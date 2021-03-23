Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания

Недорогой блок питания AeroCool Aero Bronze 650W мы уже в течение длительного времени используем на основном тестовом стенде, нагружая его и используя даже со старшими видеокартами и процессорами. За это время он не подводил. Но в условиях открытого стенда была единственная проблема, касающаяся большого количества неиспользуемых разъемов SATA и MOLEX. Не так давно компания расширила модельный ряд, представив полностью модульную серию.

AeroCool AERO BRONZE 650M обзор

Ее мы также будем изучать на примере AeroCool AERO BRONZE 650M. Это «золотая» середина при подборе мощности источника питания для рабочих и игровых сборок. К моменту публикации продажи уже стартовали, в ключевых российских магазинах он доступен в среднем за 5 500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по особенностям конструкции и характеристикам. Здесь же присутствует отметка по сертификату 80 Plus Bronze.

Внешний вид

Комплект включает набор винтов для фиксации в корпусе, набор питающих кабелей, силовой кабель, различную документацию.Внешний вид не поменялся. Характерный рисунок штампованных вырезов на крышке.

За ними расположен 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Отдельного доступа для его обслуживания не предусмотрено.

Полностью модульный кабель-менеджмент не повлиял негативно на общие габариты. Они соответствуют уже теперь младшей серии.

Сам же AeroCool AERO BRONZE 650M будет интересен не только для эксплуатации в условии открытого стенда, но и в тех сценариях когда приоритетом ставится аккуратная укладка кабелей.

Владелец этого блока питания сможет убирать лишние линии, освобождая пространство. Такой же исполнение интересно и как возможность замены или добавления кабелей, а также проведения самостоятельного моддинга.

На панели вывода расположены коннекторы подписанными группами. Ошибочное подключение исключает различие в количестве гнезд и их форме. Разобраться будет несложно даже неподготовленному пользователю.

Комплект его включает: шесть SATA, один 12V 4+4pin, 20+4 ATX, четыре MOLEX, два PCIe 6+2. Этого достаточно для сборки системы на базе одной видеокарты.

Все кабели идут с жилами 18AWG. Без дополнительной защитной оплетке. Они плоские, упрощая проведение монтажа. Длина характерная.

На боковую грань нанесена наклейка с таблицей, содержащей подробную информацию по линиям. Согласно этим данным на линию 12V выдает мощность 648W. На линии 3.3 и 5V – 120W.

Начинка

Задняя стенка представляет собой вентиляционную решетку. Здесь помимо силового гнезда, находится механический тумблер питания.Схемотехника и общий набор элементов также не претерпели заметных изменений. В AeroCool AERO BRONZE 650M используется DC-DC преобразователь во вторичной цепи и прямоходовой преобразователь. С учетом стоимости к плюсам отнесем отказ от групповой стабилизации напряжения.

Также не стали экономить на компонентах. В основной 12V цепи используются японские конденсаторы. Пара Nichicon 180 мКф 400V, рассчитанный на температуру до 105 градусов.

Два алюминиевых радиатора с ребрами. На них зафиксированы диодные сборки и силовые элементы APFC преобразователя.

Фильтры на входе. Есть все типы защит. Перпендикулярно расположена плата с выходными разъемами.

Тесты AeroCool AERO BRONZE 650M

Уровень шума:

Данные Простой 32 Нагрузка 40

КПД

Данные 150W 88 250W 89 350W 90 500W 88 650W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,28 12,15 11,99 5 5.09 5,1 5,01 3,33 3.36 3.34 3.33

Итоги по AeroCool AERO BRONZE 650M

AeroCool AERO BRONZE 650M – при небольшой переплате в сравнение с AeroCool Aero Bronze 650W предлагает полностью модульный кабель-менеджмент, упрощая аккуратную укладку. В остальном же при невысокой стоимости получаем стабильное напряжение по всем линиям, низкий уровень шума, высокую эффективность, разные типы защит, надежные японские компоненты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".