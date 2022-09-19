Обзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активности

Мы уже затрагивали вопрос выбора смартфона для школьника, разбирая как плюсы наличия телефона у ребенка, так и минусы, сделав выводы о том, что полноценного контроля за ребенком он не дает. Изучаемые же сегодня умные часы Aimoto Sport 4G позволят родителям устанавливать гео-зоны, отслеживать историю перемещений, осуществлять видео звонки, а также просматривать ежедневную активность ребенка.

Aimoto Sport 4G

Средняя их стоимость составляет 4490 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает часы упакованными в коробку, в оформлении которой делается акцент на возможности. Это твердый картон, предотвращающий получение повреждений при транспортировке.

Aimoto Sport 4G

Комплект включает ключ для открытия крышки, зарядный кредл и документацию на русском языке.

Aimoto Sport 4G

Внешний вид

Представлены часы в двух расцветках: черно-синяя и бело-розовая. Можно будет подобрать как для мальчиков, так и для девочек.

Aimoto Sport 4G

Корпус часов защищен, соответствуя требованиям класса IP67. Они не боятся дождя, снега и пыли, в них же можно будет ходить на занятия физкультурой и даже не снимать в бассейне. Наличие защиты и «спортивный характер» отразились и во внешнем виде.

Aimoto Sport 4G

Большую часть площади лицевой стороны занимает круглый дисплей с диагональю 1.3 дюйма. Основная плоскость экрана ниже боковых рамок, дополнительно исключая риск появления царапин.

Aimoto Sport 4G

Также на лицевую сторону направлена встроенная 0.3 Мп камера. Она используется для передачи снимка по запросу родителя, а также для видеосвязи.

Aimoto Sport 4G

У Aimoto Sport 4G есть встроенный микрофон и динамик. Можно разговаривать, вести дистанционный мониторинг окружающей обстановки без дополнительного подключения гарнитуры.

Aimoto Sport 4G

nanoSIM ставится в выдвижной лоток. Он зафиксирован в корпусе плотно, для извлечения в комплекте есть ключ. Сейчас сотовые операторы предлагают специальные тарифы для детских умных часов.

Aimoto Sport 4G

Установлены ремешки из гипоаллергенной резины. Регулируемый обхват, позволят использовать их детям разного возраста и комплекции.

Aimoto Sport 4G

Для зарядки на внутренней стороне корпуса находится группа из пяти медных контактов с магнитным замком. Соответствующий кредл с USB-разъемом идет в комплекте.

Экран

Для вывода изображения Aimoto Sport 4G используют 1.3-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с разрешением 240х240 пикселей. Изображение с них читается под разными углами наклона. Уровень подсветки у нее достаточен для эксплуатации как в помещении с искусственным освещением, так и на улице.

Aimoto Sport 4G

Управление сенсорное. На касания реагирует корректно. Интерфейс здесь адаптирован под управление пальцами.

Aimoto Sport 4G

Оснащение

Ключевое предназначение этих часов заключается в постоянном гео-мониторинге. Для этого идет задействование сразу трех источников определения местоположения: A-GPS, GPS и LBS. Так повышается точность и исключается потеря контроля в помещениях с железобетонными стенами. В зависимости от покрытия автоматически идет переключение между данными со спутников и вышек сотовой связи.

Aimoto Sport 4G

Передача данных в облако идет уже через LTE, SIM также используется для голосовых вызовов и отправки/получения текстовых сообщений. Проблем с качеством покрытия замечено не было.

Aimoto Sport 4G

Заявленный мониторинг активности касается отслеживания шагов и последующей обработки полученных данных. К минусам отнесем отсутствие датчика снятия с руки.

Софт

Важной составляющей является программная составляющая, это приложение Aimoto Smart с интерфейсом на русском языке. Перед тем, как передать часы ребенку, нужно будет провести настройку и добавить данные в приложении.

Aimoto Sport 4G

Главное окно оформлено в виде плиток: голосовые сообщения, галерея, история перемещений, определение местоположения по запросу, геозоны, похвала ребенка, видеозвонок здоровье, будильник, события, поиск часов и настройки.

Aimoto Sport 4G

Есть внутренний чат, в котором будут выводиться аудиозаписи с часов и родителей.

Aimoto Sport 4G

Вывод геолокации в текущем моменте с отображением данных по заряду аккумулятора. Выбор зон, выход за пределы которых будет проходить с уведомлением и предупреждением. Например, задать школу и дом. Просмотр истории в течение дня с маршрутом, по которому перемещался ребенок.

Aimoto Sport 4G

Также можно задать самостоятельно будильники, например, для утреннего пробуждения, ухода на сон или начала дополнительного обучения.

Aimoto Sport 4G

Детальные настройки приложения и часов.

Aimoto Sport 4G

Понравился видеозвонок. С учетом расположения камеры на часах, ребенку удобно разговаривать, и при этом его хорошо видно.

Интерфейс

Оформление интерфейса Aimoto Sport 4G можно менять, выбирая изображение и стиль. Помимо времени на них будет выводиться информация по пройденным в течение дня шагам.

Aimoto Sport 4G

Есть встроенное меню с голосовым и видеовызовом, списком контактов (задается в приложении), будильником, чатом, фото и базовыми настройками.

Aimoto Sport 4G

Есть встроенная игра с решением математических примеров.

Aimoto Sport 4G

Интерфейс построен логично, ребенок с ними разобрался быстро. При этом тут нет возможности случайно сбросить их или отвязать от приложения без участия родителей.

Aimoto Sport 4G

Итоги

Aimoto Sport 4G отличная альтернатива покупке смартфона для школьника младших и средних классов. В компактном форм-факторе с постоянным нахождением на руке ребенка дают возможность родителям вести контроль местонахождения ребенка, проводить видеозвонки и отправлять голосовые сообщения. И не менее важно, что самим детям пользоваться этими часами удобно. К минусам отнесем отсутствие датчика снятия с руки.
Apple Watch спасут от инфаркта миокарда…
Apple Watch — очень мощное устройство, которое намного опережает конкурентов. Кроме того, Apple ежегодно …
Представлены детские часы Huawei Children's Watch 4 Pro…
Huawei выпускает умные детские часы Children's Watch 4 Pro. Новинка будет доступна в Китае с 3 августа по…
DIZO выпускает смарт-часы Watch D Sharp за 40 долларов…
Бренд DIZO выпускает смарт-часы Watch D Sharp. …
Подбираем аксессуары для Samsung Galaxy Watch 3…
Умные часы пользуются огромной популярностью и пользователи все чаще спрашивают о том, какие …
Часы Realme Watch 3 Pro получат защиту от воды…
В сети появились подробные параметры смарт-часов Realme Watch 3 Pro, официальный релиз которых запланиров…
Обзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработки…
Традиционно, Xiaomi ежегодно выпускает новую версию популярного фитнес-браслета, текущий 2022 год не стал…
Представлен часы Huawei Watch 3 Pro New…
Компания Huawei пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 3 Pro New, которая может похвастаться рег…
Casio выпускает часы G-SHOCK GM-B2100…
Компания Casio выпустила новые цельнометаллические часы G-SHOCK под названием GM-B2100. Они доступны в тр…
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработкиОбзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработки
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor