Обзор Arctic Freezer 34 eSports Edition. Лучше, тише и холоднее

В конце 2017 года мы проводили детальное тестирование двухвентиляторной системы охлаждения процессора Arctic Freezer 33 eSports Edition . Она продемонстрировала высокую эффективность отвода тепла, низкий уровень шума, привлекательный внешний вид вентиляторов и радиатора, а также поддержку основных сокетов AMD и INTEL. В начале текущего года в наше распоряжение попала Arctic Freezer 34 eSports Edition, новое поколение этой системы с обновленными вентиляторами, термическим покрытием и заявленным TDP 210 Вт.

Arctic Cooling Freezer 34 eSports Edition обзор

Мы получили возможность его детально изучить и протестировать еще до официального анонса и старта продаж. Намечен он на первый квартал 2019 года и вероятнее всего будет обновлено все семейство. Можем предположить, что он также останется привлекательным и в вопросе стоимости.

Комплектация

В комплекте покупатель получает опорные рамки, усиливающую пластину, винтовые стойки, крепежные гайки, пакетик с термопастой, буклет с ссылкой на загрузку технической документации. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе.

Внешний вид

Это башенный кулер с радиатором и четырьмя медными тепловыми трубками. С двух сторон изначально с завода установлены вентиляторы BioniX P120.

Минимальная скорость вращения 200 оборотов в минуту. Подключаются при помощи 4-пинового кабеля, к одному разъему можно будет подключить оба вентилятора.

По углам вентиляторов находятся прорезиненные вставки, гасящие вибрацию и обеспечивающие оптимальную силу прижима.

Пять изогнутых лопастей обеспечивают высокое статическое давление и фокусировку воздушного потока.

Предполагаем, что помимо версии с черно-белым корпусом, выйдет также и черно-красная, соответствуя вентиляторам в этой серии.

Радиатор Arctic Freezer 34 eSports Edition состоит из 49 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм. Они напрессованы на трубки без дополнительной пайки.

Концы четырех медных трубок запрессованы. Как и радиатор, они окрашены в черный цвет. Расположение по сравнению с прошлым поколением изменилось.

Нанесенное покрытие – термическое. Оно создает микро-турбулентность в слоях воздуха между пластинами. Повышая эффективность отвода от них тепла.

Крепятся вентиляторы при помощи металлических скоб. В радиаторе есть каналы под них. Снимать и ставить не сложно.

В контактной пластине применен прямой контакт. Между трубками отсутствуют зазоры, поверхность отполирована, она ровная. На нем изначально зафиксировано крепежное основание.

Сборка

Arctic Freezer 34 eSports Edition поддерживает актуальные сокеты INTEL и AMD, включая LGA2066 и AM4. Есть весь необходимое для установки, включая пакетик с термопастой. В отличие от прошлого поколения, внесены мелкие правки в способ установки. Также теперь в черный цвет окрашены винты и опорные пластины.

Процесс установки начинается со съема двух вентиляторов. Это потребуется сделать для доступа к точке фиксации пластин и последующей установки на материнскую плату. Пластины крепятся при помощи крестовой отвертки, направление в зависимости от сокета.

Далее наносится термопаста на крышку процессора. Прижимаем равномерно радиатор. Остается только вернуть на место вентиляторы.

Система охлаждения не перекрывает слот под видеокарту и планки оперативной памяти. Широкая совместимость с компонентами.

Тесты Arctic Cooling Freezer 34 eSports Edition

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Итоги по Arctic Freezer 34 eSports Edition

Arctic Freezer 34 eSports Edition на фоне конструктивных изменений, теперь оснащается обновленными вентиляторами, как и ранее предлагает широкую совместимость с AMD и INTEL. Отличается простой сборки, выглядит эффектно. При этом уровень шума стал ниже и самое главное инженерам при сохранении габаритов удалось повысить эффективность отвода тепла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".