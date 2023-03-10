Обзор Akenori LED – 888P. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры

За последнее время с развитием технологий, проекторы из категории дорогих устройств для профессионалов и энтузиастов перешли в массовый сегмент, позволяя рассматривать их для домашней эксплуатации. Как пример, сегодня мы изучим сразу два варианта исполнения проектора Akenori LED – 888P с Miracast и Akenori LED – 888A на Android. Приобрести их можно за 18 900 и 19 900 соответственно.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением устройства, данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения.

Комплект включает пульт ДУ с батарейками, HDMI-кабель, адаптер питания с евровилкой, а также руководство пользователя.

Внешний вид

Отличия между моделями есть в исполнении комплектного пульта ДУ: у того, что для Android, набор клавиш для взаимодействия больше. При этом оба поддерживают функцию аэро-мышки.Внешнее исполнение у проекторов схожее. Корпус выполнен из прочного пластика, аккуратное сочетание серебристых боковых граней и центральной части черного цвета.

На лицевой стороне механическая шторка, которая скрывает линзу. Во время хранения или перевозки она будет защищать от получения царапин и повреждений.

Оснащены стеклянной линзой с максимальной диагональю проекции до 180 дюймов. Поддерживает вертикальную и горизонтальную трапецеидальную коррекцию.

Фокусировка ручная. Кольцо находится на верхней грани. Минимальное проекционное расстояние – 0.5 метров, максимальное – 3 метра.

На этой же грани находится панель управления, включающая кнопки для управления интерфейсом, навигации, подтверждения действия и включения.

Предусмотрели ручку из кожзама, упрощающего переноску проектора с места на место. А с учетом веса в районе 2 килограммов, его можно будет свободно переносить между комнатами, брать в поездках к друзьям и даже смотреть фильмы на природе.

Akenori LED – 888P и 888A оснащены встроенной акустикой мощностью 5 Вт. Вполне хватает для просмотра контента, плюс всегда можно будет подключить имеющуюся дома внешнюю акустику.

Для этого на панели разъемов доступен выход AUX. Помимо этого панель включает гнездо для 24V адаптера питания, два USB, AV-вход и HDMI. Передавать изображение можно будет с актуальных и устаревших систем, воспроизвести фильмы и изображения с внешнего накопителя или подключить клавиатуру с мышкой.

Лампа

Интерфейс Akenori LED – 888P

На основании у проекторов четыре прорезиненные ножки и в центре отверстие под винт, используемый в кронштейнах, специализированном крепеже или треногах.Используется LED-лампа с высоким ресурсом службы в 30 тысяч часов. Максимальная яркость составляет 800 лм, световой поток ANSI – 1200 лм. Разрешение выводимой картинки Full HD (1920x1080). Поддерживается HDR.Для начала рассмотрим Akenori LED – 888P с акцентом на поддержку Miracast, DLNA и AirPlay. После включения проектор выводит стартовый экран с отображением имени создаваемой сети и пароля, а также IP-адреса для прямого обращения.

Для беспроводной трансляции изображения, а вести ее можно с планшета, смартфона, ПК или ноутбука, необходимо подключиться к точке доступа. После этого проектор отображается в настройках как беспроводной экран, на который можно дублировать изображение и звук.

Просмотреть совместно фотографии, фильмы и ролики. Вывести таблицы или документы. При этом не требуется подключение к источнику сигнала кабелем. Как пример, проектор может выступать дополнительным экраном для ПК или ноутбука на Windows или MacOS.

Понравилась трансляция роликов и игр со смартфона. Можно удобно расположиться в кресле и наслаждаться просмотром, как с телевизора с большой диагональю экрана. При этом длительный просмотр меньше нагружает глаза.

Система также поддерживает воспроизведение видео и фотофайлов, записанных на флешку или внешний диск. Проблем со считыванием файлов в высоком битрейте замечено не было, работало стабильно.

Это же касается подключения HDMI кабелем к источнику сигнала. Сюда можно подключить ТВ-приставку, колонку Яндекс.Станция и даже игровую консоль. Во всех сценариях не наблюдали задержек в выводе изображения.

Интерфейс Akenori LED – 888A

Akenori LED – 888A отличает встроенная платформа Android со всеми ее преимуществами в виде простой установки софта, как через магазин приложений Play Market, так и загружая установочные APK файлы на флешку. Все просто: подключаем к домашней сети по Wi-Fi, вводим по необходимости аккаунт Google и ставим нужные приложения.

Начальный набор приложений включает Youtube, Aptoide TV, Netflix, менеджер файлов и галерею.

Смотреть можно ролики, сериалы и фильмы со стриминговых сервисов, пользуясь подпиской, а также использовать сторонние приложения, которые могут быть актуальны в условиях ограничения работы ряда таких сервисов регионально.

Открыть браузер, просматривая новости или используя сервисы. Ограничений здесь по контенту нет.

При этом, как и у рассмотренной выше модели, есть возможность использовать проектор как беспроводной экран для подключения с носимых и стационарных устройств, находясь в той же сети Wi-Fi, так и подключившись HDMI или AV-кабелем.

Что выбрать?

Оба проектора в компактном корпусе с высоким ресурсом службы, набором портов ввода и вывода, яркой LED-лампой и разрешением Full HD, пультом ДУ, встроенной акустикой, винтом для фиксации на кронштейне.– оптимально для домашней эксплуатации, это мультимедийный комбайн на Android с возможностью использовать любимые сервисы и приложения, без каких-либо ограничений по контенту. К нему же можно подключить источник изображения по кабелю или беспроводным способом.– будет интересен в тех сценариях, когда проектор планируется использовать только для трансляции контента с источника сигнала, проводным или беспроводным способом. Использование с ноутбуком и ПК, смартфоном и планшетом, игровой консолью или ТВ-модулем с поддержкой голосового управления.получают заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".