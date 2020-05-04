Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10

В конце прошлого года мы проводили тестирование высокопроизводительного ноутбука ASUS ZenBook 14 UX434, одной из ключевых особенностей которого стал функциональный тачпад с интегрированным в него IPS-дисплеем. Изучаемый сегодня ASUS ZenBook Duo UX481F, предлагающий дополнительный сенсорный дисплей ScreenPad Plus, построен на базе процессора Intel Core i7-10510U и графики NVIDIA GeForce MX250.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке, окрашенной в темно-серый цвет. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и блок питания.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Внешний вид

По внешнему виду он напоминает старший ZenBook Duo UX581. Аккуратное исполнение и строгий внешний вид. Изумрудный цвет со шлифованной текстурой.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Крышка ноутбука выполнена из алюминия с закругленными углами. В углу расположен хромированный логотип ASUS.

ASUS ZenBook Duo UX481F

При открытии крышки нижняя ее часть приподнимает основание, оставляя зазор и повышая эффективность охлаждения. Помимо этого, обеспечивается оптимальный наклон плоскости клавиатуры без использования дополнительной подставки.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Две продольные цельные ножки из плотной резины с текстурным рисунком. По краям решетки динамиков Harman.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Здесь нетрадиционная компоновка клавиатуры и тачпада, они смещены ниже. Верхнюю площадь в ASUS ZenBook Duo UX481F занимает дисплей ScreenPad Plus.

ASUS ZenBook Duo UX481F

В отличие от тачпада, он больше по площади. Также само расположение под основным экраном дает дополнительное преимущество в удобстве работы и размещения рабочих инструментов.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Экран по умолчанию работает в режиме расширения. На него можно переводить приложения, запускать ролики и размещать все необходимые элементы, просто перенося мышкой.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Но есть и дополнительное меню управления, позволяющее расширить его функционал. Вывод быстрого запуска часто используемых приложений, смена размещения приложений в один клик. Сегментирование экранов для распределения приложений. Он сенсорный.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Низкопрофильные клавиши. У нас на тестах версия только с латинскими цифрами. Для экономии места отказались от цифрового блока. На его месте здесь находится зона тачпада с двумя кнопками мышки.

ASUS ZenBook Duo UX481F

ASUS ZenBook Duo UX481F

Есть одноцветная подсветка. Предлагается три уровня яркости. Символы хорошо различимы в дневное и ночное время.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Основной экран с узкими боковыми рамками. В верхней части расположился объектив вебкамеры. Поддерживается технология Windows Hello.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Слева гнездо питания, HDMI, полноразмерный USB и USB Type-C.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Справа еще один полноразмерный USB, спаренный аудиоразъем, слот для карты памяти microSD и индикаторы активности.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Отдельных окошек для доступа к конкретным элементам с целью обслуживания и проведения апгрейда не предусмотрено. Хотя у данного ноутбука сами возможности ограничены только заменой М.2 накопителя.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Экран

На борту у ASUS ZenBook Duo UX481F установлен 14-дюймовый экран с разрешением Full HD. Это IPS с полуматовым покрытием. Второй экран с диагональю 12.6 дюймов и разрешением 1920 на 515 пикселей. Максимальный уровень яркости в районе 300 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Экран хорошо справляется с воспроизведением разнопланового контента. Подойдет для обработки фото и видео. С помощью фирменного софта можно изменить цветовой баланс, откорректировать гамму и уменьшить синее свечение.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Начинка

За быстродействие отвечает процессор Intel Core i7-10510U с TDP до 25W. Функционирует на частотах от 1.8 до 4.9 ГГц. Четыре ядра и восемь потоков. Есть также на процессоре Intel Core i5 10210U, как в изученном ранее Lenovo Yoga C740. Выполнен на 14нм техпроцессе.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Распаяно 16 Гбайт оперативной памяти. Это DDR3 чипы с тактовой частотой 2133 Мгц с таймингами 16-20-20-45.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Для хранения данных выделен М.2 накопитель объемом 1 Тбайт.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Встроенная графика Intel HD Graphics 620 дополнена дискретной GeForce MX250 с 2 Гбайт GDDR5. В свободное время можно будет поиграть в The Witcher 3, Dota 2 и World of Tanks.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Используется система активного охлаждения с двумя вентиляторами. Средняя температура при продолжительной нагрузке держится в районе 70 градусов, но наблюдался прогрев и до 90 градусов.

ASUS ZenBook Duo UX481F

ASUS ZenBook Duo UX481F

ASUS ZenBook Duo UX481F

ASUS ZenBook Duo UX481F

ASUS ZenBook Duo UX481F

ASUS ZenBook Duo UX481F

Модуль Bluetooth 5.0 и поддержка беспроводного подключения Wi-Fi 6. Контроллер Intel AX201D2W.

Автономность

Установлен несъемный аккумулятор с емкостью 4400 мАч. Ее хватает примерно на 9 часов просмотра потокового видео. Около 5.5 часов в активной работе с максимальной яркостью экрана. Игры сократят время автономной работы. Комплектуется зарядным устройством с мощностью 65 Вт. К сожалению, не стали использовать USB Type-C разъем.

Софт

Предустановлена операционная система Windows 10. В память добавлены фирменные программы ASUS и демонстрационная версия McAfee с раздражающими напоминаниями о необходимости продления.

ASUS ZenBook Duo UX481F

Итоги по ASUS ZenBook Duo UX481F

ASUS ZenBook Duo UX481F – доступный двухдисплейный ноутбук, построенный на базе актуального поколения процессоров Intel. Аккуратный внешний вид, набор разъемов, дополнительный функционал для второго экрана, быстрый накопитель, 16 Гбайт памяти, удобная клавиатура, легкий вес, слот для карты памяти под актуальные microSD. Как итог, перед нами добротный рабочий ноутбук под широкий круг задач. Но и без минусов не обошлось, нам не понравились зарядное устройство без USB Type-C, ограничения по апгрейду и кратковременные скачки температуры до отметки в 90 градусов.
Комментарии и отзывы ASUS ZenBook Duo UX481F
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