Обзор Acer Nitro 5 (AN515-42). Игровой ноутбук на базе Ryzen

Большинство протестированных нами ноутбуков построены на платформе Intel, отчасти это связано с общей долей как в начальном, так и игровом сегментах. Но и тут, как и в настольном сегменте, компания AMD предлагает интересные решения с Ryzen. Как пример, Acer Nitro 5 AN515-42-R7GZ с процессором AMD Ryzen 5 и видеокартой Radeon RX 560X.
Acer Nitro 5 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из окрашенного в черный цвет картона. В комплект входит блок питания, винты для М.2 накопителя, диск с ПО и техническую документацию.
Внешний видВнешний вид Acer Nitro 5 хорошо узнаваем, это игровой ноутбук с агрессивным дизайном. В оформлении используется сочетание черного и красного цвета.
Крышка с карбоновым текстурным рисунком. Помимо визуальной привлекательности, она и еще хорошо скрывает следы пальцев и возможные царапины.
На тыльной стороне расположена продольная вентиляционная решетка с ярко-красной окантовкой. Здесь же находится шарнир.
Открывается крышка с небольшим усилием, в откинутом положении не перевешивает. Жесткость корпуса высокая. Качество сборки не вызывает вопросов.
На нижней поверхности две обслуживающие крышки, они пригодятся для доступа к планкам оперативной памяти и накопителям.
Устойчивое положение и отсутствие скольжение обеспечат четыре массивные резиновые ножки. Нанесена наклейка с техническими данными и серийным номером.
На передней грани Acer Nitro 5 находятся решетки динамиков. Громкость встроенной аудиосистемы высокая.
Слева замок Кенсингтон, RJ-45, USB Type-C, HDMI, скоростной USB 3.0, слот для карты памяти SD.
С противоположной стороны два USB 3.0, гнездо питания, два светодиодных индикатора, аудиоразъем.
Клавиатура с цифровым блоком. Мембранные переключатели с коротки ходом. Периметр вокруг клавиш и символы подсвечиваются красным светом. Блок WASD выделен отдельно.
Также подсвечивается периметр тачпада. Он тут совмещен с кнопками мышки. Поддерживается управление жестами.
ЭкранИзображение выводится на 15.6-дюймовую IPS-матрицу. Разрешение Full HD, оно оптимально с учетом создаваемой нагрузки и общего восприятия картинки. Сенсорное управление не поддерживается. Яркость регулируется в широком диапазоне, но ее максимальный уровень не позволит работать под прямыми солнечными лучами. Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.
НачинкаПостроена система на базе процессора AMD Ryzen 5 2500U. Выполнен он по 14нм техпроцессу. Встроенная графика AMD Vega. Максимальная частота достигает 3.6 ГГц. TDP составляет 15 Вт.
На борту 8 Гбайт оперативной памяти, функционирующей на частоте 2400 МГц. Пользователь сможет увеличить в последующем объем, установкой второй планки.
Для хранения данных выделена связка из М.2 накопителя SK Hynix SC308 объемом 256 Гбайт и жесткий диск Toshiba объемом 1 Тбайт.
В Acer Nitro 5 установлена дискретная графика AMD Radeon RX 560X. 1024 потоковых процессора, 16 блоков растеризации, 64 текстурных блока. 4 Гбайт графической памяти. Этого хватает для большинства современных игр на средних настройках графики.
- World of Tanks – 49 fps,
- Overwatch – 59 fps,
- PUBG – 39 fps,
- Dota 2 – 38 fps,
- The Witcher 3 – 42 fps.