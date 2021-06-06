Обзор Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Лучшие 80 мм вентиляторы

Не так давно мы изучали обновленные вентиляторы Arctic F12 PWM PST и тогда же отмечали, что вышло сразу пять модификаций в серии F. Сегодня мы рассмотрим сразу два варианта в типоразмере 80 мм Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Такие вентиляторы используются в компактных корпусах, в элементах охлаждения 3D-принтера, сетевых хранилищах NAS и на майнинг-ригах.

Arctic F8 PWM PST

Относятся они к недорогому сегменту. Средняя стоимость в районе 500-600 рублей.

Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC обзор

Комплектация

Arctic F8 PWM PST

Упакованы в коробку с изображением вентилятора, отметкой по цвету QR-кодом для загрузки инструкции. Здесь же можно отметить наличие пометки о 10-летней гарантии для Arctic F8 PWM PST и 6-летней гарантии для Arctic F8 TC.

Arctic F8 PWM PST

Внешний вид

Вентиляторы вышли в нескольких вариантах цветовой расцветки. Помимо изучаемых нами окрашенный в черный цвет, есть с белыми лопастями. Все они без подсветки.

Arctic F8 PWM PST

Выполнены в типоразмере 80 мм в рамке из пластика. Места крепления не сопровождаются антивибрационными накладками.

Arctic F8 PWM PST

В Arctic F8 PWM PST используется гидродинамический подшипник с увеличенным временем службы. Тефлон и стальная ось. В герметичной капсуле используется специальная смазка.

Arctic F8 PWM PST

Подключается при помощи кабеля с 4pin PWM. Для упрощения аккуратного монтажа кабель со сквозным подключением.

Arctic F8 PWM PST

Скорость оборотов у него регулируется в диапазоне от 300 до 2000 оборотов в минуту. Воздушное давление 1.00мм/H2.0.

Arctic F8 PWM PST

У Arctic F8 TC два кабеля. Один из них 3pin PWM, а второй с термодатчиком. Длина кабеля с датчиком 40 сантиметров. Его можно будет разместить на выбранном элементе в системе.

Arctic F8 PWM PST

Скорость оборотов регулируется в зависимости от температуры скорость оборотов будет регулироваться в диапазоне от 350 до 2000 оборотов в минуту. Воздушное давление 1.00мм/H2.0.

Arctic F8 PWM PST

Оба вентилятора с 9 лопастями. Воздушный поток в зависимости от скорости вращения до 31 CFM.

Arctic F8 PWM PST

Тесты

Замеры уровня шума проводились на расстоянии 40 сантиметров в условиях открытого стенда. Данные приведены на начальных, промежуточных и максимальных оборотах.

Arctic F8 PWM PST

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorArctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC при невысокой стоимости предлагают увеличенный ресурс службы, подтвержденный длительным гарантийным обслуживанием. Отличием между ними является способ управления скоростью вращения: F8 PWM PST – средствами материнской платы, F8 TC – термодатчик. В типоразмере 80 мм это одно из лучших решений.
Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Arctic F8 PWM PST
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