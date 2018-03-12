Обзор Arctic Z2-3D. Лучший кронштейн для двух мониторов

2018-03-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Arctic Z2-3D; [203]
Очень часто владельцы настольных ПК не ограничиваются установкой только одного монитора. Второй монитор позволяет расширить рабочее пространство, распределить приложения, увеличить полезную площадь под распределение рабочих задач и наслаждения играми. Мониторы различных ценовых сегментов и характеристик в рамках «Лаборатории» мы уже изучали, продолжим изучать и далее. Сегодня же уделим внимание аккуратной организации рабочего пространства с помощью необычного кронштейна. Тестируемый сегодня Arctic Z2-3D поддерживает установку сразу двух мониторов.

Arctic Z2-3D

Кстати, с момента начала активной эксплуатации этого кронштейна и до публикации обзора прошло уже более года. За это время мы опробовали его с разными мониторами, побывавшими на тестах. К моменту публикации его средняя стоимость в российских магазинах составляет 9000 рублей.

Комплектация

Поставляется Arctic Z2-3D в коробке из плотного картона с изображением конструкции кронштейна и краткими данными по его характеристикам. Внутри коробки комплектующие распределены по отдельным коробкам.

Arctic Z2-3D

В комплект входит ножка, крепежные элементы, две пластины, удлиняющие ножки, набор винтов, ключи, внешний блок питания, подробную инструкцию.

Внешний вид

Первоначально от пользователя потребуется провести сборку и установку кронштейна. Все необходимое есть в комплекте. Важно отметить, что этот кронштейн устанавливает на стол, а не на стену.

Arctic Z2-3D

В качестве основы подойдет стол из МДФ или ДСП, главное, чтобы он был устойчивым и не продавливался. Захват подойдет под разную толщину поверхности.

Arctic Z2-3D

Первым шагом необходимо будет прикрутить при помощи четырех винтов крепежную ножку к основанию. Фиксируем основную стойку, выполненную в виде хромированной трубки.

Arctic Z2-3D

Все элементы выполнены с запасом по прочности. Помимо основной функции этот кронштейн обеспечит доступ к четырем скоростным USB 3.0. Для работы хаба выделен отдельный кабель с запасом по длине, подключаемый к ПК. Опционально можно будет подключить внешний блок питания, обеспечив стабильную работу требовательной периферии.

Arctic Z2-3D

Ножка Arctic Z2-3D на столе занимает очень ограниченное пространство, обеспечивая аккуратный монтаж и свободное место, которое получить с двумя отдельными ножками мониторов обеспечить будет нельзя.

Arctic Z2-3D

Эта модель поддерживает установку двух мониторов диагональю до 27 дюймов. В ходе тестов, мы вышли за пределы рекомендаций, установив один 34-дюймовый монитор и один 24-дюмовый. Проблем с балансировкой и устойчивостью это не создало.

Arctic Z2-3D

Также дополнительно доступна площадка для установки ноутбука. Сет из монитора и ноутбука будет полезен для тех, кто занимается трансляциями. Плюс как вариант, когда сам ноутбук используется в паре с дополнительным монитором.

Arctic Z2-3D

Комплектные опорные ножки идут с газлифтом, обеспечивающим плавное движение и сохранение положения. Для изменения силы сопротивление выведен отдельный винт.

Arctic Z2-3D

Предусмотрена возможность удлинения длины опорной ножки при помощи одного колена. Фиксируются ножки и колено при помощи дополнительных винтов. Использование колена дает еще и дополнительную гибкость конструкции при регулировании положения мониторов

Arctic Z2-3D

Мониторы ставятся на металлическую площадку с креплением стандарта VESA 75 или VESA 100. За время тестов у нас не возникало проблем с установкой мониторов разных производителей.

Arctic Z2-3D

Диапазон регулировок широкий. Можно изменять положение мониторов относительно друг друга, переворачивать в портретный режим. Такие возможности регулировки не даст ни одна комплектная ножка монитора.

Arctic Z2-3D

Итоги по Arctic Z2-3D

Золото. Выбор редакции MegaObzorArctic Z2-3D правильный выбор под системы, построенные с использованием двух мониторов. С помощью этого кронштейна решается сразу несколько вопросов, среди которых, удобное расположение панелей, аккуратный кабель менеджмент и свободное рабочее пространство. К дополнительным плюсам отнесем внешний USB-хаб с поддержкой накопителей, периферии и зарядки смартфона.
rctic Z2-3D получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Arctic Z2-3D. Лучший кронштейн для двух мониторовОбзор Arctic Z2-3D. Лучший кронштейн для двух мониторов
Обзор KINGSTON DataTraveler Bolt Duo. USB-накопитель объемом 32 Гб для iPhoneОбзор KINGSTON DataTraveler Bolt Duo. USB-накопитель объемом 32 Гб для iPhone
Обзор Modecom Led Volcano Rift V2. Ковры вышли из модыОбзор Modecom Led Volcano Rift V2. Ковры вышли из моды
Обзор Doogee BL12000. Батареи хватит на неделюОбзор Doogee BL12000. Батареи хватит на неделю
Обзор Marvo Scorpion M420. Бюджетная игровая мышка для настоящих геймеровОбзор Marvo Scorpion M420. Бюджетная игровая мышка для настоящих геймеров
Обзор Reddit. Лучшее приложение для чтен...
Обзор Reddit. Лучшее приложение для чтенВ силу своей профессии, мне нужно постоянно находиться на волне самой интересной и свежей информации. Для...
Обзор Chop It. Шикарно убиваем время...
Обзор Chop It. Шикарно убиваем времяСовременные мобильные игры я условно могу разделить на те, которые требуют от вас много сил, внимания и з...
Предварительный обзор ASUS Cerberus Fort...
Предварительный обзор ASUS Cerberus FortИгровая периферия — достаточно интересная тема, про которую можно говорить долго, насыщенно и интересно. ...
В Москве прошел весенний турнир по Worl...
В Москве прошел весенний турнир по Worl6 марта среди прессы состоялся турнир игры World of Tanks долгожданной версии 1.0. Это самое крупное обно...
Предварительный обзор ASUS HC102. Очень ...
Предварительный обзор ASUS HC102. Очень Виртуальная реальность постепенно покоряет пользователей — еще года три назад никто не думал даже о том, ...
Предварительный обзор BenQ EL2870U. Отли...
Предварительный обзор BenQ EL2870U. ОтлиМониторы с 4К разрешением являются достаточно дорогостоящим приобретением — большинству пользователей так...
Обзор Immortal: Unchained. Мнение об аль...
Обзор Immortal: Unchained. Мнение об альСтоит заранее уточнить, что я играл в альфа-версию игры Immortal: Unchained. Это значит, что какие-то мел...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastНедавно компания Cooler Master анонсировала новую линейку корпусов, среди которых анонсировали и крутую м...
Обзор RGB Express. Неплохая головоломка...
Обзор RGB Express. Неплохая головоломкаЯ очень люблю головоломки, но далеко не всегда удается найти что-то действительно интересное. В большинст...
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо...
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо1 марта состоялась пресс-конференция Vivo, которая была посвящена их сотрудничеству с ФК «Локомотив». До ...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W Ultra...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W UltraМы буквально недавно писали о мониторе LG 38WK95C-W, а теперь пришло время поговорить о мониторе с приста...
Предварительный обзор Archos Vision 215....
Предварительный обзор Archos Vision 215.Компьютер в форм-факторе моноблока всегда был интересным для покупателя по целому ряду причин. Не каждый ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor