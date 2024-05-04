Кооперативный шутер с роуглайк. Обзор игры ArcRunner…

Спустя год на консолях на днях стартовал кооперативный шутер с элементами роуглайк ArcRunner от Trickjump Games, издателем которой стала PQube. Мы поиграли в нее и прошли до получения платинового трофея, игра получилась интересная и в отличии от проектов с больших проектов тут получилось избежать целого ряда характерных проблем для этого жанра и среди них отсутствие микротранзакций.

Игра представляет собой шутер от третьего лица со случайной генерацией. Проходить можно самостоятельно или в кооперативе группой до 3 человек. Перед игроком ставится задача спасти станцию от искусственного интеллекта (ядра), которое взломало защиту и перехватило управление роботами, всеми за исключением главного героя. Пробиваться нужно будет через 30 зон, разделенных на тематические зоны – город, ангар, внешний и внутренний периметр ядра.

Выполнена она в духе киберпанка, неоновые вывески, голограммы и смелые сочетания цветов. Несмотря на скромный бюджет выглядит все неплохо, она уверенно себя чувствовала на предыдущем и текущем поколении консоли, загрузки между зонами проходят быстро.

На выбор в ArcRunner доступно три класса – солдат, ниндзя и хакер. Последний класс открывается после прохождения третей локации в игре. Отличия между ними заключаются в активном и ультимативном умении. Наиболее удачным на высоких уровнях сложности смотрится ниндзя за счет умения скрытности, позволяющее избежать драки, сбросить агрессию врагов и серией быстрой атак мечом быстро сразить даже самого стойкого противника. В целом же можно попробовать разные классы, у них разный подход для получения успешного результата.

При этом поражение здесь как в роуглайках дает возможность начать новую попытку, но уже более подготовленным. Для этого по мере прохождения идет сбор – нанитов, местного расходника, который используется для прокачки умений. Этот набор общий для всех трех классов, это упростит подготовку и прохождение. Также есть система испытаний для оружия, которая заключается в убийстве определенного количества врагов. После завершения можно будет взять такое оружие для прохождения.

В плане выбора оружия тут предлагаются различные варианты, которые помимо типа еще и отличаются установленными модулями. Вначале будут выпадать варианты проще, а уже со второй локации попадаются интересные средства поражения робот, от дискометов до ракетниц. При этом нет перенасыщенности механиками, вместо этого хорошо доработан ограниченное их число.

Во время забега ArcRunner подкидывает сражения с элитными противниками и боссами, доступны удержания точки и короткие испытания. Всего доступно четыре уровня сложности – низкая, нормальная, высокая и инферно. Две первые сложности доступны со старта, а высокая и инферно будут открыты после успешного закрытия и повышение идет последовательно. Вместе с ростом силы врагов растет и награда в виде нанитов для повышения умений персонажа. В остальном же это как часто бывает рост уровня урона врагов и их здоровья. Наибольшую сложность представлял уровень инферно, здесь получилось пройти только в составе группы из троих, когда павших товарищей можно попытаться понять.

Итоги

Игра ArcRunner понравилась, несмотря на статус индипроекта здесь все хорошо отполировано, достаточно разнообразия, сами забеги не утомительны и при этом ставят испытание перед игроками, особенно на высоких уровнях сложностей. Весь контент в игре доступен со старта, без лутбоксов и микротранзакций, пройти ее можно как одному, но веселее будет с друзьями в кооперативе.