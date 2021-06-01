Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021

Не так давно в России стартовали продажи флагманского смартфона ASUS Zenfone 8, построенный на базе платформы SnapDragon 888. На фоне решений с тем же процессором его выделяют компактные габариты. Да, сейчас экран с диагональю 5.9-дюймов считается компактным и судя по вопросам в комментариях, интерес к таким телефонам есть. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Комплектация

Вышел в двух версиях с 6/128 или 16/256 Гбайт памяти. Рекомендованная стоимость 63 990 и 73 990 рублей соответственно.Комплект включает жесткий чехол, зарядное устройство, кабель USB-C, различную документацию. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Доступен он в двух цветовых расцветках: черной и серебристой. Поверхность крышкой матовая. Это закаленное стекло.

Как и отмечали вначале. Этот смартфон заметно меньше других флагманов. Для сравнения приведем снимок с OnePlus 9 Pro. В ближайшие дни у нас выйдет детальное сравнение этих телефонов.

В углу крышки блок с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Здесь же отверстие микрофона шумоподавления.

Лицевая сторона также сопровождается закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Фронтальная камера в левом верхнем углу дисплея. Рамки узкие.

Элементы управления включают качельку регулировки громкости и кнопку включения. Последняя у ASUS Zenfone 8 окрашена в синий цвет. Смотрится интересно.

На нижнем торце USB-C, решетка динамика и разговорный микрофон. Выдвижной лоток с двумя посадочными местами под nanoSIM. Расширение памяти смартфон не поддерживает.

Каркас из металла. Общая жесткость высокая. Толщина не превышает 8.9 мм.

В комплекте со смартфоном идет жесткий чехол с хорошим качеством исполнения. Защита от воды IP65/IP68.

Экран

Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. К скорости срабатывания нареканий нет.Оснащается 5.9-юймовым дисплеем с соотношением стороне 20:9. Разрешение 1080x2400 пикселей. Это AMOLED матрица от SAMSUNG с высокой яркостью (до 800 кд/м2) и контрастностью. Поддерживается HDR10+ и Always on Display.

Частота обновления до 120 Гц. Можно выбрать в настройках 60 или 90 Гц, увеличив время быстродействия. Скорость отклика 1 мс.

Начинка

Прокрутка плавная. Хорошо себя показал в играх с динамичной графикой. В настройках можно выбрать несколько цветовых профилей. Технология DC Dimming уменьшающая мерцание при низком освещении.ASUS Zenfone 8 построен на базе флагманского процессора Snapdragon 888 с графикой Adreno 660. До выхода версии этого чипа с повышенными частотами это максимальный уровень быстродействия на платформе Android. У нас на тестах старшая версия с 16 Гбайт памяти, также есть младшая с 6 Гбайт.

С учетом того что карты памяти не поддерживаются, изначально нужно будет определиться с объемом внутреннего накопителя, на выбор есть 128 или 256 Гбайт. При продолжительной нагрузке крышка нагревается до 45–47 градусов, троттлинга замечено не было.

Поддерживается Wi-Fi 6e и здесь есть возможность подключиться одновременно к двум диапазонам, повысив скорость обмена данными и повысив стабильно соединения. Bluetooth 5.2 с aptX HD. Поддерживаются бесконтактные платежи.

Аккумулятор

В комплекте идет адаптер 30 Вт. Поддерживаются Power Delivery 3.0 и Quick Charge 4.0. Комплектным адаптером восстанавливается за 1.5 часа. Установлена батарейка с емкостью 4000 мАч. На максимальном уровне яркости работает 5 часов. С уменьшением яркости можно увеличить время работы до 8 часов.

Камера

В ASUS Zenfone 8 используется связка из двух модулей. Главный Sony IMX686 с диафрагмой F/1.8. Фазовый автофокус. По умолчанию при съемке четыре соседних пикселя объединяются в один.

Второй модуль 12 Мп, это Sony IMX363 и диафрагмой F/2.2. Сверхширокоугольный. Предлагается несколько режимов съемки. Качество съемки высокое в дневное и ночное время.

Фронтальная камера с разрешением 12 Мп. Матрица Sony IMX663 с фазовой фокусировкой.

8К съемка ASUS Zenfone 8

4K стабилизация ASUS Zenfone 8

Софт

Поддерживается видеосъемки в 8К-разрешении.Для 4К съемки можно включить электронную стабилизацию.

Установлена актуальная версия операционной системы Android 11 без сторонних включений, надстроек и рекламного софта. По реалиям 2021 года — это приятная редкость.

Итоги

ASUS Zenfone 8 можно рекомендовать тем, кто недоволен текущим трендом с увеличением габаритов корпуса и диагонали дисплея. При этом здесь используется флагманская платформа Qualcomm, установлены камеры с высоким качеством съемки, чистая операционная система Android без встроенной рекламы и доступен актуальный набор модулей связи. Не устроить могут отсутствие аудиоразъема и слота для карты памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".