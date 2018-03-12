Обзор Arctic Z2-3D. Лучший кронштейн для двух мониторов

Очень часто владельцы настольных ПК не ограничиваются установкой только одного монитора. Второй монитор позволяет расширить рабочее пространство, распределить приложения, увеличить полезную площадь под распределение рабочих задач и наслаждения играми. Мониторы различных ценовых сегментов и характеристик в рамках «Лаборатории» мы уже изучали, продолжим изучать и далее. Сегодня же уделим внимание аккуратной организации рабочего пространства с помощью необычного кронштейна. Тестируемый сегодня Arctic Z2-3D поддерживает установку сразу двух мониторов.

Комплектация

Кстати, с момента начала активной эксплуатации этого кронштейна и до публикации обзора прошло уже более года. За это время мы опробовали его с разными мониторами, побывавшими на тестах. К моменту публикации его средняя стоимость в российских магазинах составляет 9000 рублей.Поставляется Arctic Z2-3D в коробке из плотного картона с изображением конструкции кронштейна и краткими данными по его характеристикам. Внутри коробки комплектующие распределены по отдельным коробкам.

Внешний вид

В комплект входит ножка, крепежные элементы, две пластины, удлиняющие ножки, набор винтов, ключи, внешний блок питания, подробную инструкцию.Первоначально от пользователя потребуется провести сборку и установку кронштейна. Все необходимое есть в комплекте. Важно отметить, что этот кронштейн устанавливает на стол, а не на стену.

В качестве основы подойдет стол из МДФ или ДСП, главное, чтобы он был устойчивым и не продавливался. Захват подойдет под разную толщину поверхности.

Первым шагом необходимо будет прикрутить при помощи четырех винтов крепежную ножку к основанию. Фиксируем основную стойку, выполненную в виде хромированной трубки.

Все элементы выполнены с запасом по прочности. Помимо основной функции этот кронштейн обеспечит доступ к четырем скоростным USB 3.0. Для работы хаба выделен отдельный кабель с запасом по длине, подключаемый к ПК. Опционально можно будет подключить внешний блок питания, обеспечив стабильную работу требовательной периферии.

Ножка Arctic Z2-3D на столе занимает очень ограниченное пространство, обеспечивая аккуратный монтаж и свободное место, которое получить с двумя отдельными ножками мониторов обеспечить будет нельзя.

Эта модель поддерживает установку двух мониторов диагональю до 27 дюймов. В ходе тестов, мы вышли за пределы рекомендаций, установив один 34-дюймовый монитор и один 24-дюмовый. Проблем с балансировкой и устойчивостью это не создало.

Также дополнительно доступна площадка для установки ноутбука. Сет из монитора и ноутбука будет полезен для тех, кто занимается трансляциями. Плюс как вариант, когда сам ноутбук используется в паре с дополнительным монитором.

Комплектные опорные ножки идут с газлифтом, обеспечивающим плавное движение и сохранение положения. Для изменения силы сопротивление выведен отдельный винт.

Предусмотрена возможность удлинения длины опорной ножки при помощи одного колена. Фиксируются ножки и колено при помощи дополнительных винтов. Использование колена дает еще и дополнительную гибкость конструкции при регулировании положения мониторов

Мониторы ставятся на металлическую площадку с креплением стандарта VESA 75 или VESA 100. За время тестов у нас не возникало проблем с установкой мониторов разных производителей.

Диапазон регулировок широкий. Можно изменять положение мониторов относительно друг друга, переворачивать в портретный режим. Такие возможности регулировки не даст ни одна комплектная ножка монитора.

Итоги по Arctic Z2-3D

Arctic Z2-3D правильный выбор под системы, построенные с использованием двух мониторов. С помощью этого кронштейна решается сразу несколько вопросов, среди которых, удобное расположение панелей, аккуратный кабель менеджмент и свободное рабочее пространство. К дополнительным плюсам отнесем внешний USB-хаб с поддержкой накопителей, периферии и зарядки смартфона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".