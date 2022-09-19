Обзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активности

Средняя их стоимость составляет 4490 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.
Комплект включает ключ для открытия крышки, зарядный кредл и документацию на русском языке.
Корпус часов защищен, соответствуя требованиям класса IP67. Они не боятся дождя, снега и пыли, в них же можно будет ходить на занятия физкультурой и даже не снимать в бассейне. Наличие защиты и «спортивный характер» отразились и во внешнем виде.
Большую часть площади лицевой стороны занимает круглый дисплей с диагональю 1.3 дюйма. Основная плоскость экрана ниже боковых рамок, дополнительно исключая риск появления царапин.
Также на лицевую сторону направлена встроенная 0.3 Мп камера. Она используется для передачи снимка по запросу родителя, а также для видеосвязи.
У Aimoto Sport 4G есть встроенный микрофон и динамик. Можно разговаривать, вести дистанционный мониторинг окружающей обстановки без дополнительного подключения гарнитуры.
nanoSIM ставится в выдвижной лоток. Он зафиксирован в корпусе плотно, для извлечения в комплекте есть ключ. Сейчас сотовые операторы предлагают специальные тарифы для детских умных часов.
Установлены ремешки из гипоаллергенной резины. Регулируемый обхват, позволят использовать их детям разного возраста и комплекции.
Для зарядки на внутренней стороне корпуса находится группа из пяти медных контактов с магнитным замком. Соответствующий кредл с USB-разъемом идет в комплекте.
Управление сенсорное. На касания реагирует корректно. Интерфейс здесь адаптирован под управление пальцами.
Передача данных в облако идет уже через LTE, SIM также используется для голосовых вызовов и отправки/получения текстовых сообщений. Проблем с качеством покрытия замечено не было.
Заявленный мониторинг активности касается отслеживания шагов и последующей обработки полученных данных. К минусам отнесем отсутствие датчика снятия с руки.
Главное окно оформлено в виде плиток: голосовые сообщения, галерея, история перемещений, определение местоположения по запросу, геозоны, похвала ребенка, видеозвонок здоровье, будильник, события, поиск часов и настройки.
Есть внутренний чат, в котором будут выводиться аудиозаписи с часов и родителей.
Вывод геолокации в текущем моменте с отображением данных по заряду аккумулятора. Выбор зон, выход за пределы которых будет проходить с уведомлением и предупреждением. Например, задать школу и дом. Просмотр истории в течение дня с маршрутом, по которому перемещался ребенок.
Также можно задать самостоятельно будильники, например, для утреннего пробуждения, ухода на сон или начала дополнительного обучения.
Детальные настройки приложения и часов.
Понравился видеозвонок. С учетом расположения камеры на часах, ребенку удобно разговаривать, и при этом его хорошо видно.
Есть встроенное меню с голосовым и видеовызовом, списком контактов (задается в приложении), будильником, чатом, фото и базовыми настройками.
Есть встроенная игра с решением математических примеров.
Интерфейс построен логично, ребенок с ними разобрался быстро. При этом тут нет возможности случайно сбросить их или отвязать от приложения без участия родителей.