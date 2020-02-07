Обзор Anker Soundcore Liberty Air 2. Беспроводные TWS наушники с aptX

В конце прошлого года Anker Soundcore представили беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty Air 2 с поддержкой Bluetooth 5.0 и кодека aptX. Производитель отмечает увеличенный диапазон частот и более глубокий бас. Отвечает за воспроизведение полиуретановая мембрана динамического драйвера с алмазным напылением. Поддерживается технология шумоподавления от Qualcomm.

Anker Soundcore Liberty Air 2 обзор

В России они доступны за 7 990 рублей. Это первые наушники от этого производителя у нас в редакции, со всей линейкой можно ознакомиться здесь.

Комплектация

Комплект включает сразу четыре пары сменных амбушюр, зарядный кабель, бокс и набор документации. Собрано все в коробке с откидной крышкой и подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Корпус наушников выполнен из пластика софт-тач. В конструкции используются поверхности с разным цветом оформлением, выдержанным в общей строгой стилистике.

Внешние поверхности устойчивы к загрязнениям следами пальцев. Форма в виде капельки с ножкой.

По центру чашки нанесен хромированный логотип серии Soundcore. На корпусе каждого из наушников выведено по два микрофона, необходимых для работы системы шумоподавления.

Контролировать статус работы Anker Soundcore Liberty Air 2 можно с помощью светодиодного индикатора. Включаются автоматически при извлечении из бокса.

Вместе с наушниками пользователь получает четыре пары сменных силиконовых амбушюр. Отличием которых являются габариты, позволяя подобрать оптимальный размер и прилегание.

Сняв амбушюру, можно обратить внимание на защитную сетку, окрашенную в золотистый цвет.

В отличие от первого поколения тут производитель отдельно не отмечает защиту от влаги и пыли. Но мы за время длительных тестов использовали их во время занятий фитнесом, проблем не обнаружили.

Сами наушники доступны в двух версиях цветового исполнения, помимо тестируемой нами, есть также в светлом исполнении.

Софт

Центральная часть корпуса наушников с сенсорным управлением. С помощью нее можно ставить воспроизведение на паузу, переключать треки, отвечать на входящие вызов и даже вызывать голосовой помощник.Для хранения и зарядки Anker Soundcore Liberty Air 2 используют бокс. Два посадочных места с магнитным креплением. Крышка закрывается плотно, риск случайного открытия при ношении исключен.На боковой грани выведена группа светодиодных индикаторов для контроля уровня заряда. Сам бокс оснащен собственным аккумулятором для автономной зарядки.Разъем USB Type-C на нижней грани. Здесь же механическая кнопка. Выполнен корпус из пластика. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.Наушники поддерживают тонкую настройку при помощи приложения Soundcore. После подключения выводится информация по версии прошивки и дате последнего подключения.

Доступен эквалайзер под различные жанры прослушиваемой музыки. Выбор большой.

Отдельно отметим опцию тестирования индивидуального слуха. Генерируется звук на разной громкости на определенных частотах. В течение времени теста пользователь оценивает качество звучания. Нужно запастись терпением тестирование потребует время.

В окне программы можно контролировать уровень заряда каждого из наушников в отдельности.

Настраивается и изменяется действия по сенсорной зоне.

Тесты

Anker Soundcore Liberty Air 2 для беспроводного подключения использует Bluetooth 5.0. Активация сопряжения проходит сразу после открытия крышки. Определяется как цельная гарнитура, использовать можно будет как в паре, так и по отдельности. Во втором варианте переводится в монорежим воспроизведения и работает как классическая разговорная гарнитура.

Тестирование проводили со смартфоном OnePlus 7 Pro с поддержкой кодека aptX. Отметим высокий запас по громкости. Хорошая звукоизоляция. Звуковая сцена живая и насыщенная подойдет для прослушивания разноплановых композиций. Откорректировать звучание можно с помощью эквалайзера и индивидуальной настройки.

Микрофон передает голос без искажений. С собеседниками можно будет общаться и в шумных помещениях. Работает система шумоподавления.

На одном заряде наушники проработали примерно 7 часов. Заявленное время соответствует действительности. С помощью кейса в течение часа можно будет восстановить его полностью.

В ушах сидят удобно. Возможность подбора оптимального размера амбушюр. При движениях головы и тряске не выпадают. Длительное ношение не вызывает дискомфорта.

Итоги по Anker Soundcore Liberty Air 2

Anker Soundcore Liberty Air 2 – беспроводные наушники с длительным временем работы, выверенной эргономикой, сенсорным управлением и поддержкой кодека aptX. К плюсам отнесем зарядный бокс с USB Type-C, приложение для настройки. Придраться можно к стоимости, хотелось бы подешевле, оценивая ценовую политику конкурентов в этом ценовом сегменте.