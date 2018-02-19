Обзор Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE. Эффективная башня для Intel и AMD

Не так давно мы проводили тестирование двухвентиляторной башни Arctic Cooling Freezer 33 eSports Edition с обновленными вентиляторами и новым дизайном радиатора. Не так давно вышла его упрощенная модификация с одним вентилятором. При этом он также остался высоко эффективным, предлагая TDP на уровне 200W, против 210W у старшей версии. На него заявлены десятилетняя гарантия и поддержка всех актуальных процессоров, включая сокеты AM4, LGA-2066 и LGA-1151v2.

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE обзор

Он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе, сводной таблицей с характеристиками.

Комплект включает основной радиатор, вентилятор, четыре скобы, усиливающую пластину, опорные скобы, винты и шайбы, пакетик с термопастой. Инструкция по сборке и установке скачивается с официального сайта.

Внешний вид

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE визуально и конструктивно повторяет старшую версию без упрощений, за исключением одного комплектного вентилятора.

С учетом того, что в комплекте сохранили дополнительную пару скоб, пользователь в последующем самостоятельно сможет докупить вентилятор, если потребуется увеличить быстродействие.

Доступна эта система в нескольких вариантов цветового исполнения в зависимости от цвета комплектного вентилятора, пользователь может выбрать между: белым, красным, зеленым и желтым.

Окрашенный в черный цвет радиатор состоит из 49 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм. Общая площадь рассеивания составляет 5530 см2.

Пластины пронизывают четыре 6мм медные трубки U-образной формы. Они равномерно распределены по площади пластин. Концы трубок опрессованы. Трубки, как и радиатор окрашены в черный цвет.

Для окраски используется специальное термическое покрытие. На верхней пластине Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE есть дополнительные выступы.

С двух сторон радиатора предусмотрены пазы для установки вентиляторов. Четыре скобы позволят установить до двух вентиляторов или выбрать оптимальную сторону установки.

Контактная площадка представляет собой опрессовку медных трубок без дополнительной пайки. Поверхность отполирована.

Комплектный вентилятор BIONIX F120 идет с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 200 до 1800 в минуту. Максимальный воздушный поток до 69CFM.

Конструкция с гидродинамическим подшипник с трехфазным электромотором. На отверстия крепления нанесены дополнительные силиконовые вставки, снижающие уровень шума и гасящие вибрацию.

Сборка

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE совместим со всеми актуальными платформами. Мы проводили установку на материнскую плату ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7. Первым шагом ставим усиливающую пластину, зафиксировав её двумя лентами с двухсторонним скотчем. Далее фиксируются опорные пластины на контактную пластину с помощью винтов, потребуется крестовая отвертка.

Остается нанести термопасту на теплораспределительную крышку процессора и прижать систему с помощью четырех крепежных винтов. Перед установкой для свободного доступа к крепежу потребуется предварительный съем вентилятора.

Ровный отпечаток с равномерным распределением термопастой по всей площади. Подключается вентилятор к материнской плате при помощи четырехпинового коннектора.

Радиатор с установленным вентилятором после установки не перекрывают разъемы оперативной памяти, не вызывая проблем с совместимостью.

Тесты Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Процессор Intel Core i5 7400:

Итоги по Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE

Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE при исключении одного вентилятора из комплекта, сохранила высокий уровень эффективности отвода тепла. Для пользователей это впервую очередь возможность сэкономить при покупке системы охлаждения без заметного повышения температурного диапазона актуальных процессоров Intel и AMD. К плюсам отнесем простую сборку, возможность установки второго вентилятора, интересный дизайн, низкий уровень шума, десятилетнюю гарантию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".