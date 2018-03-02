Обзор Archos Diamond Alpha. Смартфон с двойной камерой

2018-03-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Archos Diamond Alpha; [241]
В наше распоряжение попал новый смартфон Archos Diamond Alpha, ставший результатом совместного сотрудничества с брендом Nubia. Новинка относится к среднему ценовому сегменту, и он уже стал доступен в российских магазинах. Особенностью новинки стали процессор Snapdragon 652, 4 и 64 Гбайт памяти, двойная основная камера, NFC и сканер отпечатка пальца. Также вышла его модификация Alpha Plus с увеличенным объемом памяти до 6 и 128 Гбайт.

Archos Diamond Alpha

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Archos Diamond Alpha обзор

Комплектация

Поставляется Archos Diamond Alpha в коробке из белоснежного картона, оформленной в минималистичных тонах.

Archos Diamond Alpha

Комплект включает набор технической документации, зарядное устройство, USB-кабель, наушники, скрепку для лотка SIM.

Внешний вид

Archos Diamond Alpha выполнен в металлическом корпусе небольшой толщины. Стильный и строгий дизайн. В руке лежит удобно.

Archos Diamond Alpha

Корпус монолитен. Качество сборки не вызывает нареканий. Крышка не прогибается под давлением пальцев. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Archos Diamond Alpha

Конструкция не разборная. Пара SIM или SIM и карта памяти ставятся в гибридный лоток, расположенный на левой грани.

Archos Diamond Alpha

Справа кнопка включения и качелька громкости. Кнопки хорошо зафиксированы в корпусе не люфтят. На верхней грани аудиоразъем под наушники и микрофон шумоподавления.

Archos Diamond Alpha

Снизу разъем USB Type-C и аккуратные круглые отверстия под динамик и микрофон. Они не будут перекрываться ладонью.

Archos Diamond Alpha

Лицевая сторона Archos Diamond Alpha покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D. На нижней рамке характерная для Nubia центральная кнопка с красной маркировкой. По краям от нее сенсорные кнопки.

Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha

На верхней рамке разговорная решетка динамика, фронтальная камера, а также датчики приближения и освещения.

Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha

Сканер отпечатка пальца выведен на крышке. Он хорошо определяется слепым методом. Работает сканер точно и быстро. В памяти смартфона можно хранить несколько пальцев.

Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha

Выше двойной модуль основной камеры с красной окантовкой и светодиодной вспышкой. Внешняя линза не выступает за пределы корпуса.

Archos Diamond Alpha

Экран

Установлен 5.2-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением. Углы обзора широкие. Хорошо настроен цветовой баланс. Подсветка равномерна по всей площади, поддерживается адаптивная регулировка. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний. В этой модели не стали устанавливать вытянутый экран, сохранив соотношение сторон 16:9.

Archos Diamond Alpha

Начинка

Построен Archos Diamond Alpha на базе платформы Qualcomm Snapdragon 652 с графикой Adreno 510. Пользователю доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 Гбайт. Уровня быстродействия достаточно для работы приложений, браузера с несколькими вкладками, клиентами социальных сетей и играми.

Archos Diamond Alpha

Поддерживается работа в сетях 4G. Работает с SIM-картами российских операторов стабильно, голос передается чистым, файлы загружаются быстро. NFC, Bluetooth 4.2, двухдиапазонный Wi-Fi.

Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2950 мАч. Обеспечивается честный день работы без зарядки при активной эксплуатации. График разрядки и зарядки равномерный. К сожалению, в этом смартфоне не реализовали поддержку быстрой зарядки.

Archos Diamond Alpha

Камера

Основной модуль камеры построен с двумя 13 Мп сенсорами Sony. Один из сенсоров отвечает за цветную съемку, второй монохромный он добавляет детали к снимкам. Снимает Archos Diamond Alpha действительно хорошо. Снимки резкие и хорошо детализированы.

Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha

В приложении доступны несколько режимов съемки, включая профессиональный и творческие.

Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Снимает хорошо. Камера умеет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду.

Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha

Софт

Предустановлена операционная система Android 6.0 c оболочкой Nubia UI 4.0. Интерфейс хорошо знаком по опыту эксплуатации смартфонов ZTE. Поддерживаются кастомизация, жесты, быстрые настройки. Расширенные инструменты по созданию скриншотов. Есть встроенный помощник, упрощающий знакомство с возможностью этой операционной системы.

Archos Diamond Alpha

Итоги по Archos Diamond Alpha

Archos Diamond Alpha оставил приятные впечатления. Строгий дизайн, металлическая крышка, качественный дисплей, большой объем памяти, отличное качество снимков, сканер отпечатка пальца, NFC. Не обошлось и без слабых сторон, к ним отнесем отсутствие поддержки быстрой зарядки и отсутствие обновлений до актуальной версии Android. Открытым оставляем вопрос стоимости этой модели.

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