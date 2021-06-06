Обзор Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Лучшие 80 мм вентиляторы

Не так давно мы изучали обновленные вентиляторы Arctic F12 PWM PST и тогда же отмечали, что вышло сразу пять модификаций в серии F. Сегодня мы рассмотрим сразу два варианта в типоразмере 80 мм Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Такие вентиляторы используются в компактных корпусах, в элементах охлаждения 3D-принтера, сетевых хранилищах NAS и на майнинг-ригах.

Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC обзор

Комплектация

Относятся они к недорогому сегменту. Средняя стоимость в районе 500-600 рублей.

Упакованы в коробку с изображением вентилятора, отметкой по цвету QR-кодом для загрузки инструкции. Здесь же можно отметить наличие пометки о 10-летней гарантии для Arctic F8 PWM PST и 6-летней гарантии для Arctic F8 TC.

Внешний вид

Вентиляторы вышли в нескольких вариантах цветовой расцветки. Помимо изучаемых нами окрашенный в черный цвет, есть с белыми лопастями. Все они без подсветки.

Выполнены в типоразмере 80 мм в рамке из пластика. Места крепления не сопровождаются антивибрационными накладками.

В Arctic F8 PWM PST используется гидродинамический подшипник с увеличенным временем службы. Тефлон и стальная ось. В герметичной капсуле используется специальная смазка.

Подключается при помощи кабеля с 4pin PWM. Для упрощения аккуратного монтажа кабель со сквозным подключением.

Скорость оборотов у него регулируется в диапазоне от 300 до 2000 оборотов в минуту. Воздушное давление 1.00мм/H2.0.

У Arctic F8 TC два кабеля. Один из них 3pin PWM, а второй с термодатчиком. Длина кабеля с датчиком 40 сантиметров. Его можно будет разместить на выбранном элементе в системе.

Скорость оборотов регулируется в зависимости от температуры скорость оборотов будет регулироваться в диапазоне от 350 до 2000 оборотов в минуту. Воздушное давление 1.00мм/H2.0.

Оба вентилятора с 9 лопастями. Воздушный поток в зависимости от скорости вращения до 31 CFM.

Тесты

Замеры уровня шума проводились на расстоянии 40 сантиметров в условиях открытого стенда. Данные приведены на начальных, промежуточных и максимальных оборотах.

Итоги

Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC при невысокой стоимости предлагают увеличенный ресурс службы, подтвержденный длительным гарантийным обслуживанием. Отличием между ними является способ управления скоростью вращения: F8 PWM PST – средствами материнской платы, F8 TC – термодатчик. В типоразмере 80 мм это одно из лучших решений.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".