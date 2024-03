Arzette: The Jewel of Faramore

Arzette: The Jewel of Faramore

С учетом того что это первый проект, то получился он добротным. Arzette: The Jewel of Faramore дает чувство теплоты от игр, то самое которое было в эпоху 8 и 16 битных консолей, а также задает вариативную сложность для игроков с разным уровнем подготовки. Хороший набор локаций для изучений и их построение с секретами, отсутствие туннельного прохождения, приятная рисовка. Но есть и то над чем еще можно будет поработать для возможного продолжения в будущем.

В Arzette: The Jewel of Faramore есть NPC с которыми можно запускать срежессированные диалоги. И если графика в основной части игры отлично отрисована и у нее есть некий шарм, то с такими диалогами все на сомнительном уровне, возможно это задумка дизайнера, но выглядит как результат ограниченного бюджета на разработку.

Сегодня у нас в центре внимание красочный платформер в духе таких классических игр как Zelda, Shantae и других. Это Arzette: The Jewel of Faramore от Seedy Eye Software, где главная героиня принцесса Архетт путешествует по миру с целью раскрыть тайны и сразиться со злодеем Даймуром.

Красочный и классический платформер. Обзор Arzette: The Jewel of Faramore

