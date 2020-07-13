Обзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраном

На прошлой неделе мы рассматривали одну из старших моделей в семействе Amazfit T-Rex. Сегодня мы рассмотрим недорогие часы Amazfit Bip, это не новинки, но с учетом технического оснащения и предлагаемых технологий, остаются актуальными и по прошествии времени с момента выхода.

Amazfit Bip обзор

Приобрести можно как в официальном магазине на TMALL, так и в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в компактную коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает зарядный кредл и руководство пользователя.

Внешний вид

По стилю близки к Apple Watch. Корпус прямоугольной формы с закругленными углами. Ключевым материалом выступает пластик.

Доступны в нескольких цветовых расцветках корпуса. Вместе с цветом корпуса также меняются цвет ремешка.

Здесь с заменой проще, чем в рассмотренных ранее часах. Для смены ремешка не потребуется специальная отвертка. Также используется распространённый формат исполнения.

Корпус Amazfit Bip защищен по стандарту IP68. Позволяя погружать на глубину до 50 метров. Следить за плотностью закрытия заглушек необходимости нет.

На внутренней стороне расположен оптический датчик сердечного ритма. Рядом с ним группа контактов. Зарядка проводится в комплектном кредле.

Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3 с закругленными гранями. На нижней рамке нанесен логотип производителя. Рамки вокруг дисплея широкие.

Экран и начинка

На правой грани расположена механическая кнопка. Основной управление осуществляется с помощью свайпов и нажатия по сенсорному экрану.Изображение выводится на 1.28 дюймовый дисплей с разрешением 176 на 176 пикселей. Здесь в качестве матрицы выбрана E-lnk. Цветной экран, но с ограниченной цветовой палитрой. Он позволяет без ущерба времени автономной работы выводить изображение в постоянном режиме, отключая только подсветку.

Часы и вся информация хорошо будет видна с работающей и выключенной подсветкой. Контрастность достаточно высокая. Под прямыми солнечными лучами не бликует.

Автономность

Интерфейс

За работу отвечает процессор Mediatek MTK2523. Для соединения используется Bluetooth 4.0. Оснащены модулем GPS, ГЛОНАСС.За автономную работу Amazfit Bip отвечает батарейка с емкостью 190 мАч. Ее хватает примерно на 30 дней автономной работы с максимальным уровнем яркости экрана и выводом уведомлений от приложений. На восстановление уходит около 2 часов.На главный экран выводится выбранный циферблат. Набор информации будет меняться в зависимости от выбора пользователя.

По умолчанию, свайпом вправо выводятся данные по погоде.

Свайпом вверх последние уведомления. Возможности ответа на них не предусмотрено, только чтение.

Свайпом вниз кнопка для быстрой смены режима.

Свайпом влево пункты меню. Так с экрана можно просмотреть статус, данные по активности, запустить выбранный тип тренировки.

Провести общие настройки системы.

Софт

Для взаимодействия со смартфоном на базе Android или iOS потребуется загрузка приложения Amazfit. Потребуется проведение авторизации, она даст последующее хранение настроек и данных в облаке.

В главном окне отображается сводная информация по активности: шаги, калории, расстояние, сон и пульс.

Рекомендации по настройке в виде описания и прямого доступа к функциям.

Детальные настройки по приложению и часам.

Здесь рекомендуем активировать, по умолчанию отключенные, выводы по входящему звонку, сообщениям и выбрать приложения, по которым будут работать уведомления.

Итоги по Amazfit Bip

Amazfit Bip хорошая альтернатива фитнес-браслетом, предлагая экран с большей диагональю, возможность комфортного чтения уведомления и работы с интерфейсом. При этом предлагаются длительная автономная работа и возможность простой замены ремешков.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".