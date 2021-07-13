Обзор Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB. Жидкостное охлаждение с отводом тепла от VRM

Сопровождаются они 6-летней гарантией. Мы провели детальное тестирование Arctic Liquid Freezer II - 360 RGB и сегодня поделимся опытом эксплуатации с вами.
Внутри коробки система поставляется в собранном состоянии. Комплект включает усиливающую пластину, опорные площадки, набор винтов и скоб, опорные стойки, саморезы, антивибрационные накладки, тюбик с термопастой MX-5.
На боковой грани коробки есть QR-код со ссылкой на страницу с видеороликом, описывающим процесс установки.
При работе он создает воздушный поток, направляющий воздух на радиаторы и силовые элементы вокруг сокета.
Основание у него медное. Поверхность ровная. Площадь 44 на 40 мм.
Кожух у водоблока пластиковый. Общий профиль невысокий. Отходит два кабеля: кабель синхронизации ARGB и 4pin PWM.
В Arctic Liquid Freezer II - 360 A-RGB изначально продумали вопрос кабель-менеджмента. Кабели вентиляторов собраны в общую цепь и аккуратно уложены. Подключается к материнской плате только два кабеля и еще один отдельный для вентилятора на водоблоке.
Шланги длиной 45 сантиметров. Места соединений дополнительно опрессованы и усилены. Они идут в нейлоновой оплетке.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина 238 мм. Три вентилятора P12 PWM PST установлены изначально на нем.
Черная пластиковая рамка с антивибрационными накладками по краям. Пять лопастей из полупрозрачного пластика.
При работе они полностью подсвечиваются. Многоцветная и управляемая A-RGB. Работает управляемо через ПО материнских плат ASUS, ASRock, Biostar, MSI или Gigabyte.
Скорость вращения регулируется в диапазоне от 200 до 1800 оборотов в минуту.
Далее устанавливается усиливающая пластина при помощи комплектных винтов. Наносится термопаста на крышку процессора. Прижимается водоблок.
Остается зафиксировать радиатор на стенке корпуса и подключить два кабеля к материнской плате.
Работающий вентилятор на водоблоке снижает температуру цепи питания на 7-10 градусов. Включение его опционально.