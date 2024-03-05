Красочный и классический платформер. Обзор Arzette: The Jewel of Faramore

Сегодня у нас в центре внимание красочный платформер в духе таких классических игр как Zelda, Shantae и других. Это Arzette: The Jewel of Faramore от Seedy Eye Software, где главная героиня принцесса Архетт путешествует по миру с целью раскрыть тайны и сразиться со злодеем Даймуром.

Исполнение этого платфомера можно назвать начальным этапом современных метроидваний, тут также доступ к разным частям локаций открывается не сразу, а по мере получения способностей, есть и скрытые зоны с секретами. При этом важно отметить, что разработчики не стали использовать ранее знакомых персонажей, выпуская ремейки, а создали уникального персонажа с заделом на дальнейшее развитие серии.

На старте предлагается выбрать между двумя вариантами сложности: казуальной и нормальной. В первой с противником периодически будет выпадать пополнение здоровья, а во второй этого нет. После прохождения будет открыть героический режим, в котором дополнительно к этому противники наносят больше урона и выдерживают больше попаданий. Но и на этом не все, есть еще классический режим в котором ограничивают еще и количество жизней самого героя. Три смерти и главный герой выбрасывается на мировую карту с необходимостью перепрохождения уровня. Если и с ним справились можно будет опробовать эстафету с убийством всех боссов одним забегом или режим когда после смерти теряются кристаллы и души. В итоге можно получить разный опыт, включая и удовлетворение запросов от скилованных игроков.

В основе геймплея классические механики для платформеров. Бег, прыжки и удар мечом, а также использование одной из трех стихийных магий для выстрелов. Есть небольшой элемент с прокачкой, которая реализована с помощью нахождения или выполнения дополнительных заданий. Среди такого можно отметить активируемый щит, поглащающий или отражающий выстрелы, улучшения самого меча или короткий полет после прыжка. Часть умений необходимы для продвижения, это все три вида владения стихиями, а также двойной прыжок.

Это заменяет отсутствие явного прямолинейного движения. Игрок сам выбирает локации и их очередность с учетом текущего арсенала и умений. К обязательному можно отнести только запуск пяти световых маяков, которые открывают новые локации, а также победу над пяти боссами, которые дают осколки для объединения в общий кристалл.

В каждой из локаций, которые тут визуально отличаются друг от друга, есть дополнительный персонаж с заданием, скрытые зоны и хитрости, которые при первом прохождений вероятнее всего будут пропущены. И уже после возвращение, а тут оно всячески поощряется и задано геймплеем. Доступны мини-игры в которых можно будет пополнить счет кристаллов на счету при успешном завершении, это закрывание дверей на уровнях, поиск выхода в лабиринте и уничтожение летающих объектов за ограниченный период времени.

В Arzette: The Jewel of Faramore есть NPC с которыми можно запускать срежессированные диалоги. И если графика в основной части игры отлично отрисована и у нее есть некий шарм, то с такими диалогами все на сомнительном уровне, возможно это задумка дизайнера, но выглядит как результат ограниченного бюджета на разработку.

Arzette: The Jewel of Faramore обзор

Итоги

С учетом того что это первый проект, то получился он добротным. Arzette: The Jewel of Faramore дает чувство теплоты от игр, то самое которое было в эпоху 8 и 16 битных консолей, а также задает вариативную сложность для игроков с разным уровнем подготовки. Хороший набор локаций для изучений и их построение с секретами, отсутствие туннельного прохождения, приятная рисовка. Но есть и то над чем еще можно будет поработать для возможного продолжения в будущем.