Реалистичный хоррор с быстрой платиной. Обзор игры ActionCam: Supernatural Case

Вероятно вы могли видеть фильмы в которых съемка ведется от лица главного героя с использованием экшн-камеры. Чаще всего это триллеры, а подобный стиль придает определенный настрой и атмосферу. В игре ActionCam: Supernatural Case от Nostra.Games используется тот же прием. Игрок – полицейский, расследующий таинственные похищения детей в заброшенной школе.

ActionCam: Supernatural Case

Прибыв в школу события развиваются сразу стремительно и напряженно. Перемещение по разрушенным коридорам школы, поиск пути для прохождения и здесь нет явных подсказок куда и как двигать

ActionCam: Supernatural Case

При этом игра сочетает в себе сразу несколько элементов: кошмар и напряжение, исследование локаций, шутер и головоломки. Последние сочетают в себе подбор кодов с поиском информации и сопоставлении данных, а также аналог пятнашек, в которых нужно перемещать плитки.

ActionCam: Supernatural Case

Подгонять и создавать напряжение будет воплощение человека, которое преследует главного героя и пытается убить. Двумя выстрелами, при условии попадания, его можно будет на короткое время нокаутировать. Некая аналогия с Тираном и Resident Evil.

ActionCam: Supernatural Case

Игра не затянута по времени, на все уйдет примерно 30-40 минут. Только разобравшись в структуре этажей и получив общее понимание игрок столкнется с финальным выбором. А тут есть две формальные концовки. Любители платины смогут получить ее независимо от сделанного выбора, все достижения являются сюжетными.

ActionCam: Supernatural Case

ActionCam: Supernatural Case – приключение на вечер с простой платиной. Интересная визуальная атмосфера со съемкой от первого лица, элементы ужасов, несколько загадок, заставляющих подумать. Из минусов отметим проблемы с озвучкой и может не устроить отсутствие локализации на русский.
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