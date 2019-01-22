Обзор Arctic Freezer 34 eSports Edition. Лучше, тише и холоднее

2019-01-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Arctic Freezer 34 eSports Edition; [473]
В конце 2017 года мы проводили детальное тестирование двухвентиляторной системы охлаждения процессора Arctic Freezer 33 eSports Edition. Она продемонстрировала высокую эффективность отвода тепла, низкий уровень шума, привлекательный внешний вид вентиляторов и радиатора, а также поддержку основных сокетов AMD и INTEL. В начале текущего года в наше распоряжение попала Arctic Freezer 34 eSports Edition, новое поколение этой системы с обновленными вентиляторами, термическим покрытием и заявленным TDP 210 Вт.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Мы получили возможность его детально изучить и протестировать еще до официального анонса и старта продаж. Намечен он на первый квартал 2019 года и вероятнее всего будет обновлено все семейство. Можем предположить, что он также останется привлекательным и в вопросе стоимости.

Arctic Cooling Freezer 34 eSports Edition обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает опорные рамки, усиливающую пластину, винтовые стойки, крепежные гайки, пакетик с термопастой, буклет с ссылкой на загрузку технической документации. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Внешний вид

Это башенный кулер с радиатором и четырьмя медными тепловыми трубками. С двух сторон изначально с завода установлены вентиляторы BioniX P120.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Минимальная скорость вращения 200 оборотов в минуту. Подключаются при помощи 4-пинового кабеля, к одному разъему можно будет подключить оба вентилятора.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

По углам вентиляторов находятся прорезиненные вставки, гасящие вибрацию и обеспечивающие оптимальную силу прижима.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Пять изогнутых лопастей обеспечивают высокое статическое давление и фокусировку воздушного потока.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Предполагаем, что помимо версии с черно-белым корпусом, выйдет также и черно-красная, соответствуя вентиляторам в этой серии.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Радиатор Arctic Freezer 34 eSports Edition состоит из 49 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм. Они напрессованы на трубки без дополнительной пайки.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Концы четырех медных трубок запрессованы. Как и радиатор, они окрашены в черный цвет. Расположение по сравнению с прошлым поколением изменилось.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Нанесенное покрытие – термическое. Оно создает микро-турбулентность в слоях воздуха между пластинами. Повышая эффективность отвода от них тепла.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Крепятся вентиляторы при помощи металлических скоб. В радиаторе есть каналы под них. Снимать и ставить не сложно.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

В контактной пластине применен прямой контакт. Между трубками отсутствуют зазоры, поверхность отполирована, она ровная. На нем изначально зафиксировано крепежное основание.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Сборка

Arctic Freezer 34 eSports Edition поддерживает актуальные сокеты INTEL и AMD, включая LGA2066 и AM4. Есть весь необходимое для установки, включая пакетик с термопастой. В отличие от прошлого поколения, внесены мелкие правки в способ установки. Также теперь в черный цвет окрашены винты и опорные пластины.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Процесс установки начинается со съема двух вентиляторов. Это потребуется сделать для доступа к точке фиксации пластин и последующей установки на материнскую плату. Пластины крепятся при помощи крестовой отвертки, направление в зависимости от сокета.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Далее наносится термопаста на крышку процессора. Прижимаем равномерно радиатор. Остается только вернуть на место вентиляторы.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Система охлаждения не перекрывает слот под видеокарту и планки оперативной памяти. Широкая совместимость с компонентами.

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Тесты Arctic Cooling Freezer 34 eSports Edition

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Arctic Freezer 34 eSports Edition

Итоги по Arctic Freezer 34 eSports Edition

Золото. Выбор редакции MegaObzorArctic Freezer 34 eSports Edition на фоне конструктивных изменений, теперь оснащается обновленными вентиляторами, как и ранее предлагает широкую совместимость с AMD и INTEL. Отличается простой сборки, выглядит эффектно. При этом уровень шума стал ниже и самое главное инженерам при сохранении габаритов удалось повысить эффективность отвода тепла.
Arctic Cooling Freezer 34 eSports Edition получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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