Обзор AeroCool Verkho 4 Lite. Недорогой кулер с подсветкой

Весной текущего года компания Aerocool выпустила обновление своей линейки систем охлаждения процессора. Вышло сразу три модели: Verkho Plus, Verkho I и Verkho 4 Lite. Как и уже ранее доступные модели, новинки относятся к недорогому сегменту. У нас появилась возможность изучить детально AeroCool Verkho 4 Lite и поделиться опытом эксплуатации её с вами. Несмотря на низкую стоимость в этой модели используется вентилятор со светодиодной подсветкой и заявлен уровень TDP на уровне 125 Вт.

AeroCool Verkho 4 Lite обзор

Этот кулер стал упрощенной версией AeroCool Verkho 4, детальный тест которой у нас был проведен ранее. Приобрести новинку можно в сети российских магазинов, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется AeroCool Verkho 4 Lite в компактной коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением кулера и данными по его ключевым конструктивным особенностям.

Комплект включает пластиковые опорные площадки, винты крепления, заглушки, пакетик с термопастой.

Внешний вид

AeroCool Verkho 4 Lite – компактный башенный кулер. Общие габариты составляют 135х103х75мм. Как результат обеспечивается широкая совместимость с компактными корпусами.

В конструкции используется четыре U-образных медных трубок. Концы запаяны. На верхней пластине несколько продольных вырезов, напоминающих акульи жабры.

Алюминиевые пластины с выштамповкой и углублениями в зонах фиксации вентилятора. По задумке так улучшается эффективность работы вентилятора.

На боковых гранях радиатора зацепы под скобы фиксации вентилятора расположены с двух сторон. Так можно будет выбрать сторону установки или добавить еще один вентилятор в последующем.

В комплекте с кулером идет 90мм вентилятор со светодиодной подсветкой синего цвета. Выглядит интересно.

Подключается вентилятор при помощи кабеля с четырехпиновым коннектором. Длина оптимальна. Фиксируется при помощи металлических скоб.

В районе основания AeroCool Verkho 4 Lite медные трубки осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

Поверхность основания сошлифована не идеально, заметны следы фрезы. Верхняя крышка площадки с дополнительными ребрами.

Сборка

Один из элементов крепления уже зафиксирован на кулере. Такой способ крепления уже использовался в ранее выпущенных кулерах Aerocool.В комплекте с кулером идет все необходимое для его установки. Процесс подробно описан в комплектном руководстве пользователя. В качестве опоры используется пластиковая рамка. Фиксируется она при помощи четырех заглушек.

Останется только нанести термопасту на крышку процессора и прижать кулер при помощи пары ушек. Вокруг околосокетного пространство остается достаточно свободного места. Слоты под планки оперативной памяти не перекрываются.

На ограниченном числе материнских плат нижняя скоба может задевать радиатор на силовых элементах платы:

Тесты AeroCool Verkho 4 Lite

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Intel Core i5 7400:

Итоги по AeroCool Verkho 4 Lite

AeroCool Verkho 4 Lite при своих компактных габаритах продемонстрировал хорошую эффективность отвода тепла от актуальных процессоров Intel и AMD. К его сильным сторонам отнесем небольшую высоту, вентилятор с подсветкой, простую установку и наличие комплекте термопасты. В этом ценовом сегменте этой лучший вариант для организации активного охлаждения процессора. Стоит обратить внимание на возможные проблемы совместимости с радиаторами, расположенными на верхней группе силовых элементов платы.