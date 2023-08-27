Японский 2D-хоррор в пиксельной графике. Обзор Ashina: The Red Witch

Сегодня в центре внимания будет приключенческая игра от GrabTheGames - Ashina: The Red Witch, вышедшая годом ранее в Steam, а сейчас стартовавшая на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo. Повествует игра о загадочном мире духов, странных существах и рассказывает историю нескольких персонажей. Сама же цель – помочь Эш найти дорогу домой и вернуть свою сестру.

Ashina: The Red Witch

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Ashina: The Red Witch

Эта игра оформлена в пиксельном стиле. Основное внимание здесь уделяется решению головоломок, которые плотно вплетены в общее повествование. Путешествовать игрок будет управляя Эш в мире духов. Начинается же история с натянутого общения между сестрами и пропажей одной из них ночью. В это же время в комнате появляется еще один человек Танто, который после того как воспользовался кухней, украл кулон главной героини, подаренной ей матери. Собственно с попытки вернуть этот кулон и начинается история.

Ashina: The Red Witch

В игре есть несколько крупных локаций, каждую из которых будут стимулировать изучать распределяя NPC и предметы по всей карте. Без полноценного исследования локаций пробежаться по сюжету не получиться. При этом сами игровые локации сделаны с вниманием к деталям.

Ashina: The Red Witch

Как и часто бывает, помимо своей основной цели будет и много желающих получить помочь главной героине, кто-то из них будет дополнительно знакомить с миром игры, кто-то сообщит подробности происходящего. И здесь отлично проработаны диалоги, их здесь много и они полноценно переведены на русский язык, упрощая погружение.

Ashina: The Red Witch

При этом градус происходящего по мере прохождения Ashina: The Red Witch растет, но вместе с этим если не вчитываться в диалоги можно потерять нить происходящего. Поэтому рекомендуем не игнорировать эту часть игры. Тем более здесь есть трагическая составляющая, которая возможно приведет к сопереживанию главной героине.

Ashina: The Red Witch

Разработчики не поленились и разнообразили сам путешествия, тут есть городские зоны, шахты, бани, старинные замки, канализации и даже лес. Все это отлично передано и выдержано общим стилем. Есть и ненавязчивая музыка, не успевающая надоесть при прохождении.

Ashina: The Red Witch

Ashina: The Red Witch обзор

Итоги по Ashina: The Red Witch

Ashina: The Red Witch – 2D-приключение с головоломками и изучением локаций, сопровождающееся диалогами с персонажами, интересно исполненными локациями и гармоничной музыкой. Игра не затянута, пройти ее полностью можно за 3-4 часа с полным изучением и погружением в диалоги.
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