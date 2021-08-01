Обзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентилятор

Ранее мы изучали обновленные вентиляторы Arctic в типоразмерах 80 и 120 мм. Сегодня поделимся опытом эксплуатации Arctic F9 Silent в типоразмере 92 мм. Вышли они в нескольких модификациях: F9 Pro TC, F9, F9 Silent, F9 PWN PST CO, F9 TC, F9 PWM PST, F9 PWM. Такая широкая модельная линейка позволяет подобрать оптимальное решение в зависимости от текущей задачи.

Arctic F9 Silent

К моменту публикации этот вентилятор можно приобрести в среднем за 500 рублей. Сопровождается 6-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в компактную коробку с общей информацией по характеристикам на английском языке. Есть схема по ключевым элементам. Комплект включает четыре самореза для фиксации на стенке корпуса.

Arctic F9 Silent

Внешний вид

Так же, как и в рассмотренных ранее моделях, есть на выбор несколько модификаций в зависимости от покраски лопастей: белые и черные.

Arctic F9 Silent

Рамка выполнена из пластика черного цвета. Отверстия для крепления расположены с двух сторон корпуса. Все они идут без антивибрационных накладок. Комплектный набор винтов предполагает установку на стенку корпуса.

Arctic F9 Silent

Подключается с помощью 3-пинового PWM-кабеля длиной 30 см. Невысокая стоимость отразилась на отсутствии защитной оплетки.

Arctic F9 Silent

Используется мотор с гидродинамическим подшипником. Внутри стальной стержень и тефлоновая пластина. Используется смазочный материал.

Arctic F9 Silent

Скорость вращения у него постоянная, составляет 1000 оборотов в минуту. Давление 0.40 mm/H²O.

Тесты

Arctic F9 Silent

Итоги

Arctic F9 Silent – вентилятор типоразмера 92 мм с низким уровнем шума. Использовать можно для установки на стенки корпуса. Хороший вариант в качестве выпускного вентилятора, при таком монтаже обеспечит необходимый объем прокачиваемого воздуха. К минусам отнесем отсутствие антивибрационных накладок.
Комментарии и отзывы Arctic F9 Silent
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