 192-битной шиной.

Комплектация

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Внутри коробки зафиксирована во вспененную подложку, предотвращающей повреждения транспортировку. Комплект включает инструкцию и стяжки.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Внешний вид

Внешний вид охлаждения семейства ROG Strix хорошо узнаваем. Это одно из самых эффективных охлаждения среди доступных на момент лета 2020 года.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Состоит из двух массивных радиаторов с ребрами. Контактная пластина в районе графического чипа и продольная пластина в районе силовых элементов.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Три 88мм вентилятора с соединенными в окружность лопастями. Длина составляет 30.5 сантиметров.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Установлен пластиковый кожух полигональной формы. На боковой грани у ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix подсвечиваемый логотип ROG.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Также подсвечиваются серия вставок на верхней части. Они будут видны только при вертикальной установке видеокарты в корпусе. Поддержка технологии ASUS Aura.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Подсветку можно выключить нажатием на кнопку, расположенной на плате. Рядом переключатель BIOS, 1750 и 1770 МГц.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Из интересного и не встречаемого в видеокартах конкурентов на тыльной стороне два 4-пиновых разъема под вентиляторы и выход для светодиодной ленты.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Дополнительно к питанию через PCIe выведены 8 и 6-пиновые разъемы. У каждого находится светодиодный индикатор, отображающий статус питания.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

В конструкции предусмотрена усиливающая пластина. Она участвует в пассивном отводе тепла через термопрокладки, и она же повышает жесткость конструкции. Ближе к тыльной части еще одна зона с подсветкой.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Изображение выводится через три DisplayPort и один HDMI.

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Начинка

В ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix используется 11 фазная подсистема питания. Применены элементы с высоким ресурсом службы. За управление отвечает контроллер IR 35217. Сделали явно с запасом. Установлены чипы памяти Micron. 6 Гбайт графической памяти GDDR6 с 192-битной шины. Работает на эффективной частоте 12 ГГц.

Тесты ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Температура

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

FireStrike Extreme

TimeSpy

NightRaid

3DMark

Тесты в играх

В играх сменили видеокарту на ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix. Во всех играх установлены ультра настройки графики в Full HD разрешении.

Far Cry New Dawn: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

World of Tanks: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Batman: Arkham Knight: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Rainbow Six Siege: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Rise of Tomb Raider: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Metro Exodus: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Battlefield V: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Софт и разгон

С официального сайта ASUS для ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix можно загрузить фирменную утилиту управления. В главном окне предлагается три режима: разгон, игровой и тихий. Также доступен ручной профиль. Опциально активируется пассивный режим работы для вентиляторов.

Меняются частота работы памяти и ядра. Здесь же проводится мониторинг работы ядра.

С помощью этой программы мы смогли разогнать до 1860 МГц. Запас по питанию и охлаждению, обеспечивает стабильную работу на повышенных частотах.

Итоги по ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix

Золото. Выбор редакции MegaObzorРазница в стоимости ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix в сравнении с младшими линейками, тут дает эффективное охлаждение с низким уровнем шума и рабочими температурами, поддержку ASUS Aura, две версии BIOS и заводской разгон. Фирменный софт и обновление BIOS дадут возможность владельцу разогнать ее без вникания в тонкие настройки. К условным минусам отнесем габариты.
ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix
Обзоры:
Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Новости:
AMD Radeon Pro VII новое решение для рабочих станций

Профессиональная видеокарта для рабочих станций компании AMD Radeon Pro VII наконец-то вышла. Видеокарта ...
Представлена 3D-карта MSI Radeon RX 550 4GT LP OC

Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт на GPU AMD Polaris моделью Radeon RX 550 4GT LP OC. Новинка,...
Новая видеокарта Radeon RX 5600 XT ITX для ПК малого форм-фактора

Компания PowerColor представила миниатюрную видеокарту Radeon RX 5600 XT ITX 6 ГБ GDDR6, предназначенную ...
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферииОбзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии
Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейкаОбзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка
Популярный смартфон Honor 30S получил но...
Популярный смартфон Honor 30S получил ноНа прошлой неделе стало известно о том, что смартфон Honor 30S стал самой продаваемой моделью на рынке с ...
Новый Google Chromecast Ultra с Android ...
Новый Google Chromecast Ultra с Android Компания Google скоро представит обновленную версию Google Chromecast Ultra. ...
Acer Predator XB323U новый монитор семей...
Acer Predator XB323U новый монитор семейНовый монитор компании Acer был замечен на китайском рынке. Acer Predator XB323U оснащен 32 дюймовой пане...
Проект NymphCast использует Raspberry Pi...
Проект NymphCast использует Raspberry PiРазработчиком NymphCast является Maya Posch. NymphCast это система для трансляции аудио и видео с поддерж...
ОЗУ для MacBook Pro подорожало...
ОЗУ для MacBook Pro подорожалоСотрудники компании Apple довольно интересно поступили со своим ноутбуком MacBook Pro начальной комплекта...
Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook появил...
Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook появилКомпания Samsung дала старт продажам ноутбука Galaxy Chromebook, который был представлен на выставке CES ...
Приложение Google Fit получает редизайн...
Приложение Google Fit получает редизайнКомпания Google выпустила свежее обновление для приложения Google Fit добавляя новые функции. ...
PlayStation 5 и Xbox Series X очень мощн...
PlayStation 5 и Xbox Series X очень мощнКрупные издатели видеоигр уже получили свои модели PlayStation 5 и Xbox Series X для разработки нового ко...
Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D...
Лучший кулер для процессора. Noctua NH-DОхлаждению процессора в компьютере следует уделить особое внимание, поскольку его перегрев чреват серьезн...
Плата Zeal-All ZA-SK1050 оснащается «вст...
Плата Zeal-All ZA-SK1050 оснащается «встВ сети появилась информация о необычной китайской материнской плате Zeal-All ZA-SK1050, которая оснащает...
В игровом магазине Epic Games доступны д...
В игровом магазине Epic Games доступны дНа этой неделе игровой магазин Epic Games предлагает две бесплатные игры Amnesia: The Dark Descent и Cras...
Коллекционное издание Command & Conquer ...
Коллекционное издание Command & Conquer Компания Electronic Arts сообщила о запуске коллекционного издания Command & Conquer Remastered Collectio...
Обзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсоромОбзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсором
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторамиОбзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторами
Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокартаОбзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor