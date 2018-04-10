Обзор AeroCool Cylon Black. Лучший корпус до 2500 рублей сезона 2018

Красивые корпуса с RGB-подсветкой и прозрачными стенками не обязательно должны дорого стоить и быть доступными только ограниченному числу пользователей. Это утверждение подтвердил выход нового корпуса AeroCool Cylon, выполненного в форм-факторе Mid Tower. Модель обеспечивает широкую совместимость с компонентами, включая поддержку систем водяного охлаждения. Насколько он будет хорошо в реальной эксплуатации предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

AeroCool Cylon обзор

Корпус стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется AeroCool Cylon в коробке с темным оформлением. На боковых гранях подробно описаны конструктивные особенности этого корпуса и его преимущества.

Внешний вид

Комплект включает необходимый набор винтов для сборки системы, стяжки и руководство пользователя.Инженеры Aerocool даже в таких скромных рамках смогли подойти к дизайну ответственно и на выходе предложить продукт, о котором можно смело сказать, что он стоит явно стоит дороже своей стоимости.

Свой весомый вклад вносит в это фронтальная панель с треугольными выступами и полигональными гранями. По диагонали эти панели рассекает полупрозрачная вставка с RGB-подсветкой.

Управлять подсветкой AeroCool Cylon можно без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Осуществляется при помощи механической кнопки на верхней грани.

Есть несколько режимов свечения, которые позволят владельцу выбрать наиболее оптимальный вариант под свой вкус. Режим статичного цвета, RGB-волна, смена цвета через интервалы времени.

Частично цвет от этой ленты подсвечивает и внутреннее пространство корпуса, тоже своего рода бонус если брать в расчет, что основная боковая стенка выполнена из прозрачного акрила.

Открывается полный доступ на установленные внутри компоненты. Держится эта стенка при помощи винтов с накатанной головкой.

Еще одной полезной опцией стал вывод на верхней грани раздельного картридера под накопители форм-фактора SD и microSD. Для работы этих разъемов выделен отдельный

Доступны два USB 2.0 и два USB 3.0, два аудиоразъема, кнопка включения и перезагрузки, здесь же светодиодный индикатор активности.

Правая стенка у AeroCool Cylon сделана из металла небольшой толщины. Крепится также с помощью винтов. У этой стенки не предусмотрено дополнительного выступа, упрощающего её съем.

На верхней панели с тыльной стороны есть вентиляционная решетка под 120мм вентилятор. Установлен пылевой фильтр с магнитным креплением.

Начинка

Задняя стенка с традиционной компоновкой. Установлен 120-мм вентилятор без подсветки. Семь заглушек под платы расширения. Из заглушек только верхнюю можно будет поставить повторно. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под зоной установки блока питания есть съемный пылевой фильтр.AeroCool Cylon предлагает свободное внутреннее пространство с Г-образной крышкой, закрывающей блок питания и корзину под жесткие диски. Поддерживается установка материнских плат ATX, MicroATX и Mini-ITX.

Отсутствие корзин в основном отсеке обеспечивает поддержку видеокарт длиной до 371 мм. При выборе в пользу воздушного охлаждения, стоит брать в расчет ограничение в 160 мм.

Блок питания прячется под крышкой, с фронтальной стороны будет видна только его ограниченная часть. Из-за установленной под крышкой корзины под жесткие диски подойдут блоки питания длиной до 180 мм.

На фронтальную стенку можно зафиксировать 360мм радиатор системы СВО или три 120мм вентилятора. Еще один вентилятор на верхнюю стенку. Два вентилятора на крышку отсека блока питания.

Стоит брать в расчет то, что на фронтальной стенке нет вентиляционных вырезов, это может заметно снизить эффективность установленной здесь системы охлаждения.

По периметру поддона материнской платы отверстия для организации аккуратного кабель-менеджмента. Эти вырезы, ожидаемо без резиновых шторок.

Дополнительно к двум пластиковым корзинам снизу, установить твердотельный накопитель можно будет на боковую стенку и с обратной стороны поддона материнской платы. Еще один накопитель на нижнюю стенку.

В ходе сборки мы не столкнулись с какими-либо сложностями. Внутри достаточно свободного места для свободного доступа к компонентам.

Итоги по Aerocool Cylon

AeroCool Cylon один из лучших корпусов в ценовом сегменте до 2500-3000 рублей из доступных на момент конца весны 2018 года. При скромной стоимости это шасси позволит создать красивую и высокопроизводительную сборку. К плюсам отнесем широкую совместимость с компонентами, светодиодную подсветку, прозрачную стенку и интересный дизайн. Не устроить может недостаточно эффективная вентиляция корпуса и подверженный царапинам акрил.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".