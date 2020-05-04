Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10

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ASUS ZenBook Duo UX481F обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке, окрашенной в темно-серый цвет. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и блок питания.
Внешний видПо внешнему виду он напоминает старший ZenBook Duo UX581. Аккуратное исполнение и строгий внешний вид. Изумрудный цвет со шлифованной текстурой.
Крышка ноутбука выполнена из алюминия с закругленными углами. В углу расположен хромированный логотип ASUS.
При открытии крышки нижняя ее часть приподнимает основание, оставляя зазор и повышая эффективность охлаждения. Помимо этого, обеспечивается оптимальный наклон плоскости клавиатуры без использования дополнительной подставки.
Две продольные цельные ножки из плотной резины с текстурным рисунком. По краям решетки динамиков Harman.
Здесь нетрадиционная компоновка клавиатуры и тачпада, они смещены ниже. Верхнюю площадь в ASUS ZenBook Duo UX481F занимает дисплей ScreenPad Plus.
В отличие от тачпада, он больше по площади. Также само расположение под основным экраном дает дополнительное преимущество в удобстве работы и размещения рабочих инструментов.
Экран по умолчанию работает в режиме расширения. На него можно переводить приложения, запускать ролики и размещать все необходимые элементы, просто перенося мышкой.
Но есть и дополнительное меню управления, позволяющее расширить его функционал. Вывод быстрого запуска часто используемых приложений, смена размещения приложений в один клик. Сегментирование экранов для распределения приложений. Он сенсорный.
Низкопрофильные клавиши. У нас на тестах версия только с латинскими цифрами. Для экономии места отказались от цифрового блока. На его месте здесь находится зона тачпада с двумя кнопками мышки.
Есть одноцветная подсветка. Предлагается три уровня яркости. Символы хорошо различимы в дневное и ночное время.
Основной экран с узкими боковыми рамками. В верхней части расположился объектив вебкамеры. Поддерживается технология Windows Hello.
Слева гнездо питания, HDMI, полноразмерный USB и USB Type-C.
Справа еще один полноразмерный USB, спаренный аудиоразъем, слот для карты памяти microSD и индикаторы активности.
Отдельных окошек для доступа к конкретным элементам с целью обслуживания и проведения апгрейда не предусмотрено. Хотя у данного ноутбука сами возможности ограничены только заменой М.2 накопителя.
ЭкранНа борту у ASUS ZenBook Duo UX481F установлен 14-дюймовый экран с разрешением Full HD. Это IPS с полуматовым покрытием. Второй экран с диагональю 12.6 дюймов и разрешением 1920 на 515 пикселей. Максимальный уровень яркости в районе 300 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.
Экран хорошо справляется с воспроизведением разнопланового контента. Подойдет для обработки фото и видео. С помощью фирменного софта можно изменить цветовой баланс, откорректировать гамму и уменьшить синее свечение.
НачинкаЗа быстродействие отвечает процессор Intel Core i7-10510U с TDP до 25W. Функционирует на частотах от 1.8 до 4.9 ГГц. Четыре ядра и восемь потоков. Есть также на процессоре Intel Core i5 10210U, как в изученном ранее Lenovo Yoga C740. Выполнен на 14нм техпроцессе.
Распаяно 16 Гбайт оперативной памяти. Это DDR3 чипы с тактовой частотой 2133 Мгц с таймингами 16-20-20-45.
Для хранения данных выделен М.2 накопитель объемом 1 Тбайт.
Встроенная графика Intel HD Graphics 620 дополнена дискретной GeForce MX250 с 2 Гбайт GDDR5. В свободное время можно будет поиграть в The Witcher 3, Dota 2 и World of Tanks.
Используется система активного охлаждения с двумя вентиляторами. Средняя температура при продолжительной нагрузке держится в районе 70 градусов, но наблюдался прогрев и до 90 градусов.
Модуль Bluetooth 5.0 и поддержка беспроводного подключения Wi-Fi 6. Контроллер Intel AX201D2W.
АвтономностьУстановлен несъемный аккумулятор с емкостью 4400 мАч. Ее хватает примерно на 9 часов просмотра потокового видео. Около 5.5 часов в активной работе с максимальной яркостью экрана. Игры сократят время автономной работы. Комплектуется зарядным устройством с мощностью 65 Вт. К сожалению, не стали использовать USB Type-C разъем.
СофтПредустановлена операционная система Windows 10. В память добавлены фирменные программы ASUS и демонстрационная версия McAfee с раздражающими напоминаниями о необходимости продления.