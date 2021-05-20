Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?

Ровно годом ранее мы проводили тестирование смартфона OnePlus 8 Pro . Сегодня продолжая хорошую традицию в центре внимания будет флагманский OnePlus 9 Pro, построенный на базе Snapdragon 888. Смартфоны этого производителя в России официально не представлены, приобрести в нескольких модификациях в зависимости от доступного объема оперативной и встроенной памяти.

Комплектация

Тесты проводили со старшей версией. Рекомендованная стоимость за нее 999 евро, младший 8/128 Гбайт – 899 евро.Упакован в ярко-красную коробку с традиционным оформлением. Внутри смартфон и комплектующие распределены по отсекам. Комплект включает адаптер питания 65 Вт, двухсторонний USB-C кабель, документацию, скрепку для лотка.

Внешний вид

Заметно улучшилось качество комплектного чехла. Вместо прозрачного и быстрого теряющего привлекательность внешнего вида, прорезиненный с софт-тач покрытием.В зависимости от выбранного объема памяти доступно до трех расцветок: Morning Mist, Pine Green и Stellar Black.

Вместе с цветом меняется и тип текстуры крышки. У тестируемого нами Pine Green – матовая, Morning Mist - глянцевая, Stellar Black – песчаная. Практичнее будут темные расцветки.

Хотя с учетом выступающего блока основной камеры все равно потребуется установка чехла. Комплектный решает этот вопрос.

Можно обратить внимание на увеличенный диаметр объектива камеры. Всего тут из четыре. Помимо них дополнительные модули. Оптика и камеры созданы в сотрудничестве с Hasselblad.

Каркас OnePlus 9 Pro из металла. К качеству сборки как и ранее нареканий нет. Производитель уделяет повышенное внимание мельчайшим деталям.

Органы управления, состоящие из кнопки включения и качельки регулировки громкости, дополнены трехпозиционным переключателем, отвечающим за изменение режимов вывода уведомлений.

Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. По точности и скорости срабатывания нет заметно разницы в сравнении с отдельном размещаемым. Его зона подсвечивается, тип анимации можно менять в настройках.

На нижем торце выдвижной лоток под SIM. Здесь же USB-C, микрофон и решетка динамика. Сверху дополнительный микрофон шумоподавления.

Не устроить может отсутствие аудиоразъема и невозможность расширить внутреннюю память с помощью съемного накопителя.

Фронтальная камера в виде островка в левом углу дисплея. Отметим уменьшение степени изгиба дисплея по краям. К этому были серьезные претензии в OnePlus 7 Pro , терялась полезная площадь обзора и были неудобства в управлении. Далее с 8 Pro от этого начали отходит и уже к 9 поколению привели в норму.

Как и ранее, выдает стерео звук. При воспроизведении звук дополнительно выводится через разговорный динамик.

Экран

Для вывода изображения OnePlus 9 Pro использует AMOLED матрицу с разрешением 1440х3216 пикселей. Диагональ 6.7 дюймов, соотношение сторон 20:9. Поддерживается частота 120 Гц. В настройках несколько вариантов отображения изображения в зависимости от предпочтений и сценариев эксплуатации.

Соответствует требованиям HDR10+ с 10-битной глубиной. Максимальный уровень яркости в районе 800 кд/м2. Под лучами солнца сохраняет полную читаемость.

Высокая контрастность. Плавная прокрутка. Частота опроса сенсора 360 Гц, включается она отдельным пунктом в настройках, по умолчанию выключена.

Начинка

Используется флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 888. К слову именно процессорная часть вносит основной вклад в стоимость флагманов 2020-2021 года. На платформе Android, он выдает максимальный уровень быстродействия.

Состоит из основного ядра с частотой 2.84 ГГц, трех быстрых с частотой 2.42 ГГц и четырех энергоэффективных с частотой 1.8 ГГц. Прирост производительности в сравнение с прошлым годом около 25% в операциях с одним ядром и 10% в многоядерных задачах.

Доступен отдельный режим HyperTouch, он увеличивает частоту опроса сенсора у OnePlus 9 Pro и ограничивает активность фоновых приложений. Проблем с перегревом замечено не было. В играх троттлинга не замечено. Крышка нагревается до 42-44 градусов. Доступны 8 или 12 Гбайт оперативной и 128 или 256 Гбайт внутренней.

Связь

Поддерживается Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2 с aptX HD. Модем поддерживается весь спектр LTE частот российских операторов. По 5G это n1/n3/n7/n28/n40/n41/n78. Для последнего пока выводы делать рано, ближайшие 1-2 года массового распространения ждать не стоит.

Аккумулятор

Программно предлагается подключить совместимую eSIM. Выводится список стран с тарифами. Вполне сопоставимо с тем что предлагается в международных SIM, но без затрат на первоначальное подключение. Это режим OnePlus Roaming.Увеличилась емкость батареи до 4500 мАч, как итог в режиме воспроизведения видео со средним уровнем яркости дисплея он дает около 18 часов работы без зарядки. В ресурсоемких задачах – 4 часа, с отключенными модулями связи и черно-белым режимом – 28 часов. Среднее время – 6.5 часов, согласно данным сервиса PCMARK.

Камера

Комплектуется зарядным устройством WARP CHARGE 65. С ней с 0 до 100% зарядка занимает всего 20 минут. Также появилась поддержка адаптеров питания PowerDelivery, в поездку можно будет брать только зарядку от ноутбука. Сохранена беспроводная зарядка Qi до 50 Вт.В OnePlus 9 Pro установлена группа из четырех камер: 48 Мп (1/1,43″, 1,12 мкм, F /1,8, 23 мм, PDAF), 50 Мп (ширик, 1/1,56″, 1 мкм, F/2,4, 14 мм), 8 Мп (телевик, F /2,4, 1 мкм, PDAF, OIS, оптический зум 3,3×), 2 Мп (монохромная, F /2,4).

Выполнены камеры в сотрудничестве с Hasselblad. Среди прочего они уделили внимание настройке цветопередаче. Работу свою сделали хорошо.

По умолчанию, данные с соседних пикселей объединяются (12 Мп – основная и 12.5 Мп – ширик). В настройках можно включить съемку в полном разрешении. Приложение дает быстрое переключение между камерами. Большое количество режимов съемки.

Высокая резкость и детализация снимков. Качество снимков выше, чем у iPhone 12 Pro. В ближайшее время у нас выйдет детальное сравнение съемки на двух этих смартфонах.

8K съемка OnePlus 9 Pro

8K съемка OnePlus 9 Pro

Для видеосъемки появилась поддержка 8К-разрешения.Стабилизация для 4К-разрешения со скоростью до 30 кадров в секунду.Фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

Софт

В завершение приведем пример ночной съемки.Установлена актуальная версия Android с оболочкой Oxygen OS. Ее по-прежнему можно ставить как пример правильной реализации. Тут нет навязывания сервисов от производителя, а также рекламы и партнерского софта.

Итоги

Скорость выпуска обновлений и длительность поддержки тоже на высоком уровне. Широкие возможности по кастомизации.OnePlus 9 Pro – один из лучших смартфонов флагманского уровня. Высокое качество съемки, длительное время автономной работы и быстрый зарядник в комплекте, AMOLED дисплей 120 Гц. Весомым плюсом является исполнение оболочки без «бонусов» в виде рекламы и неудаляемого софта.Среди решений на базе Snapdragon 888, его главным конкурентом является Xiaomi Mi 11, а также можно выделить игровой ASUS ROG Phone 5 (в ближайшее время мы проведем детальные сравнения этих смартфоном). Samsung Galaxy S21, дороже и в Россию он приходит по-прежнему с компромиссной платформой EXYNOS. Конкурента от Huawei пока нет в 2021 году, но и мириться с отсутствием Google сервисов готов не каждый.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".