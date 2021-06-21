Обзор Acer Nitro VG272UVbmiipx. Игровой IPS монитор 170 Гц

На прошлой неделе мы изучили два 27-дюймовых монитора с 2К-разрешением, оснащенные матрицей IPS. Сегодня продолжая изучение актуальных решений в центре внимания будет Acer Nitro VG272UV, оснащенный матрицей IPS с частотой обновления 170 Гц. Поддерживает он AMD FreeSync, а также прошел сертификацию NVIDIA G-SYNC Compatible.

Acer Nitro VG272UV

Его можно свободно приобрести в российской рознице.

Acer Nitro VG272UV обзор

Комплектация

Acer Nitro VG272UV

Комплект включает DisplayPort, HDMI кабели, силовой кабель, документацию, подставку. Собрано все в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и названием бренда.

Acer Nitro VG272UV

Внешний вид

Корпус монитора выполнен из пластика. Отличием от решений под брендом Predator стал строгий внешний вид. Это позволяет рассматривать его и для оснащения рабочего места.

Acer Nitro VG272UV

Боковые рамки узкие, нижняя с текстурным рисунком. По центру логотип производителя.

Acer Nitro VG272UV

По современным меркам корпуса достаточно массивен. Вниз по краям направлены динамики.

Acer Nitro VG272UV

Задняя крышка с выступом в центральной части, на верхней грани которой расположена вентиляционная решетка.

Acer Nitro VG272UV

Перед началом эксплуатации нужно будет установить комплектную подставку. Ее сборка в Acer Nitro VG272UV не требует наличия инструментов.

Acer Nitro VG272UV

Выполнена из металла с декоративным покрытием изумрудного цвета. Возможности регулировки ограничены только наклоном вперед и назад.

Acer Nitro VG272UV

Два направленных луча и опорная ножка на тыльной части. Вместо подставки можно будет воспользоваться VESA-кронштейном.

Acer Nitro VG272UV

Управляется при помощи пятипозиционного джойстика и четырех механических кнопок, расположенных на задней крышке.

Acer Nitro VG272UV

Для подключения источника сигнала доступны два HDMI и один DisplayPort. Выход под наушники. Блок питания у монитора встроенный, работает бесшумно.

Acer Nitro VG272UV

Оснащен Acer Nitro VG272UV матрицей IPS с диагональю 27-дюймов. Разрешение 2560 × 1440 пикселей. Поверхность экрана полуматовая.

Acer Nitro VG272UV

По углам дисплея в нашем экземпляре присутствовали зоны с заветами. Общий уровень яркости соответствует требования VESA DisplayHDR 400.

Acer Nitro VG272UV

Матрица быстрая. Частота обновления до 170 Гц. Частоту кадров смогут синхронизировать владельцы видеокарт NVIDIA и AMD.

Acer Nitro VG272UV

Настройки

Несколько готовых пресетов под гонки, спортивные симуляторы, экшен, работу с графикой, HDR и ЭКО.

Acer Nitro VG272UV

В настройках предлагаются опции по тонкой настройке параметров работы. Меню управления на русском языке.

Acer Nitro VG272UV

Есть игровые функции с выводом прицела и разгоном матрицы.

Acer Nitro VG272UV

Тесты

Яркость максимальная

Acer Nitro VG272UV

Acer Nitro VG272UV - 405 cd/m2

Яркость минимальная

Acer Nitro VG272UV

Acer Nitro VG272UV - 0.37 cd/m2

Температура цвета

Acer Nitro VG272UV

Acer Nitro VG272UV – 6395K

Задержка Acer Nitro VG272UV

Acer Nitro VG272UV

Задержка, светлые тона – 4.1ms
Задержка, темные тона – 11.7ms

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAcer Nitro VG272UV – актуальный 27-дюймовый игровой монитор с матрицей IPS. Строгий внешний вид, два HDMI, встроенная акустика, детальные настройки, VESA Display HDR 400, быстрый отклик, NVIDIA G-SYNC Compatible. Из недостатков отметим отсутствие USB-хаба, наличие засветов по периметру, ограниченные возможности комплектной подставки. В целом с учетом стоимости эта модель выглядит интересно.
Acer Nitro VG272UV получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Acer Nitro VG272UVbmiipx
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