Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10

В конце прошлого года мы проводили тестирование высокопроизводительного ноутбука ASUS ZenBook 14 UX434 , одной из ключевых особенностей которого стал функциональный тачпад с интегрированным в него IPS-дисплеем. Изучаемый сегодня ASUS ZenBook Duo UX481F, предлагающий дополнительный сенсорный дисплей ScreenPad Plus, построен на базе процессора Intel Core i7-10510U и графики NVIDIA GeForce MX250.

Комплектация

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактной коробке, окрашенной в темно-серый цвет. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и блок питания.

Внешний вид

По внешнему виду он напоминает старший ZenBook Duo UX581. Аккуратное исполнение и строгий внешний вид. Изумрудный цвет со шлифованной текстурой.

Крышка ноутбука выполнена из алюминия с закругленными углами. В углу расположен хромированный логотип ASUS.

При открытии крышки нижняя ее часть приподнимает основание, оставляя зазор и повышая эффективность охлаждения. Помимо этого, обеспечивается оптимальный наклон плоскости клавиатуры без использования дополнительной подставки.

Две продольные цельные ножки из плотной резины с текстурным рисунком. По краям решетки динамиков Harman.

Здесь нетрадиционная компоновка клавиатуры и тачпада, они смещены ниже. Верхнюю площадь в ASUS ZenBook Duo UX481F занимает дисплей ScreenPad Plus.

В отличие от тачпада, он больше по площади. Также само расположение под основным экраном дает дополнительное преимущество в удобстве работы и размещения рабочих инструментов.

Экран по умолчанию работает в режиме расширения. На него можно переводить приложения, запускать ролики и размещать все необходимые элементы, просто перенося мышкой.

Но есть и дополнительное меню управления, позволяющее расширить его функционал. Вывод быстрого запуска часто используемых приложений, смена размещения приложений в один клик. Сегментирование экранов для распределения приложений. Он сенсорный.

Низкопрофильные клавиши. У нас на тестах версия только с латинскими цифрами. Для экономии места отказались от цифрового блока. На его месте здесь находится зона тачпада с двумя кнопками мышки.

Есть одноцветная подсветка. Предлагается три уровня яркости. Символы хорошо различимы в дневное и ночное время.

Основной экран с узкими боковыми рамками. В верхней части расположился объектив вебкамеры. Поддерживается технология Windows Hello.

Слева гнездо питания, HDMI, полноразмерный USB и USB Type-C.

Справа еще один полноразмерный USB, спаренный аудиоразъем, слот для карты памяти microSD и индикаторы активности.

Отдельных окошек для доступа к конкретным элементам с целью обслуживания и проведения апгрейда не предусмотрено. Хотя у данного ноутбука сами возможности ограничены только заменой М.2 накопителя.

Экран

На борту у ASUS ZenBook Duo UX481F установлен 14-дюймовый экран с разрешением Full HD. Это IPS с полуматовым покрытием. Второй экран с диагональю 12.6 дюймов и разрешением 1920 на 515 пикселей. Максимальный уровень яркости в районе 300 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.

Экран хорошо справляется с воспроизведением разнопланового контента. Подойдет для обработки фото и видео. С помощью фирменного софта можно изменить цветовой баланс, откорректировать гамму и уменьшить синее свечение.

Начинка

За быстродействие отвечает процессор Intel Core i7-10510U с TDP до 25W. Функционирует на частотах от 1.8 до 4.9 ГГц. Четыре ядра и восемь потоков. Есть также на процессоре Intel Core i5 10210U, как в изученном ранее Lenovo Yoga C740 . Выполнен на 14нм техпроцессе.

Распаяно 16 Гбайт оперативной памяти. Это DDR3 чипы с тактовой частотой 2133 Мгц с таймингами 16-20-20-45.

Для хранения данных выделен М.2 накопитель объемом 1 Тбайт.

Встроенная графика Intel HD Graphics 620 дополнена дискретной GeForce MX250 с 2 Гбайт GDDR5. В свободное время можно будет поиграть в The Witcher 3, Dota 2 и World of Tanks.

Используется система активного охлаждения с двумя вентиляторами. Средняя температура при продолжительной нагрузке держится в районе 70 градусов, но наблюдался прогрев и до 90 градусов.

Автономность

Софт

Модуль Bluetooth 5.0 и поддержка беспроводного подключения Wi-Fi 6. Контроллер Intel AX201D2W.Установлен несъемный аккумулятор с емкостью 4400 мАч. Ее хватает примерно на 9 часов просмотра потокового видео. Около 5.5 часов в активной работе с максимальной яркостью экрана. Игры сократят время автономной работы. Комплектуется зарядным устройством с мощностью 65 Вт. К сожалению, не стали использовать USB Type-C разъем.Предустановлена операционная система Windows 10. В память добавлены фирменные программы ASUS и демонстрационная версия McAfee с раздражающими напоминаниями о необходимости продления.

Итоги по ASUS ZenBook Duo UX481F

ASUS ZenBook Duo UX481F – доступный двухдисплейный ноутбук, построенный на базе актуального поколения процессоров Intel. Аккуратный внешний вид, набор разъемов, дополнительный функционал для второго экрана, быстрый накопитель, 16 Гбайт памяти, удобная клавиатура, легкий вес, слот для карты памяти под актуальные microSD. Как итог, перед нами добротный рабочий ноутбук под широкий круг задач. Но и без минусов не обошлось, нам не понравились зарядное устройство без USB Type-C, ограничения по апгрейду и кратковременные скачки температуры до отметки в 90 градусов.