Обзор Arctic Cooling BioniX P120 (ACFAN00116A). Вентиляторы с высоким статическим давлением

В рамках “Лаборатории” ранее мы проводили тестирование вентиляторов Arctic Cooling BioniX P120 A-RGB с подсветкой и модульным подключением. Сегодня рассмотрим BioniX P120 без подсветки с проведенными оптимизациями по регулировке скорости вращения и оптимизацией по давлению воздуха. Самим производителем они позиционируются как игровые.

Arctic Cooling BioniX P120

Приобрести можно в среднем за 1 250 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением вентилятора и данными по его характеристикам. Здесь же можно изучить ключевые особенности конструкции.

Arctic Cooling BioniX P120

Сопровождаются 10 летней гарантией от производителя. Комплект включает винты для фиксации на стенке корпуса, карточку с QR-кодом для загрузки инструкции.

Arctic Cooling BioniX P120

Внешний вид

Вентиляторы вышли в нескольких вариантах цветового исполнения: зеленый, серый, бело-серый, красный, белый и желтый. Можно будет подобрать под общий сеттинг собираемой системы.

Arctic Cooling BioniX P120

В нашем случае полностью белый. В этом же цвете выполнена декоративная накладка с логотипом на моторном блоке.

Arctic Cooling BioniX P120

Традиционный типоразмер 120 мм. По краям распределены крепежные отверстия. Все они сопровождаются антивибрационными накладками. Поддерживается двухсторонняя установка.

Arctic Cooling BioniX P120

Пять лопастей. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 200 до 2100 оборотов в минуту.

Arctic Cooling BioniX P120

Для Arctic Cooling BioniX P120 отмечаются оптимизации по направленному воздушному потоку. Это отразилось на повышенном статическом давлении.

Arctic Cooling BioniX P120

Используется подшипник высокого качества со сниженным уровнем трения. Как итог меньшие рабочие температуры в камере двигателя и больше ресурс. Это же дало снижение шума во время работы.

Arctic Cooling BioniX P120

Кабель в нейлоновой оплетке с 4pin PWM коннектором. Он с каскадным подключением. К нему можно будет последовательно подключить еще один вентилятор.

Arctic Cooling BioniX P120

Мы проводили монтаж вентилятора на радиатор кастомной системы охлаждения. Статического давления достаточно для радиаторов с большой толщиной.

Arctic Cooling BioniX P120

Тесты

Arctic Cooling BioniX P120

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorArctic Cooling BioniX P120 - невысокая стоимость, 10-летняя гарантия, низкий уровень шума на широком диапазоне скоростей вращения делают эти вентиляторы одним из лучших решений для использования в составе жидкостного охлаждения или в качестве корпусных. Из особенностей отметим отсутствие подсветки, как следствие переплаты за нее.
Arctic Cooling BioniX P120 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Arctic Cooling BioniX P120
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