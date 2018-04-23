Обзор AeroCool Verkho 4 Lite. Недорогой кулер с подсветкой

2018-04-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AeroCool Verkho 4 Lite; [205]
Весной текущего года компания Aerocool выпустила обновление своей линейки систем охлаждения процессора. Вышло сразу три модели: Verkho Plus, Verkho I и Verkho 4 Lite. Как и уже ранее доступные модели, новинки относятся к недорогому сегменту. У нас появилась возможность изучить детально AeroCool Verkho 4 Lite и поделиться опытом эксплуатации её с вами. Несмотря на низкую стоимость в этой модели используется вентилятор со светодиодной подсветкой и заявлен уровень TDP на уровне 125 Вт.

AeroCool Verkho 4 Lite

Этот кулер стал упрощенной версией AeroCool Verkho 4, детальный тест которой у нас был проведен ранее. Приобрести новинку можно в сети российских магазинов, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AeroCool Verkho 4 Lite обзор

Комплектация

Поставляется AeroCool Verkho 4 Lite в компактной коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением кулера и данными по его ключевым конструктивным особенностям.

AeroCool Verkho 4 Lite

Комплект включает пластиковые опорные площадки, винты крепления, заглушки, пакетик с термопастой.

AeroCool Verkho 4 Lite

Внешний вид

AeroCool Verkho 4 Lite – компактный башенный кулер. Общие габариты составляют 135х103х75мм. Как результат обеспечивается широкая совместимость с компактными корпусами.

AeroCool Verkho 4 Lite

В конструкции используется четыре U-образных медных трубок. Концы запаяны. На верхней пластине несколько продольных вырезов, напоминающих акульи жабры.

AeroCool Verkho 4 Lite

Алюминиевые пластины с выштамповкой и углублениями в зонах фиксации вентилятора. По задумке так улучшается эффективность работы вентилятора.

AeroCool Verkho 4 Lite

На боковых гранях радиатора зацепы под скобы фиксации вентилятора расположены с двух сторон. Так можно будет выбрать сторону установки или добавить еще один вентилятор в последующем.

AeroCool Verkho 4 Lite

В комплекте с кулером идет 90мм вентилятор со светодиодной подсветкой синего цвета. Выглядит интересно.

AeroCool Verkho 4 Lite

Подключается вентилятор при помощи кабеля с четырехпиновым коннектором. Длина оптимальна. Фиксируется при помощи металлических скоб.

AeroCool Verkho 4 Lite

В районе основания AeroCool Verkho 4 Lite медные трубки осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

AeroCool Verkho 4 Lite

Поверхность основания сошлифована не идеально, заметны следы фрезы. Верхняя крышка площадки с дополнительными ребрами.

AeroCool Verkho 4 Lite

Один из элементов крепления уже зафиксирован на кулере. Такой способ крепления уже использовался в ранее выпущенных кулерах Aerocool.

Сборка

В комплекте с кулером идет все необходимое для его установки. Процесс подробно описан в комплектном руководстве пользователя. В качестве опоры используется пластиковая рамка. Фиксируется она при помощи четырех заглушек.

AeroCool Verkho 4 Lite

Останется только нанести термопасту на крышку процессора и прижать кулер при помощи пары ушек. Вокруг околосокетного пространство остается достаточно свободного места. Слоты под планки оперативной памяти не перекрываются.

AeroCool Verkho 4 Lite

На ограниченном числе материнских плат нижняя скоба может задевать радиатор на силовых элементах платы:

AeroCool Verkho 4 Lite

Тесты AeroCool Verkho 4 Lite

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

AeroCool Verkho 4 Lite

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

AeroCool Verkho 4 Lite

Intel Core i5 7400:

AeroCool Verkho 4 Lite

Итоги по AeroCool Verkho 4 Lite

AeroCool Verkho 4 Lite при своих компактных габаритах продемонстрировал хорошую эффективность отвода тепла от актуальных процессоров Intel и AMD. К его сильным сторонам отнесем небольшую высоту, вентилятор с подсветкой, простую установку и наличие комплекте термопасты. В этом ценовом сегменте этой лучший вариант для организации активного охлаждения процессора. Стоит обратить внимание на возможные проблемы совместимости с радиаторами, расположенными на верхней группе силовых элементов платы.

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