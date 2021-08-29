Обзор Arctic Cooling BioniX P120 (ACFAN00116A). Вентиляторы с высоким статическим давлением

Приобрести можно в среднем за 1 250 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Сопровождаются 10 летней гарантией от производителя. Комплект включает винты для фиксации на стенке корпуса, карточку с QR-кодом для загрузки инструкции.
В нашем случае полностью белый. В этом же цвете выполнена декоративная накладка с логотипом на моторном блоке.
Традиционный типоразмер 120 мм. По краям распределены крепежные отверстия. Все они сопровождаются антивибрационными накладками. Поддерживается двухсторонняя установка.
Пять лопастей. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 200 до 2100 оборотов в минуту.
Для Arctic Cooling BioniX P120 отмечаются оптимизации по направленному воздушному потоку. Это отразилось на повышенном статическом давлении.
Используется подшипник высокого качества со сниженным уровнем трения. Как итог меньшие рабочие температуры в камере двигателя и больше ресурс. Это же дало снижение шума во время работы.
Кабель в нейлоновой оплетке с 4pin PWM коннектором. Он с каскадным подключением. К нему можно будет последовательно подключить еще один вентилятор.
Мы проводили монтаж вентилятора на радиатор кастомной системы охлаждения. Статического давления достаточно для радиаторов с большой толщиной.