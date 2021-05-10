Обзор Aerocool Mirage 5. Башенное охлаждение с ARGB-подсветкой

Приобрести его можно за 2 500 рублей в ключевых российских магазинах.
КомплектацияИзучив информацию на коробке, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам и особенностям устройства.
Комплект включает руководство пользователя, кабель синхронизации подсветки, усиливающую пластину, набор крепежных элементов для платформ Intel и AMD.
Внешний видИзначально поставляется в собранном состоянии. Конструкция цилиндрической формы, окрашенная в черный цвет.
Высота в 145 мм делает его совместимым с большинством корпусов. При этом за счет того, что отсутствуют выступающие элементы, он не перекрывает слотов памяти и плат расширения PCIe.
Расстояние между пластинами 1.5 мм. Их пронизывают пять U-образных медных трубок. Они, как и радиатор у Aerocool Mirage 5, окрашены в черный цвет.
Осуществляется прямой контакт трубок с теплораспределительной крышкой процессора. Ровная плоскость для оптимального прижима.
Для повышения его эффективности сверху контактной пластины дополнительный радиатор с ребрами.
Вентилятор расположен внутри конструкции. Габариты его 60х45 мм. Без дополнительной рамки.
Скорость вращения в диапазоне от 1200 до 3000 оборотов в минуту. Используется гидравлический подшипник. Для него заявлена наработка на отказ в 60 000 часов.
Работает по принципу турбины. Забирает воздух снизу и прогоняет вверх, рассеивая тепло с пластин радиатора.
Через вырез в боковой части радиатора отходит два кабеля. Один 4pin и второй выход на кабель синхронизации ARGB.
Верхняя часть конструкции в Aerocool Mirage 5 с эффектом бесконечного зеркала. В центре островок с логотипом производителя.
Цветом и эффектом подсветки можно управлять с помощью программного обеспечения материнской платы, синхронизируя с остальными компонентами в системе.
СборкаУстановка проводилась на материнскую плату с сокетом LGA1200. Сам же список поддерживаемых сокетов включает как AMD, так и Intel платы. Отдельно отметим поддержку HEDT-платформы Intel (LGA2066).
Для начала с помощью крестовой отвертки ставим на основание опорные пластины с подпружиненными винтами. На усиливающую пластину крепежный элемент под соответствующий сокет.
Наносим термопасту на крышку процессора и равномерно прижимаем с помощью отвертки. Вокруг башенной конструкции остается достаточно места под свободный доступ к установке остальных компонентов в системе.
ТестыПервыми приведем результаты тестирования с процессором Intel Core i5-11600K. В режиме продолжительной нагрузки его температура не превышала 68 градусов.
Отдельно провели тесты с Intel Core i7-11700KF. На частоте 4.9 МГц с полной нагрузкой и вычислениями AVX проходил троттлинг со сбросом частоты до 4.6 МГц. Отключение AVX снижало температуру до 87 градусов на частоте 4.9 МГц.
Работу его в закрытом корпусе не слышно до отметки 2500 оборотов в минуту, согласно данным измерений, уровень шума – 35 дБ. При повышении до максимальных 3000 оборотов уровень шума возрастает до 42 дБ.