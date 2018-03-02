Обзор Archos Diamond Alpha. Смартфон с двойной камерой

В наше распоряжение попал новый смартфон Archos Diamond Alpha, ставший результатом совместного сотрудничества с брендом Nubia. Новинка относится к среднему ценовому сегменту, и он уже стал доступен в российских магазинах. Особенностью новинки стали процессор Snapdragon 652, 4 и 64 Гбайт памяти, двойная основная камера, NFC и сканер отпечатка пальца. Также вышла его модификация Alpha Plus с увеличенным объемом памяти до 6 и 128 Гбайт.
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Archos Diamond Alpha обзор
КомплектацияПоставляется Archos Diamond Alpha в коробке из белоснежного картона, оформленной в минималистичных тонах.
Комплект включает набор технической документации, зарядное устройство, USB-кабель, наушники, скрепку для лотка SIM.
Внешний видArchos Diamond Alpha выполнен в металлическом корпусе небольшой толщины. Стильный и строгий дизайн. В руке лежит удобно.
Корпус монолитен. Качество сборки не вызывает нареканий. Крышка не прогибается под давлением пальцев. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.
Конструкция не разборная. Пара SIM или SIM и карта памяти ставятся в гибридный лоток, расположенный на левой грани.
Справа кнопка включения и качелька громкости. Кнопки хорошо зафиксированы в корпусе не люфтят. На верхней грани аудиоразъем под наушники и микрофон шумоподавления.
Снизу разъем USB Type-C и аккуратные круглые отверстия под динамик и микрофон. Они не будут перекрываться ладонью.
Лицевая сторона Archos Diamond Alpha покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D. На нижней рамке характерная для Nubia центральная кнопка с красной маркировкой. По краям от нее сенсорные кнопки.
На верхней рамке разговорная решетка динамика, фронтальная камера, а также датчики приближения и освещения.
Сканер отпечатка пальца выведен на крышке. Он хорошо определяется слепым методом. Работает сканер точно и быстро. В памяти смартфона можно хранить несколько пальцев.
Выше двойной модуль основной камеры с красной окантовкой и светодиодной вспышкой. Внешняя линза не выступает за пределы корпуса.
ЭкранУстановлен 5.2-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением. Углы обзора широкие. Хорошо настроен цветовой баланс. Подсветка равномерна по всей площади, поддерживается адаптивная регулировка. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний. В этой модели не стали устанавливать вытянутый экран, сохранив соотношение сторон 16:9.
НачинкаПостроен Archos Diamond Alpha на базе платформы Qualcomm Snapdragon 652 с графикой Adreno 510. Пользователю доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 Гбайт. Уровня быстродействия достаточно для работы приложений, браузера с несколькими вкладками, клиентами социальных сетей и играми.
Поддерживается работа в сетях 4G. Работает с SIM-картами российских операторов стабильно, голос передается чистым, файлы загружаются быстро. NFC, Bluetooth 4.2, двухдиапазонный Wi-Fi.
АккумуляторЗа автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2950 мАч. Обеспечивается честный день работы без зарядки при активной эксплуатации. График разрядки и зарядки равномерный. К сожалению, в этом смартфоне не реализовали поддержку быстрой зарядки.
КамераОсновной модуль камеры построен с двумя 13 Мп сенсорами Sony. Один из сенсоров отвечает за цветную съемку, второй монохромный он добавляет детали к снимкам. Снимает Archos Diamond Alpha действительно хорошо. Снимки резкие и хорошо детализированы.
В приложении доступны несколько режимов съемки, включая профессиональный и творческие.
Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Снимает хорошо. Камера умеет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду.
СофтПредустановлена операционная система Android 6.0 c оболочкой Nubia UI 4.0. Интерфейс хорошо знаком по опыту эксплуатации смартфонов ZTE. Поддерживаются кастомизация, жесты, быстрые настройки. Расширенные инструменты по созданию скриншотов. Есть встроенный помощник, упрощающий знакомство с возможностью этой операционной системы.