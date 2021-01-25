Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала

Прошлый год заметно изменил многие сферы нашей жизни, включая работу, образование и сферу развлечений. Так, например, сразу несколько крупных лейблов совместили одновременный выход своих фильмов в кинотеатрах и на цифровых носителях. Да и в целом даже без ограничений доступа в общественные места, акцент смещается на стриминговые сервисы и домашний просмотр фильмов и сериалов. Тестируемый сегодня портативный проектор Acer B250i создавался для тех, кто хочет почувствовать атмосферу кинотеатра дома.

Комплектация

Acer B250i упакован в коробку из черного картона, на которой указаны общие технические данные устройства. Стартовый набор включает адаптер питания, силовые кабели с разными вилками, пульт ДУ, беспроводной адаптер, HDMI, тряпичный чехол, различную документацию.

Внешний вид

Проектор выполнен в относительно компактном корпусе. Его вес составляет 1.5 килограмма, благодаря чему устройство вполне можно взять с собой в длительную поездку или захватить в гости к друзьям для совместного просмотра кино.

Текстура верхней крышки устройства выполнена в текстуре «под кожу». Это решение не только визуально привлекательно, но и практично: оно не собирает следы от пальцев и значительно уменьшает риск выскальзывания из рук при переноске.

На крышке Acer B250i расположены кнопки управления с нанесенной маркировкой. Нажимаются они с небольшим усилием. Взаимодействие с интерфейсом реализовано интуитивно.

Панель портов ввода/вывода включает гнездо питания, аудио выход и выходы, HDMI, USB Type-C, USB. Отдельно расположено углубление под комплектный беспроводной адаптер.

По центру фронтальной стороны расположена линза. В этой модели отсутствует ручная регулировка, вместо этого реализована автоматическая фокусировка. По опыту длительного теста, работает она корректно, не промахивается.

Есть как горизонтальная, так и вертикальная коррекция изображения. Поддерживается автоматический переворот при направлении проектора на потолок.

В своем основании Acer B250i имеет три ножки, оборудованные винтовым креплением. Благодаря этому можно регулировать высоту положения проектора и устойчиво размещать его даже на неровных поверхностях, меняя уровень высоты каждой опоры.

Альтернативным вариантом является размещения устройства является фиксация на винтовом крепеже. Блок питания внешний, работает бесшумно.

В проекторе установлены стереодинамики по 5 Вт каждый, что в условиях жилого помещения вполне позволяет насладиться просмотром с качественным звуком. Эти же колонки могут использоваться для воспроизведения контента с ноутбука или смартфона. Есть поддержка технологий Acer TrueHarmony и Waves Maxx Audio.

Интерфейс

Комплектуется Acer B250i пультом управления с базовым набором кнопок. Питается пульт от пары батареек.Старт системы проходит быстро. Главный экран представляет собой набор иконок для выбора источника сигнала.

С помощью приложения EZCast, устанавливаемого на смартфон, появляется возможность транслировать изображение с экрана смартфона или планшета. Поддерживаются актуальные операционные системы.

Со смартфона или ноутбука также можно передавать изображение по Wi-Fi или кабелю (OTG).

Проектор может интегрироваться в систему умного дома Google Home. После подключения к локальной сети он отображается в виде беспроводного экрана для трансляции.

Отдельная вкладка создана для беспроводного подключения по Bluetooth.

Также Acer B250i имеет встроенный мультимедийный плеер, корректно распознающий популярные форматы видео, фото и музыкальных файлов, которые можно записывать, например, на внешний диск.

Настройки

Acer отказался от морально устаревающих DVI и VGA, вместо этого для ввода в Acer B250i предлагается HDMI с комплектным кабелем и USB Type-C. Последний будет актуален для современных ноутбуков.В разделах настроек можно провести подключение к домашней беспроводной сети. Сразу отметим, что проектор умеет открывать собственную точку доступа, что является весьма удобным при использовании устройства вне дома.

Выводятся дополнительные параметры работы сетевого модуля.

Здесь же проводится актуализация версии программного обеспечения.

В расширенных настройках Acer B250i можно выбрать место проецирования, режим отображения, яркость, насыщение, четкость и цветовую температуру.

Сами заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки и распаковки. Детальные же пригодятся продвинутым пользователям.

Тесты

В Acer B250i установлена светодиодная лампа с максимальной яркостью 1200 люменов. Отмечается 120% охват пространства Rec.709. Уровень контрастности составляет 5000:1. Если сравнивать с карманными проекторами, появившимися за последние 2-3 года, здесь качество картинки на несколько уровней выше, как по общей яркости, так и по четкости выводимого изображения. Для установленной тут лампы заявлен ресурс службы в 30 000 часов.

Разрешение Full HD. Выводить изображение можно на 100-дюймовый экран. Для максимального качества и удобства просмотра рекомендуется использовать специальные экраны, но можно обойтись и без них, используя однотонную стену или потолок.

Фокусировка проходит автоматически при включении. В любое время также можно провести перекалибровку нажатием на клавишу. Преимуществом Acer B250i является короткое фокусное расстояние.

Мы за время тестов в редакции использовали разные источники сигналов, среди которых были смартфон, ноутбук, настольный ПК, игровая консоль Sony PlayStation 5, Яндекс.Станция и флешка с файлами. Проблем в работе выявлено не было. Отдельно отметим возможность простого подключения внешней акустики, включая и многоканальные системы.

Итоги по Acer B250i

Acer B250i – хороший вариант для просмотра фильмов, сериалов, контента со стриминговых сервисов и фотоснимков в домашних условиях. Выбор актуальных источников сигнала, как проводных, так и беспроводных. Несомненными плюсами устройства являются высокий ресурс службы лампы, автоматическая фокусировка, встроенная акустика, разъем USB Type-C, 120% охват цветового пространства, несколько вариантов крепления, аккуратный внешний вид. Acer B250i отлично подходит для того, чтобы устроить небольшой домашний кинотеатр, при этом он мобилен, удобен в транспортировке и легко совместим с большинством современных электронных и компьютерных устройств.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".промокодпо ссылке дает 10% скидку на проектор B250i при покупке на