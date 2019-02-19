Обзор вентиляторов Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST

2019-02-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Arctic P12 PWM PST; [347]
В конце прошлого года мы проводили тестирование пары вентиляторов Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120. Сегодня героями обзора будут Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST, они были представлены в это же время. Ориентированы они на высокое статическое давление, могут использоваться как в качестве корпусных, так и для установки на радиатор СВО и башенный кулер CPU.

Arctic P12 PWM PST

Оба они доступны в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Arctic P12 PWM PST обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением вентилятора и данными по техническим характеристикам. Здесь же можно обратить внимание на предоставление 10 летней гарантии. Комплект включает саморезы, карточку с QR-кодом для загрузки инструкции.

Arctic P12 PWM PST

Внешний вид

Внешний вид строгий и аскетичный. В отличие от рассмотренной ранее пары, тут в оформлении отсутствуют яркие вставки.

Arctic P12 PWM PST

Основным цветом является черный. По центру моторного блока нанесена хромированная декоративная наклейка с логотипом производителя.

Arctic P12 PWM PST

Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST отсутствуют виброизоляционные вставки.

Arctic P12 PWM PST

Пять изогнутых лопастей. Они формируют сфокусированный воздушный поток и высокое статическое давление.

Arctic P12 PWM PST

Так достигается высокая производительность даже при наличии сопротивления воздушному потоку.

Arctic P12 PWM PST

В вентиляторах установлен обновленный двигатель с широким диапазоном регулировки скорости вращения. Тут снижена вибрация на 95% в сравнении с обычным мотором. Используется магнитное кольцо неодим-железо-борон.

Arctic P12 PWM PST

Подключаются при помощи 4-пинового коннектора. К одному вентилятору можно последовательно подключать несколько, управляя оборотами в группе.

Arctic P12 PWM PST

Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST поддерживают режим полной остановки оборотов. 120 мм версия регулируется в диапазоне от 200 до 1800 оборотов в минуту, 140 мм версия в диапазоне от 200 до 1700 в минуту.

Тесты

Оценка уровня шума в условиях открытого стенда:

Arctic P12 PWM PST

Итоги по Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST

Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST высокопроизводительные, тихие и недорогие вентиляторы. Они подходят под широкий круг задач, включая организацию охлаждения процессора и установки в качестве корпусных. Высокий ресурс службы подтвержден десятилетней гарантией.

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