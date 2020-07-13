Обзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраном

На прошлой неделе мы рассматривали одну из старших моделей в семействе Amazfit T-Rex. Сегодня мы рассмотрим недорогие часы Amazfit Bip, это не новинки, но с учетом технического оснащения и предлагаемых технологий, остаются актуальными и по прошествии времени с момента выхода.

Amazfit Bip

Приобрести можно как в официальном магазине на TMALL, так и в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Amazfit Bip обзор

Комплектация

Упакованы в компактную коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает зарядный кредл и руководство пользователя.

Amazfit Bip

Внешний вид

По стилю близки к Apple Watch. Корпус прямоугольной формы с закругленными углами. Ключевым материалом выступает пластик.

Amazfit Bip

Доступны в нескольких цветовых расцветках корпуса. Вместе с цветом корпуса также меняются цвет ремешка.

Amazfit Bip

Здесь с заменой проще, чем в рассмотренных ранее часах. Для смены ремешка не потребуется специальная отвертка. Также используется распространённый формат исполнения.

Amazfit Bip

Корпус Amazfit Bip защищен по стандарту IP68. Позволяя погружать на глубину до 50 метров. Следить за плотностью закрытия заглушек необходимости нет.

Amazfit Bip

На внутренней стороне расположен оптический датчик сердечного ритма. Рядом с ним группа контактов. Зарядка проводится в комплектном кредле.

Amazfit Bip

Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3 с закругленными гранями. На нижней рамке нанесен логотип производителя. Рамки вокруг дисплея широкие.

Amazfit Bip

На правой грани расположена механическая кнопка. Основной управление осуществляется с помощью свайпов и нажатия по сенсорному экрану.

Экран и начинка

Изображение выводится на 1.28 дюймовый дисплей с разрешением 176 на 176 пикселей. Здесь в качестве матрицы выбрана E-lnk. Цветной экран, но с ограниченной цветовой палитрой. Он позволяет без ущерба времени автономной работы выводить изображение в постоянном режиме, отключая только подсветку.

Amazfit Bip

Часы и вся информация хорошо будет видна с работающей и выключенной подсветкой. Контрастность достаточно высокая. Под прямыми солнечными лучами не бликует.

Amazfit Bip

За работу отвечает процессор Mediatek MTK2523. Для соединения используется Bluetooth 4.0. Оснащены модулем GPS, ГЛОНАСС.

Автономность

За автономную работу Amazfit Bip отвечает батарейка с емкостью 190 мАч. Ее хватает примерно на 30 дней автономной работы с максимальным уровнем яркости экрана и выводом уведомлений от приложений. На восстановление уходит около 2 часов.

Интерфейс

На главный экран выводится выбранный циферблат. Набор информации будет меняться в зависимости от выбора пользователя.

Amazfit Bip

По умолчанию, свайпом вправо выводятся данные по погоде.

Amazfit Bip

Свайпом вверх последние уведомления. Возможности ответа на них не предусмотрено, только чтение.

Amazfit Bip

Свайпом вниз кнопка для быстрой смены режима.

Amazfit Bip

Свайпом влево пункты меню. Так с экрана можно просмотреть статус, данные по активности, запустить выбранный тип тренировки.

Amazfit Bip

Провести общие настройки системы.

Amazfit Bip

Amazfit Bip

Софт

Для взаимодействия со смартфоном на базе Android или iOS потребуется загрузка приложения Amazfit. Потребуется проведение авторизации, она даст последующее хранение настроек и данных в облаке.

Amazfit Bip

В главном окне отображается сводная информация по активности: шаги, калории, расстояние, сон и пульс.

Amazfit Bip

Amazfit Bip

Рекомендации по настройке в виде описания и прямого доступа к функциям.

Amazfit Bip

Amazfit Bip

Детальные настройки по приложению и часам.

Amazfit Bip

Amazfit Bip

Здесь рекомендуем активировать, по умолчанию отключенные, выводы по входящему звонку, сообщениям и выбрать приложения, по которым будут работать уведомления.

Amazfit Bip

Amazfit Bip

Итоги по Amazfit Bip

Золото. Выбор редакции MegaObzorAmazfit Bip хорошая альтернатива фитнес-браслетом, предлагая экран с большей диагональю, возможность комфортного чтения уведомления и работы с интерфейсом. При этом предлагаются длительная автономная работа и возможность простой замены ремешков.
Amazfit Bip получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Amazfit Bip
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