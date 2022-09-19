Обзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активности

Мы уже затрагивали вопрос выбора смартфона для школьника, разбирая как плюсы наличия телефона у ребенка, так и минусы, сделав выводы о том, что полноценного контроля за ребенком он не дает. Изучаемые же сегодня умные часы Aimoto Sport 4G позволят родителям устанавливать гео-зоны, отслеживать историю перемещений, осуществлять видео звонки, а также просматривать ежедневную активность ребенка.

Комплектация

Средняя их стоимость составляет 4490 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.Покупатель получает часы упакованными в коробку, в оформлении которой делается акцент на возможности. Это твердый картон, предотвращающий получение повреждений при транспортировке.

Комплект включает ключ для открытия крышки, зарядный кредл и документацию на русском языке.

Внешний вид

Представлены часы в двух расцветках: черно-синяя и бело-розовая. Можно будет подобрать как для мальчиков, так и для девочек.

Корпус часов защищен, соответствуя требованиям класса IP67. Они не боятся дождя, снега и пыли, в них же можно будет ходить на занятия физкультурой и даже не снимать в бассейне. Наличие защиты и «спортивный характер» отразились и во внешнем виде.

Большую часть площади лицевой стороны занимает круглый дисплей с диагональю 1.3 дюйма. Основная плоскость экрана ниже боковых рамок, дополнительно исключая риск появления царапин.

Также на лицевую сторону направлена встроенная 0.3 Мп камера. Она используется для передачи снимка по запросу родителя, а также для видеосвязи.

У Aimoto Sport 4G есть встроенный микрофон и динамик. Можно разговаривать, вести дистанционный мониторинг окружающей обстановки без дополнительного подключения гарнитуры.

nanoSIM ставится в выдвижной лоток. Он зафиксирован в корпусе плотно, для извлечения в комплекте есть ключ. Сейчас сотовые операторы предлагают специальные тарифы для детских умных часов.

Установлены ремешки из гипоаллергенной резины. Регулируемый обхват, позволят использовать их детям разного возраста и комплекции.

Экран

Для зарядки на внутренней стороне корпуса находится группа из пяти медных контактов с магнитным замком. Соответствующий кредл с USB-разъемом идет в комплекте.Для вывода изображения Aimoto Sport 4G используют 1.3-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с разрешением 240х240 пикселей. Изображение с них читается под разными углами наклона. Уровень подсветки у нее достаточен для эксплуатации как в помещении с искусственным освещением, так и на улице.

Управление сенсорное. На касания реагирует корректно. Интерфейс здесь адаптирован под управление пальцами.

Оснащение

Ключевое предназначение этих часов заключается в постоянном гео-мониторинге. Для этого идет задействование сразу трех источников определения местоположения: A-GPS, GPS и LBS. Так повышается точность и исключается потеря контроля в помещениях с железобетонными стенами. В зависимости от покрытия автоматически идет переключение между данными со спутников и вышек сотовой связи.

Передача данных в облако идет уже через LTE, SIM также используется для голосовых вызовов и отправки/получения текстовых сообщений. Проблем с качеством покрытия замечено не было.

Софт

Заявленный мониторинг активности касается отслеживания шагов и последующей обработки полученных данных. К минусам отнесем отсутствие датчика снятия с руки.Важной составляющей является программная составляющая, это приложение Aimoto Smart с интерфейсом на русском языке. Перед тем, как передать часы ребенку, нужно будет провести настройку и добавить данные в приложении.

Главное окно оформлено в виде плиток: голосовые сообщения, галерея, история перемещений, определение местоположения по запросу, геозоны, похвала ребенка, видеозвонок здоровье, будильник, события, поиск часов и настройки.

Есть внутренний чат, в котором будут выводиться аудиозаписи с часов и родителей.

Вывод геолокации в текущем моменте с отображением данных по заряду аккумулятора. Выбор зон, выход за пределы которых будет проходить с уведомлением и предупреждением. Например, задать школу и дом. Просмотр истории в течение дня с маршрутом, по которому перемещался ребенок.

Также можно задать самостоятельно будильники, например, для утреннего пробуждения, ухода на сон или начала дополнительного обучения.

Детальные настройки приложения и часов.

Интерфейс

Понравился видеозвонок. С учетом расположения камеры на часах, ребенку удобно разговаривать, и при этом его хорошо видно.Оформление интерфейса Aimoto Sport 4G можно менять, выбирая изображение и стиль. Помимо времени на них будет выводиться информация по пройденным в течение дня шагам.

Есть встроенное меню с голосовым и видеовызовом, списком контактов (задается в приложении), будильником, чатом, фото и базовыми настройками.

Есть встроенная игра с решением математических примеров.

Интерфейс построен логично, ребенок с ними разобрался быстро. При этом тут нет возможности случайно сбросить их или отвязать от приложения без участия родителей.

Итоги

Aimoto Sport 4G отличная альтернатива покупке смартфона для школьника младших и средних классов. В компактном форм-факторе с постоянным нахождением на руке ребенка дают возможность родителям вести контроль местонахождения ребенка, проводить видеозвонки и отправлять голосовые сообщения. И не менее важно, что самим детям пользоваться этими часами удобно. К минусам отнесем отсутствие датчика снятия с руки.