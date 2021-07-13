Обзор Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB. Жидкостное охлаждение с отводом тепла от VRM

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование Arctic Liquid Freezer II 360 с интересной реализацией водоблока, в котором был установлен дополнительный вентилятор для снижения температуры в районе силовой обвязки материнской платы. Не так давно они обновили ее, сохранив ключевые инженерные решения и добавив управляемую подсветку A-RGB. Вышла в нескольких типоразмерах: 240, 280 и 360 мм.

Комплектация

Сопровождаются они 6-летней гарантией. Мы провели детальное тестирование Arctic Liquid Freezer II - 360 RGB и сегодня поделимся опытом эксплуатации с вами.Упакована в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. С обратной стороны подробная техническая информация.

Внутри коробки система поставляется в собранном состоянии. Комплект включает усиливающую пластину, опорные площадки, набор винтов и скоб, опорные стойки, саморезы, антивибрационные накладки, тюбик с термопастой MX-5.

Внешний вид

На боковой грани коробки есть QR-код со ссылкой на страницу с видеороликом, описывающим процесс установки.Как и ранее, блок водоблока совмещен с помпой. Он сопровождается дополнительным вентилятором.

При работе он создает воздушный поток, направляющий воздух на радиаторы и силовые элементы вокруг сокета.

Основание у него медное. Поверхность ровная. Площадь 44 на 40 мм.

Кожух у водоблока пластиковый. Общий профиль невысокий. Отходит два кабеля: кабель синхронизации ARGB и 4pin PWM.

В Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB изначально продумали вопрос кабель-менеджмента. Кабели вентиляторов собраны в общую цепь и аккуратно уложены. Подключается к материнской плате только два кабеля и еще один отдельный для вентилятора на водоблоке.

Шланги длиной 45 сантиметров. Места соединений дополнительно опрессованы и усилены. Они идут в нейлоновой оплетке.

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина 238 мм. Три вентилятора P12 PWM PST установлены изначально на нем.

Черная пластиковая рамка с антивибрационными накладками по краям. Пять лопастей из полупрозрачного пластика.

При работе они полностью подсвечиваются. Многоцветная и управляемая A-RGB. Работает управляемо через ПО материнских плат ASUS, ASRock, Biostar, MSI или Gigabyte.

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 200 до 1800 оборотов в минуту.

Сборка

Поддерживаются сокеты AMD и Intel. Из ограничений нельзя поставить на платы TR4. В остальном процесс сборки схож. Первым шагом в основание водоблока фиксируются опорные стойки при помощи винтов.

Далее устанавливается усиливающая пластина при помощи комплектных винтов. Наносится термопаста на крышку процессора. Прижимается водоблок.

Остается зафиксировать радиатор на стенке корпуса и подключить два кабеля к материнской плате.

Тесты

Тестирование Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB велось с процессором Intel Core i7-10700K. Система успешно справлялась с отводом тепла при работе на частоте 5000 МГц.

Arctic Liquid Freezer II - 360 RGB с Intel Core i7-10700K

Итоги

Работающий вентилятор на водоблоке снижает температуру цепи питания на 7-10 градусов. Включение его опционально.Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB станет хорошим выбором для процессоров уровня Ryzen 9 и Core i9, обеспечив возможность работы на повышенных частотах. Эффектный внешний вид, дополнительный вентилятор для снижения температуры цепи VRM, простая установка, термопаста MX-5 в комплекте, управляемая A-RGB подсветка. Надежность этой системы водяного охлаждения подтверждена 6-летней гарантией.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".