Обзор Acer Nitro VG272UVbmiipx. Игровой IPS монитор 170 Гц

Его можно свободно приобрести в российской рознице.
Комплект включает DisplayPort, HDMI кабели, силовой кабель, документацию, подставку. Собрано все в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и названием бренда.
Боковые рамки узкие, нижняя с текстурным рисунком. По центру логотип производителя.
По современным меркам корпуса достаточно массивен. Вниз по краям направлены динамики.
Задняя крышка с выступом в центральной части, на верхней грани которой расположена вентиляционная решетка.
Перед началом эксплуатации нужно будет установить комплектную подставку. Ее сборка в Acer Nitro VG272UV не требует наличия инструментов.
Выполнена из металла с декоративным покрытием изумрудного цвета. Возможности регулировки ограничены только наклоном вперед и назад.
Два направленных луча и опорная ножка на тыльной части. Вместо подставки можно будет воспользоваться VESA-кронштейном.
Управляется при помощи пятипозиционного джойстика и четырех механических кнопок, расположенных на задней крышке.
Для подключения источника сигнала доступны два HDMI и один DisplayPort. Выход под наушники. Блок питания у монитора встроенный, работает бесшумно.
Оснащен Acer Nitro VG272UV матрицей IPS с диагональю 27-дюймов. Разрешение 2560 × 1440 пикселей. Поверхность экрана полуматовая.
По углам дисплея в нашем экземпляре присутствовали зоны с заветами. Общий уровень яркости соответствует требования VESA DisplayHDR 400.
Матрица быстрая. Частота обновления до 170 Гц. Частоту кадров смогут синхронизировать владельцы видеокарт NVIDIA и AMD.
В настройках предлагаются опции по тонкой настройке параметров работы. Меню управления на русском языке.
Есть игровые функции с выводом прицела и разгоном матрицы.
Acer Nitro VG272UV - 405 cd/m2
Acer Nitro VG272UV - 0.37 cd/m2
Acer Nitro VG272UV – 6395K
Задержка, светлые тона – 4.1ms