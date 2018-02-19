Обзор Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE. Эффективная башня для Intel и AMD

2018-02-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE; [293]
Не так давно мы проводили тестирование двухвентиляторной башни Arctic Cooling Freezer 33 eSports Edition с обновленными вентиляторами и новым дизайном радиатора. Не так давно вышла его упрощенная модификация с одним вентилятором. При этом он также остался высоко эффективным, предлагая TDP на уровне 200W, против 210W у старшей версии. На него заявлены десятилетняя гарантия и поддержка всех актуальных процессоров, включая сокеты AM4, LGA-2066 и LGA-1151v2.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE обзор

Комплектация

Поставляется Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе, сводной таблицей с характеристиками.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Комплект включает основной радиатор, вентилятор, четыре скобы, усиливающую пластину, опорные скобы, винты и шайбы, пакетик с термопастой. Инструкция по сборке и установке скачивается с официального сайта.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Внешний вид

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE визуально и конструктивно повторяет старшую версию без упрощений, за исключением одного комплектного вентилятора.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

С учетом того, что в комплекте сохранили дополнительную пару скоб, пользователь в последующем самостоятельно сможет докупить вентилятор, если потребуется увеличить быстродействие.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Доступна эта система в нескольких вариантов цветового исполнения в зависимости от цвета комплектного вентилятора, пользователь может выбрать между: белым, красным, зеленым и желтым.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Окрашенный в черный цвет радиатор состоит из 49 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм. Общая площадь рассеивания составляет 5530 см2.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Пластины пронизывают четыре 6мм медные трубки U-образной формы. Они равномерно распределены по площади пластин. Концы трубок опрессованы. Трубки, как и радиатор окрашены в черный цвет.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Для окраски используется специальное термическое покрытие. На верхней пластине Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE есть дополнительные выступы.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

С двух сторон радиатора предусмотрены пазы для установки вентиляторов. Четыре скобы позволят установить до двух вентиляторов или выбрать оптимальную сторону установки.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Контактная площадка представляет собой опрессовку медных трубок без дополнительной пайки. Поверхность отполирована.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Комплектный вентилятор BIONIX F120 идет с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 200 до 1800 в минуту. Максимальный воздушный поток до 69CFM.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Конструкция с гидродинамическим подшипник с трехфазным электромотором. На отверстия крепления нанесены дополнительные силиконовые вставки, снижающие уровень шума и гасящие вибрацию.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Сборка

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE совместим со всеми актуальными платформами. Мы проводили установку на материнскую плату ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7. Первым шагом ставим усиливающую пластину, зафиксировав её двумя лентами с двухсторонним скотчем. Далее фиксируются опорные пластины на контактную пластину с помощью винтов, потребуется крестовая отвертка.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Остается нанести термопасту на теплораспределительную крышку процессора и прижать систему с помощью четырех крепежных винтов. Перед установкой для свободного доступа к крепежу потребуется предварительный съем вентилятора.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Ровный отпечаток с равномерным распределением термопастой по всей площади. Подключается вентилятор к материнской плате при помощи четырехпинового коннектора.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Радиатор с установленным вентилятором после установки не перекрывают разъемы оперативной памяти, не вызывая проблем с совместимостью.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Тесты Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Процессор Intel Core i5 7400:

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Итоги по Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Золото. Выбор редакции MegaObzorArctic Cooling Freezer 33 eSports ONE при исключении одного вентилятора из комплекта, сохранила высокий уровень эффективности отвода тепла. Для пользователей это впервую очередь возможность сэкономить при покупке системы охлаждения без заметного повышения температурного диапазона актуальных процессоров Intel и AMD. К плюсам отнесем простую сборку, возможность установки второго вентилятора, интересный дизайн, низкий уровень шума, десятилетнюю гарантию.
Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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