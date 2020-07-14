Обзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлаждения

В конце прошлого года компания Arctic анонсировала выход системы жидкостного охлаждения Liquid Freezer II. Линейка включает версии с радиаторами 120, 240, 280 и 360 мм. Мы будем изучать ее на примере Arctic Liquid Freezer II 360 с тремя вентиляторами. Для нее заявлена поддержка актуальных сокетов AMD и Intel. Одной из особенностей стала интеграция 40 мм вентилятора в блок помпы. По замыслу инженеров, он улучшает отвод тепла с силовых элементов на печатной плате.

Arctic Liquid Freezer II 360

В России она доступна за 10000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Arctic Liquid Freezer II 360 обзор

Комплектация

Упакована в коробку с серией снимков по особенностям конструкции этой системы. Есть сводная таблица с подробными характеристиками. Она сопровождается двухлетней гарантией. Комплект включает набор крепежных элементов для Intel и AMD, усиливающую пластину, пакетик с термопастой MX4. Просмотреть инструкцию по сборке можно будет на официальном сайте.

Arctic Liquid Freezer II 360

Внешний вид

Вентиляторы идут изначально установленными на радиатор. Это три вентилятора ARCTIC P12 с регулируемой скоростью оборотов.

Arctic Liquid Freezer II 360

Черный корпус и хромированный логотип на крышке моторного отсека. Продумали вопрос аккуратного монтажа и ограниченного количества разъемов PWM на платах. Кабель скрыт под вентиляторами.

Arctic Liquid Freezer II 360

Подключается только один кабель, идущий от блока помпы. Удобно, в более дорогих системах мы могли видеть, как ряд производителей оставляли самого пользователя перед решением вопроса подключения элементов в отдельности.

Arctic Liquid Freezer II 360

Сама конструкция классическая. Она в Arctic Liquid Freezer II 360 включает радиатор и помпу с водоблоком, совмещенные между собой резиновыми трубками.

Arctic Liquid Freezer II 360

Места соединения с резьбовыми фитинами. Так можно будет в последующем провести обслуживание системы или добавить в контур дополнительный блок. Длина трубок 420 мм. Хватает для установки в корпусах формата Full Tower.

Arctic Liquid Freezer II 360

Трубки с защитной нейлоновой оболочкой. Кабель от вентиляторов скрывается внутри этой оплетки.

Arctic Liquid Freezer II 360

Блок радиатора выполнен из алюминия окрашен в черный цвет. На боковую грань нанесен хромированный логотип производителя.

Arctic Liquid Freezer II 360

Отличием от конкурентов является увеличенная высота блока, составляет она тут 26 мм. Расстояние между каналами составляет 7 мм. Пространство заполнено гофролентой.

Arctic Liquid Freezer II 360

Внимание привлекает внешний вид блока помпы. В нем добавлен дополнительный 40 мм вентилятор с прозрачными лопастями. Его скорость вращения также регулируется.

Arctic Liquid Freezer II 360

Во время работы он нагнетает воздух на окружающие элементы цепи питания VRM. Верхняя часть закрыта декоративной пластиковой крышкой. Трубки также соединяются при помощи винтовых фитингов.

Arctic Liquid Freezer II 360

Основание медное. Поверхность ровная и хорошо отполированная. Внутри микроканальная структура.

Сборка

Для сборки предварительно необходимо будет зафиксировать две металлические пластины на основании при помощи двух винтов. Направление меняется в зависимости от сокета.

Arctic Liquid Freezer II 360

Под AM4 сокет в качестве усиливающей пластины используется штатный элемент. Прижимая помпу при помощи винтов по краям.

Arctic Liquid Freezer II 360

Для LGA1200 идет отдельная пластина. Она в свою очередь прижимается к плате при помощи опорных винтов.

Arctic Liquid Freezer II 360

Также поддерживаются сокет LGA2066. В комплекте идет хорошая термопаста.

Тесты

AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 10700K

Intel Core i7 7820X

Шум

Итоги по Arctic Liquid Freezer II 360

Золото. Выбор редакции MegaObzorArctic Liquid Freezer II 360 предлагает увеличенную высоту радиатора, продуманный кабель-менеджмент, запас по длине трубок, дополнительный радиатор на блоке помпы, резьбовые фитинги. Четыре варианта исполнения в зависимости от типоразмера вентилятора. Совместимость с актуальными платформами Intel и AMD, простая установка, два года гарантии. Система продемонстрировала высокую эффективность и низкий уровень шума.
Arctic Liquid Freezer II 360 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Arctic Liquid Freezer II 360
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