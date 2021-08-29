Обзор Arctic Cooling BioniX P120 (ACFAN00116A). Вентиляторы с высоким статическим давлением

В рамках “Лаборатории” ранее мы проводили тестирование вентиляторов Arctic Cooling BioniX P120 A-RGB с подсветкой и модульным подключением. Сегодня рассмотрим BioniX P120 без подсветки с проведенными оптимизациями по регулировке скорости вращения и оптимизацией по давлению воздуха. Самим производителем они позиционируются как игровые.

Комплектация

Приобрести можно в среднем за 1 250 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку с изображением вентилятора и данными по его характеристикам. Здесь же можно изучить ключевые особенности конструкции.

Сопровождаются 10 летней гарантией от производителя. Комплект включает винты для фиксации на стенке корпуса, карточку с QR-кодом для загрузки инструкции.

Внешний вид

Вентиляторы вышли в нескольких вариантах цветового исполнения: зеленый, серый, бело-серый, красный, белый и желтый. Можно будет подобрать под общий сеттинг собираемой системы.

В нашем случае полностью белый. В этом же цвете выполнена декоративная накладка с логотипом на моторном блоке.

Традиционный типоразмер 120 мм. По краям распределены крепежные отверстия. Все они сопровождаются антивибрационными накладками. Поддерживается двухсторонняя установка.

Пять лопастей. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 200 до 2100 оборотов в минуту.

Для Arctic Cooling BioniX P120 отмечаются оптимизации по направленному воздушному потоку. Это отразилось на повышенном статическом давлении.

Используется подшипник высокого качества со сниженным уровнем трения. Как итог меньшие рабочие температуры в камере двигателя и больше ресурс. Это же дало снижение шума во время работы.

Кабель в нейлоновой оплетке с 4pin PWM коннектором. Он с каскадным подключением. К нему можно будет последовательно подключить еще один вентилятор.

Мы проводили монтаж вентилятора на радиатор кастомной системы охлаждения. Статического давления достаточно для радиаторов с большой толщиной.

Тесты

Итоги

Arctic Cooling BioniX P120 - невысокая стоимость, 10-летняя гарантия, низкий уровень шума на широком диапазоне скоростей вращения делают эти вентиляторы одним из лучших решений для использования в составе жидкостного охлаждения или в качестве корпусных. Из особенностей отметим отсутствие подсветки, как следствие переплаты за нее.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".