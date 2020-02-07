Обзор Anker Soundcore Liberty Air 2. Беспроводные TWS наушники с aptX

2020-02-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Anker Soundcore Liberty Air 2; [279]
В конце прошлого года Anker Soundcore представили беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty Air 2 с поддержкой Bluetooth 5.0 и кодека aptX. Производитель отмечает увеличенный диапазон частот и более глубокий бас. Отвечает за воспроизведение полиуретановая мембрана динамического драйвера с алмазным напылением. Поддерживается технология шумоподавления от Qualcomm.

Anker Soundcore Liberty Air 2

В России они доступны за 7 990 рублей. Это первые наушники от этого производителя у нас в редакции, со всей линейкой можно ознакомиться здесь.

Anker Soundcore Liberty Air 2 обзор

Комплектация

Комплект включает сразу четыре пары сменных амбушюр, зарядный кабель, бокс и набор документации. Собрано все в коробке с откидной крышкой и подробной информацией по техническим характеристикам.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Внешний вид

Корпус наушников выполнен из пластика софт-тач. В конструкции используются поверхности с разным цветом оформлением, выдержанным в общей строгой стилистике.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Внешние поверхности устойчивы к загрязнениям следами пальцев. Форма в виде капельки с ножкой.

Anker Soundcore Liberty Air 2

По центру чашки нанесен хромированный логотип серии Soundcore. На корпусе каждого из наушников выведено по два микрофона, необходимых для работы системы шумоподавления.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Контролировать статус работы Anker Soundcore Liberty Air 2 можно с помощью светодиодного индикатора. Включаются автоматически при извлечении из бокса.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Вместе с наушниками пользователь получает четыре пары сменных силиконовых амбушюр. Отличием которых являются габариты, позволяя подобрать оптимальный размер и прилегание.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Сняв амбушюру, можно обратить внимание на защитную сетку, окрашенную в золотистый цвет.

Anker Soundcore Liberty Air 2

В отличие от первого поколения тут производитель отдельно не отмечает защиту от влаги и пыли. Но мы за время длительных тестов использовали их во время занятий фитнесом, проблем не обнаружили.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Сами наушники доступны в двух версиях цветового исполнения, помимо тестируемой нами, есть также в светлом исполнении.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Центральная часть корпуса наушников с сенсорным управлением. С помощью нее можно ставить воспроизведение на паузу, переключать треки, отвечать на входящие вызов и даже вызывать голосовой помощник.

Для хранения и зарядки Anker Soundcore Liberty Air 2 используют бокс. Два посадочных места с магнитным креплением. Крышка закрывается плотно, риск случайного открытия при ношении исключен.

На боковой грани выведена группа светодиодных индикаторов для контроля уровня заряда. Сам бокс оснащен собственным аккумулятором для автономной зарядки.

Разъем USB Type-C на нижней грани. Здесь же механическая кнопка. Выполнен корпус из пластика. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Софт

Наушники поддерживают тонкую настройку при помощи приложения Soundcore. После подключения выводится информация по версии прошивки и дате последнего подключения.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Доступен эквалайзер под различные жанры прослушиваемой музыки. Выбор большой.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Отдельно отметим опцию тестирования индивидуального слуха. Генерируется звук на разной громкости на определенных частотах. В течение времени теста пользователь оценивает качество звучания. Нужно запастись терпением тестирование потребует время.

Anker Soundcore Liberty Air 2

В окне программы можно контролировать уровень заряда каждого из наушников в отдельности.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Настраивается и изменяется действия по сенсорной зоне.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Тесты

Anker Soundcore Liberty Air 2

Anker Soundcore Liberty Air 2 для беспроводного подключения использует Bluetooth 5.0. Активация сопряжения проходит сразу после открытия крышки. Определяется как цельная гарнитура, использовать можно будет как в паре, так и по отдельности. Во втором варианте переводится в монорежим воспроизведения и работает как классическая разговорная гарнитура.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Тестирование проводили со смартфоном OnePlus 7 Pro с поддержкой кодека aptX. Отметим высокий запас по громкости. Хорошая звукоизоляция. Звуковая сцена живая и насыщенная подойдет для прослушивания разноплановых композиций. Откорректировать звучание можно с помощью эквалайзера и индивидуальной настройки.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Микрофон передает голос без искажений. С собеседниками можно будет общаться и в шумных помещениях. Работает система шумоподавления.

Anker Soundcore Liberty Air 2

На одном заряде наушники проработали примерно 7 часов. Заявленное время соответствует действительности. С помощью кейса в течение часа можно будет восстановить его полностью.

Anker Soundcore Liberty Air 2

В ушах сидят удобно. Возможность подбора оптимального размера амбушюр. При движениях головы и тряске не выпадают. Длительное ношение не вызывает дискомфорта.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Итоги по Anker Soundcore Liberty Air 2

Anker Soundcore Liberty Air 2 – беспроводные наушники с длительным временем работы, выверенной эргономикой, сенсорным управлением и поддержкой кодека aptX. К плюсам отнесем зарядный бокс с USB Type-C, приложение для настройки. Придраться можно к стоимости, хотелось бы подешевле, оценивая ценовую политику конкурентов в этом ценовом сегменте.

Комментарии и отзывы Anker Soundcore Liberty Air 2
ZTE Axon 10s Pro с Snapdragon 865, 5G и ...
ZTE Axon 10s Pro с Snapdragon 865, 5G и Компания ZTE опубликовала смартфон Axon 10s Pro на своем официальном веб-сайте с описанием, в которой ост...
Metro Exodus появится в библиотеке Steam...
Metro Exodus появится в библиотеке Steam15 февраля 202 года компьютерная игра Metro Exodus официально станет доступной в библиотеке Steam. ...
Начались российские продажи смартфона S...
Начались российские продажи смартфона SСегодня компания Samsung Electronics дала старт продажам недорогой модели Samsung Galaxy A71, которая был...
В Black Desert появилось Пробуждение Ст...
В Black Desert появилось Пробуждение СтКомпания Pearl Abyss официально сообщила, что в игре Black Desert теперь доступно Пробуждение Стража. Те ...
Авторы Black Desert пожертвуют деньги в ...
Авторы Black Desert пожертвуют деньги в Если вы следите за мировыми новостями, то знаете, что от стихийных бедствий сильно пострадали люди со все...
Консольная версия Black Desert получила ...
Консольная версия Black Desert получила Разработчики игры Black Desert официально сообщили, что в консольной версии проекта появится новый класс ...
Автомобиль Nuro ездит без водителя...
Автомобиль Nuro ездит без водителяВсе мы знаем о том, что крупные производители автомобилей работают в направлении создания беспилотных авт...
VAIO SX12 отправился в релиз...
VAIO SX12 отправился в релизКомпания VAIO, которая когда-то была под крылом Sony и продавала лучшие ноутбуки на рынке, сейчас пережив...


Обзор Anker Soundcore Liberty Air 2. Беспроводные TWS наушники с aptXОбзор Anker Soundcore Liberty Air 2. Беспроводные TWS наушники с aptX
Обзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура, тачпад и мышь в одном устройствеОбзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура, тачпад и мышь в одном устройстве
Обзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор Razer Hammerhead True Wireless (RZ12-02970100-R3G1). Беспроводные наушники IPX4Обзор Razer Hammerhead True Wireless (RZ12-02970100-R3G1). Беспроводные наушники IPX4
Предварительный обзор EK-Quantum InWin 9...
Предварительный обзор EK-Quantum InWin 9Для фанатов качественных корпусов был представлен совершенно уникальный продукт, который удовлетворит все...
Обзор Star Robots. Война роботов...
Обзор Star Robots. Война роботовВ последнее время разработчики мобильных игровых проектов стали все чаще радовать нас интересными соревно...
Предварительный обзор Aorus F127Q. Монит...
Предварительный обзор Aorus F127Q. МонитИгровые мониторы всегда будут привлекать внимание аудитории даже в том случае, если в них не будет ничего...
Обзор Tennis Clash. Выжималка денег...
Обзор Tennis Clash. Выжималка денегМы уже привыкли к тому, что большинство современных мобильных игр нагло выкачивают из пользователей деньг...
Билайн представил новые «семейные» тариф...
Билайн представил новые «семейные» тарифКомпания Билайн считает, что семья постепенно вновь становится главной ценностью для россиян, поэтому раз...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix GeF...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix GeFСегодня мы с вами обсудим новую видеокарту компании ASUS, которая выглядит очень привлекательно и сразу в...
Обзор BRIM. Крутой раннер...
Обзор BRIM. Крутой раннерДовольно часто геймеры ищут игры, которые позволяют убивать время с пользой и положительными эмоциями. Эт...
Предварительный обзор Samsung Q950TS. Бе...
Предварительный обзор Samsung Q950TS. БеСегодня мы поговорим о достаточно необычном телевизоре, который удивит вас как своими характеристиками, т...
Обзор Охотник-убийца. Стань ниндзя...
Обзор Охотник-убийца. Стань ниндзяИгра достаточно интересная и необычная — она позволяет наслаждаться крайне интересным игровым процессом, ...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который не только смотрится привлекате...
Обзор Crazy Dino Park. Для любителей дин...
Обзор Crazy Dino Park. Для любителей динКазуальные игры, созданные для развлечения и убийства времени, всегда нравились игрокам своей простотой, ...
Предварительный обзор EIZO FlexScan EV27...
Предварительный обзор EIZO FlexScan EV27Мы привыкли рассказывать об игровых мониторах, у которых яркие панели с подсветкой, изогнутые матрицы и п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor