Обзор Archos Diamond Alpha. Смартфон с двойной камерой

В наше распоряжение попал новый смартфон Archos Diamond Alpha, ставший результатом совместного сотрудничества с брендом Nubia. Новинка относится к среднему ценовому сегменту, и он уже стал доступен в российских магазинах. Особенностью новинки стали процессор Snapdragon 652, 4 и 64 Гбайт памяти, двойная основная камера, NFC и сканер отпечатка пальца. Также вышла его модификация Alpha Plus с увеличенным объемом памяти до 6 и 128 Гбайт.

Archos Diamond Alpha обзор

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Комплектация

Поставляется Archos Diamond Alpha в коробке из белоснежного картона, оформленной в минималистичных тонах.

Внешний вид

Комплект включает набор технической документации, зарядное устройство, USB-кабель, наушники, скрепку для лотка SIM.Archos Diamond Alpha выполнен в металлическом корпусе небольшой толщины. Стильный и строгий дизайн. В руке лежит удобно.

Корпус монолитен. Качество сборки не вызывает нареканий. Крышка не прогибается под давлением пальцев. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Конструкция не разборная. Пара SIM или SIM и карта памяти ставятся в гибридный лоток, расположенный на левой грани.

Справа кнопка включения и качелька громкости. Кнопки хорошо зафиксированы в корпусе не люфтят. На верхней грани аудиоразъем под наушники и микрофон шумоподавления.

Снизу разъем USB Type-C и аккуратные круглые отверстия под динамик и микрофон. Они не будут перекрываться ладонью.

Лицевая сторона Archos Diamond Alpha покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D. На нижней рамке характерная для Nubia центральная кнопка с красной маркировкой. По краям от нее сенсорные кнопки.

На верхней рамке разговорная решетка динамика, фронтальная камера, а также датчики приближения и освещения.

Сканер отпечатка пальца выведен на крышке. Он хорошо определяется слепым методом. Работает сканер точно и быстро. В памяти смартфона можно хранить несколько пальцев.

Выше двойной модуль основной камеры с красной окантовкой и светодиодной вспышкой. Внешняя линза не выступает за пределы корпуса.

Экран

Установлен 5.2-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением. Углы обзора широкие. Хорошо настроен цветовой баланс. Подсветка равномерна по всей площади, поддерживается адаптивная регулировка. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний. В этой модели не стали устанавливать вытянутый экран, сохранив соотношение сторон 16:9.

Начинка

Построен Archos Diamond Alpha на базе платформы Qualcomm Snapdragon 652 с графикой Adreno 510. Пользователю доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 Гбайт. Уровня быстродействия достаточно для работы приложений, браузера с несколькими вкладками, клиентами социальных сетей и играми.

Поддерживается работа в сетях 4G. Работает с SIM-картами российских операторов стабильно, голос передается чистым, файлы загружаются быстро. NFC, Bluetooth 4.2, двухдиапазонный Wi-Fi.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2950 мАч. Обеспечивается честный день работы без зарядки при активной эксплуатации. График разрядки и зарядки равномерный. К сожалению, в этом смартфоне не реализовали поддержку быстрой зарядки.

Камера

Основной модуль камеры построен с двумя 13 Мп сенсорами Sony. Один из сенсоров отвечает за цветную съемку, второй монохромный он добавляет детали к снимкам. Снимает Archos Diamond Alpha действительно хорошо. Снимки резкие и хорошо детализированы.

В приложении доступны несколько режимов съемки, включая профессиональный и творческие.

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Снимает хорошо. Камера умеет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

Предустановлена операционная система Android 6.0 c оболочкой Nubia UI 4.0. Интерфейс хорошо знаком по опыту эксплуатации смартфонов ZTE. Поддерживаются кастомизация, жесты, быстрые настройки. Расширенные инструменты по созданию скриншотов. Есть встроенный помощник, упрощающий знакомство с возможностью этой операционной системы.

Итоги по Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha оставил приятные впечатления. Строгий дизайн, металлическая крышка, качественный дисплей, большой объем памяти, отличное качество снимков, сканер отпечатка пальца, NFC. Не обошлось и без слабых сторон, к ним отнесем отсутствие поддержки быстрой зарядки и отсутствие обновлений до актуальной версии Android. Открытым оставляем вопрос стоимости этой модели.