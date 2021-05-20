Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?

Ровно годом ранее мы проводили тестирование смартфона OnePlus 8 Pro. Сегодня продолжая хорошую традицию в центре внимания будет флагманский OnePlus 9 Pro, построенный на базе Snapdragon 888. Смартфоны этого производителя в России официально не представлены, приобрести в нескольких модификациях в зависимости от доступного объема оперативной и встроенной памяти.

OnePlus 9 Pro

Тесты проводили со старшей версией. Рекомендованная стоимость за нее 999 евро, младший 8/128 Гбайт – 899 евро.

Комплектация

Упакован в ярко-красную коробку с традиционным оформлением. Внутри смартфон и комплектующие распределены по отсекам. Комплект включает адаптер питания 65 Вт, двухсторонний USB-C кабель, документацию, скрепку для лотка.

OnePlus 9 Pro

Заметно улучшилось качество комплектного чехла. Вместо прозрачного и быстрого теряющего привлекательность внешнего вида, прорезиненный с софт-тач покрытием.

Внешний вид

В зависимости от выбранного объема памяти доступно до трех расцветок: Morning Mist, Pine Green и Stellar Black.

OnePlus 9 Pro

Вместе с цветом меняется и тип текстуры крышки. У тестируемого нами Pine Green – матовая, Morning Mist - глянцевая, Stellar Black – песчаная. Практичнее будут темные расцветки.

OnePlus 9 Pro

Хотя с учетом выступающего блока основной камеры все равно потребуется установка чехла. Комплектный решает этот вопрос.

OnePlus 9 Pro

Можно обратить внимание на увеличенный диаметр объектива камеры. Всего тут из четыре. Помимо них дополнительные модули. Оптика и камеры созданы в сотрудничестве с Hasselblad.

OnePlus 9 Pro

Каркас OnePlus 9 Pro из металла. К качеству сборки как и ранее нареканий нет. Производитель уделяет повышенное внимание мельчайшим деталям.

OnePlus 9 Pro

Органы управления, состоящие из кнопки включения и качельки регулировки громкости, дополнены трехпозиционным переключателем, отвечающим за изменение режимов вывода уведомлений.

OnePlus 9 Pro

Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. По точности и скорости срабатывания нет заметно разницы в сравнении с отдельном размещаемым. Его зона подсвечивается, тип анимации можно менять в настройках.

OnePlus 9 Pro

На нижем торце выдвижной лоток под SIM. Здесь же USB-C, микрофон и решетка динамика. Сверху дополнительный микрофон шумоподавления.

OnePlus 9 Pro

Не устроить может отсутствие аудиоразъема и невозможность расширить внутреннюю память с помощью съемного накопителя.

OnePlus 9 Pro

Фронтальная камера в виде островка в левом углу дисплея. Отметим уменьшение степени изгиба дисплея по краям. К этому были серьезные претензии в OnePlus 7 Pro, терялась полезная площадь обзора и были неудобства в управлении. Далее с 8 Pro от этого начали отходит и уже к 9 поколению привели в норму.

OnePlus 9 Pro

Как и ранее, выдает стерео звук. При воспроизведении звук дополнительно выводится через разговорный динамик.

OnePlus 9 Pro

Экран

OnePlus 9 Pro

Для вывода изображения OnePlus 9 Pro использует AMOLED матрицу с разрешением 1440х3216 пикселей. Диагональ 6.7 дюймов, соотношение сторон 20:9. Поддерживается частота 120 Гц. В настройках несколько вариантов отображения изображения в зависимости от предпочтений и сценариев эксплуатации.

OnePlus 9 Pro

Соответствует требованиям HDR10+ с 10-битной глубиной. Максимальный уровень яркости в районе 800 кд/м2. Под лучами солнца сохраняет полную читаемость.

OnePlus 9 Pro

Высокая контрастность. Плавная прокрутка. Частота опроса сенсора 360 Гц, включается она отдельным пунктом в настройках, по умолчанию выключена.

OnePlus 9 Pro

Начинка

Используется флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 888. К слову именно процессорная часть вносит основной вклад в стоимость флагманов 2020-2021 года. На платформе Android, он выдает максимальный уровень быстродействия.

OnePlus 9 Pro

Состоит из основного ядра с частотой 2.84 ГГц, трех быстрых с частотой 2.42 ГГц и четырех энергоэффективных с частотой 1.8 ГГц. Прирост производительности в сравнение с прошлым годом около 25% в операциях с одним ядром и 10% в многоядерных задачах.

OnePlus 9 Pro

Доступен отдельный режим HyperTouch, он увеличивает частоту опроса сенсора у OnePlus 9 Pro и ограничивает активность фоновых приложений. Проблем с перегревом замечено не было. В играх троттлинга не замечено. Крышка нагревается до 42-44 градусов. Доступны 8 или 12 Гбайт оперативной и 128 или 256 Гбайт внутренней.

OnePlus 9 Pro

Связь

Поддерживается Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2 с aptX HD. Модем поддерживается весь спектр LTE частот российских операторов. По 5G это n1/n3/n7/n28/n40/n41/n78. Для последнего пока выводы делать рано, ближайшие 1-2 года массового распространения ждать не стоит.

OnePlus 9 Pro

Программно предлагается подключить совместимую eSIM. Выводится список стран с тарифами. Вполне сопоставимо с тем что предлагается в международных SIM, но без затрат на первоначальное подключение. Это режим OnePlus Roaming.

Аккумулятор

Увеличилась емкость батареи до 4500 мАч, как итог в режиме воспроизведения видео со средним уровнем яркости дисплея он дает около 18 часов работы без зарядки. В ресурсоемких задачах – 4 часа, с отключенными модулями связи и черно-белым режимом – 28 часов. Среднее время – 6.5 часов, согласно данным сервиса PCMARK.

OnePlus 9 Pro

Комплектуется зарядным устройством WARP CHARGE 65. С ней с 0 до 100% зарядка занимает всего 20 минут. Также появилась поддержка адаптеров питания PowerDelivery, в поездку можно будет брать только зарядку от ноутбука. Сохранена беспроводная зарядка Qi до 50 Вт.

Камера

В OnePlus 9 Pro установлена группа из четырех камер: 48 Мп (1/1,43″, 1,12 мкм, F /1,8, 23 мм, PDAF), 50 Мп (ширик, 1/1,56″, 1 мкм, F/2,4, 14 мм), 8 Мп (телевик, F /2,4, 1 мкм, PDAF, OIS, оптический зум 3,3×), 2 Мп (монохромная, F /2,4).

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

Выполнены камеры в сотрудничестве с Hasselblad. Среди прочего они уделили внимание настройке цветопередаче. Работу свою сделали хорошо.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

По умолчанию, данные с соседних пикселей объединяются (12 Мп – основная и 12.5 Мп – ширик). В настройках можно включить съемку в полном разрешении. Приложение дает быстрое переключение между камерами. Большое количество режимов съемки.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

Высокая резкость и детализация снимков. Качество снимков выше, чем у iPhone 12 Pro. В ближайшее время у нас выйдет детальное сравнение съемки на двух этих смартфонах.

OnePlus 9 Pro

Для видеосъемки появилась поддержка 8К-разрешения.

8K съемка OnePlus 9 Pro

Стабилизация для 4К-разрешения со скоростью до 30 кадров в секунду.

8K съемка OnePlus 9 Pro

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

В завершение приведем пример ночной съемки.

Софт

Установлена актуальная версия Android с оболочкой Oxygen OS. Ее по-прежнему можно ставить как пример правильной реализации. Тут нет навязывания сервисов от производителя, а также рекламы и партнерского софта.

OnePlus 9 Pro

Скорость выпуска обновлений и длительность поддержки тоже на высоком уровне. Широкие возможности по кастомизации.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorOnePlus 9 Pro – один из лучших смартфонов флагманского уровня. Высокое качество съемки, длительное время автономной работы и быстрый зарядник в комплекте, AMOLED дисплей 120 Гц. Весомым плюсом является исполнение оболочки без «бонусов» в виде рекламы и неудаляемого софта.
Среди решений на базе Snapdragon 888, его главным конкурентом является Xiaomi Mi 11, а также можно выделить игровой ASUS ROG Phone 5 (в ближайшее время мы проведем детальные сравнения этих смартфоном). Samsung Galaxy S21, дороже и в Россию он приходит по-прежнему с компромиссной платформой EXYNOS. Конкурента от Huawei пока нет в 2021 году, но и мириться с отсутствием Google сервисов готов не каждый.
OnePlus 9 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
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