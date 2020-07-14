Обзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлаждения

В России она доступна за 10000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Arctic Liquid Freezer II 360 обзор
КомплектацияУпакована в коробку с серией снимков по особенностям конструкции этой системы. Есть сводная таблица с подробными характеристиками. Она сопровождается двухлетней гарантией. Комплект включает набор крепежных элементов для Intel и AMD, усиливающую пластину, пакетик с термопастой MX4. Просмотреть инструкцию по сборке можно будет на официальном сайте.
Внешний видВентиляторы идут изначально установленными на радиатор. Это три вентилятора ARCTIC P12 с регулируемой скоростью оборотов.
Черный корпус и хромированный логотип на крышке моторного отсека. Продумали вопрос аккуратного монтажа и ограниченного количества разъемов PWM на платах. Кабель скрыт под вентиляторами.
Подключается только один кабель, идущий от блока помпы. Удобно, в более дорогих системах мы могли видеть, как ряд производителей оставляли самого пользователя перед решением вопроса подключения элементов в отдельности.
Сама конструкция классическая. Она в Arctic Liquid Freezer II 360 включает радиатор и помпу с водоблоком, совмещенные между собой резиновыми трубками.
Места соединения с резьбовыми фитинами. Так можно будет в последующем провести обслуживание системы или добавить в контур дополнительный блок. Длина трубок 420 мм. Хватает для установки в корпусах формата Full Tower.
Трубки с защитной нейлоновой оболочкой. Кабель от вентиляторов скрывается внутри этой оплетки.
Блок радиатора выполнен из алюминия окрашен в черный цвет. На боковую грань нанесен хромированный логотип производителя.
Отличием от конкурентов является увеличенная высота блока, составляет она тут 26 мм. Расстояние между каналами составляет 7 мм. Пространство заполнено гофролентой.
Внимание привлекает внешний вид блока помпы. В нем добавлен дополнительный 40 мм вентилятор с прозрачными лопастями. Его скорость вращения также регулируется.
Во время работы он нагнетает воздух на окружающие элементы цепи питания VRM. Верхняя часть закрыта декоративной пластиковой крышкой. Трубки также соединяются при помощи винтовых фитингов.
Основание медное. Поверхность ровная и хорошо отполированная. Внутри микроканальная структура.
СборкаДля сборки предварительно необходимо будет зафиксировать две металлические пластины на основании при помощи двух винтов. Направление меняется в зависимости от сокета.
Под AM4 сокет в качестве усиливающей пластины используется штатный элемент. Прижимая помпу при помощи винтов по краям.
Для LGA1200 идет отдельная пластина. Она в свою очередь прижимается к плате при помощи опорных винтов.
Также поддерживаются сокет LGA2066. В комплекте идет хорошая термопаста.
Тесты
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 7820X
Шум
Итоги по Arctic Liquid Freezer II 360Arctic Liquid Freezer II 360 предлагает увеличенную высоту радиатора, продуманный кабель-менеджмент, запас по длине трубок, дополнительный радиатор на блоке помпы, резьбовые фитинги. Четыре варианта исполнения в зависимости от типоразмера вентилятора. Совместимость с актуальными платформами Intel и AMD, простая установка, два года гарантии. Система продемонстрировала высокую эффективность и низкий уровень шума.
Arctic Liquid Freezer II 360 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".