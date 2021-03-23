Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания

Недорогой блок питания AeroCool Aero Bronze 650W мы уже в течение длительного времени используем на основном тестовом стенде, нагружая его и используя даже со старшими видеокартами и процессорами. За это время он не подводил. Но в условиях открытого стенда была единственная проблема, касающаяся большого количества неиспользуемых разъемов SATA и MOLEX. Не так давно компания расширила модельный ряд, представив полностью модульную серию.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Ее мы также будем изучать на примере AeroCool AERO BRONZE 650M. Это «золотая» середина при подборе мощности источника питания для рабочих и игровых сборок. К моменту публикации продажи уже стартовали, в ключевых российских магазинах он доступен в среднем за 5 500 рублей.

AeroCool AERO BRONZE 650M обзор

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по особенностям конструкции и характеристикам. Здесь же присутствует отметка по сертификату 80 Plus Bronze.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Комплект включает набор винтов для фиксации в корпусе, набор питающих кабелей, силовой кабель, различную документацию.

Внешний вид

Внешний вид не поменялся. Характерный рисунок штампованных вырезов на крышке.

AeroCool AERO BRONZE 650M

За ними расположен 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Отдельного доступа для его обслуживания не предусмотрено.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Полностью модульный кабель-менеджмент не повлиял негативно на общие габариты. Они соответствуют уже теперь младшей серии.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Сам же AeroCool AERO BRONZE 650M будет интересен не только для эксплуатации в условии открытого стенда, но и в тех сценариях когда приоритетом ставится аккуратная укладка кабелей.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Владелец этого блока питания сможет убирать лишние линии, освобождая пространство. Такой же исполнение интересно и как возможность замены или добавления кабелей, а также проведения самостоятельного моддинга.

AeroCool AERO BRONZE 650M

На панели вывода расположены коннекторы подписанными группами. Ошибочное подключение исключает различие в количестве гнезд и их форме. Разобраться будет несложно даже неподготовленному пользователю.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Комплект его включает: шесть SATA, один 12V 4+4pin, 20+4 ATX, четыре MOLEX, два PCIe 6+2. Этого достаточно для сборки системы на базе одной видеокарты.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Все кабели идут с жилами 18AWG. Без дополнительной защитной оплетке. Они плоские, упрощая проведение монтажа. Длина характерная.

AeroCool AERO BRONZE 650M

На боковую грань нанесена наклейка с таблицей, содержащей подробную информацию по линиям. Согласно этим данным на линию 12V выдает мощность 648W. На линии 3.3 и 5V – 120W.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Задняя стенка представляет собой вентиляционную решетку. Здесь помимо силового гнезда, находится механический тумблер питания.

Начинка

Схемотехника и общий набор элементов также не претерпели заметных изменений. В AeroCool AERO BRONZE 650M используется DC-DC преобразователь во вторичной цепи и прямоходовой преобразователь. С учетом стоимости к плюсам отнесем отказ от групповой стабилизации напряжения.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Также не стали экономить на компонентах. В основной 12V цепи используются японские конденсаторы. Пара Nichicon 180 мКф 400V, рассчитанный на температуру до 105 градусов.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Два алюминиевых радиатора с ребрами. На них зафиксированы диодные сборки и силовые элементы APFC преобразователя.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Фильтры на входе. Есть все типы защит. Перпендикулярно расположена плата с выходными разъемами.

AeroCool AERO BRONZE 650M

Тесты AeroCool AERO BRONZE 650M

Уровень шума:

AeroCool AERO BRONZE 650M

Данные
Простой32
Нагрузка40

КПД

AeroCool AERO BRONZE 650M

Данные
150W88
250W89
350W90
500W88
650W86

Уровень напряжения на линиях

AeroCool AERO BRONZE 650M

150W350W650W
1212,2812,1511,99
55.095,15,01
3,333.363.343.33

Итоги по AeroCool AERO BRONZE 650M

Золото. Выбор редакции MegaObzorAeroCool AERO BRONZE 650M – при небольшой переплате в сравнение с AeroCool Aero Bronze 650W предлагает полностью модульный кабель-менеджмент, упрощая аккуратную укладку. В остальном же при невысокой стоимости получаем стабильное напряжение по всем линиям, низкий уровень шума, высокую эффективность, разные типы защит, надежные японские компоненты.
AeroCool AERO BRONZE 650M получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AeroCool AERO BRONZE 650M
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