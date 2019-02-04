Обзор Acer Nitro 5 (AN515-42). Игровой ноутбук на базе Ryzen

2019-02-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Acer Nitro 5; [588]
Большинство протестированных нами ноутбуков построены на платформе Intel, отчасти это связано с общей долей как в начальном, так и игровом сегментах. Но и тут, как и в настольном сегменте, компания AMD предлагает интересные решения с Ryzen. Как пример, Acer Nitro 5 AN515-42-R7GZ с процессором AMD Ryzen 5 и видеокартой Radeon RX 560X.

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из окрашенного в черный цвет картона. В комплект входит блок питания, винты для М.2 накопителя, диск с ПО и техническую документацию.

Acer Nitro 5

Внешний вид

Внешний вид Acer Nitro 5 хорошо узнаваем, это игровой ноутбук с агрессивным дизайном. В оформлении используется сочетание черного и красного цвета.

Acer Nitro 5

Крышка с карбоновым текстурным рисунком. Помимо визуальной привлекательности, она и еще хорошо скрывает следы пальцев и возможные царапины.

Acer Nitro 5

На тыльной стороне расположена продольная вентиляционная решетка с ярко-красной окантовкой. Здесь же находится шарнир.

Acer Nitro 5

Открывается крышка с небольшим усилием, в откинутом положении не перевешивает. Жесткость корпуса высокая. Качество сборки не вызывает вопросов.

Acer Nitro 5

На нижней поверхности две обслуживающие крышки, они пригодятся для доступа к планкам оперативной памяти и накопителям.

Acer Nitro 5

Устойчивое положение и отсутствие скольжение обеспечат четыре массивные резиновые ножки. Нанесена наклейка с техническими данными и серийным номером.

Acer Nitro 5

На передней грани Acer Nitro 5 находятся решетки динамиков. Громкость встроенной аудиосистемы высокая.

Acer Nitro 5

Слева замок Кенсингтон, RJ-45, USB Type-C, HDMI, скоростной USB 3.0, слот для карты памяти SD.

Acer Nitro 5

С противоположной стороны два USB 3.0, гнездо питания, два светодиодных индикатора, аудиоразъем.

Acer Nitro 5

Клавиатура с цифровым блоком. Мембранные переключатели с коротки ходом. Периметр вокруг клавиш и символы подсвечиваются красным светом. Блок WASD выделен отдельно.

Acer Nitro 5

Также подсвечивается периметр тачпада. Он тут совмещен с кнопками мышки. Поддерживается управление жестами.

Экран

Изображение выводится на 15.6-дюймовую IPS-матрицу. Разрешение Full HD, оно оптимально с учетом создаваемой нагрузки и общего восприятия картинки. Сенсорное управление не поддерживается. Яркость регулируется в широком диапазоне, но ее максимальный уровень не позволит работать под прямыми солнечными лучами. Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.

Acer Nitro 5

Начинка

Построена система на базе процессора AMD Ryzen 5 2500U. Выполнен он по 14нм техпроцессу. Встроенная графика AMD Vega. Максимальная частота достигает 3.6 ГГц. TDP составляет 15 Вт.

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5

На борту 8 Гбайт оперативной памяти, функционирующей на частоте 2400 МГц. Пользователь сможет увеличить в последующем объем, установкой второй планки.

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5

Для хранения данных выделена связка из М.2 накопителя SK Hynix SC308 объемом 256 Гбайт и жесткий диск Toshiba объемом 1 Тбайт.

Acer Nitro 5

В Acer Nitro 5 установлена дискретная графика AMD Radeon RX 560X. 1024 потоковых процессора, 16 блоков растеризации, 64 текстурных блока. 4 Гбайт графической памяти. Этого хватает для большинства современных игр на средних настройках графики.

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5

  • World of Tanks – 49 fps,
  • Overwatch – 59 fps,
  • PUBG – 39 fps,
  • Dota 2 – 38 fps,
  • The Witcher 3 – 42 fps.

Аккумулятор

Встроенной батарейки хватает примерно на 1.5 часа работы в режиме игр, около 5 часов на воспроизведение фильмов. В смешанном сценарии с активным доступом в сеть зарядка потребуется через 3.5 часа. На восстановление комплектным 135-ваттным зарядным устройством уходит 2.5 часа.

Итоги по Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 с AMD Ryzen 5 2500U и видеокартой AMD Radeon RX 560X, выступает хорошей альтернативой решениям на базе Intel Core i5 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050. Система продемонстрировала стабильную работу в рабочих приложениях и современных онлайн играх. Эффектный внешний вид, качественная сборка, клавиатура с подсветкой, набор портов, возможность апгрейда, тихая система охлаждения, экран с широкими углами обзора. Не устроить могут предустановленные приложения, требующие платную подписку.

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