Обзор Audio-Technica ATH-CKR70iS. Внутриканальные Hi-Res наушники

2018-08-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Audio-Technica ATH-CKR70iS; [181]
Летом прошлого года Audio-Technica выпустила обновленную линейку высококачественных наушников Sound Reality. Вошло в нее сразу несколько моделей: ATH-CKR100IS, ATH-CKR90IS, ATH-CKR70IS, ATH-DSR9BT и ATH-DSR7BT. Ориентированы эти модели на аудиофилов и любителей музыки, ставящие повышенные требования к качеству используемой акустики. Изучать мы будем на примере проводных наушников Audio-Technica ATH-CKR70iS.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

К моменту публикации они находятся в широком доступе в российском магазине, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Официальный сайт - https://audio-technica.ru/.../ath-ckr70is/

Audio-Technica ATH-CKR70iS обзор

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с темно-серым оформлением. Приведена подробная информация по техническим характеристикам на английском языке. Комплект включает три пары дополнительных силиконовых амбушюр, мягкий чехол и руководство пользователя.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

Внешний вид

Audio-Technica ATH-CKR70iS – внутриканальные наушники закрытого типа. Вышли в черном и золотистом вариантах исполнения.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

Золотистая версия отличается не только цветом основной части чашек, но и амбушюр. Такое сочетание отлично подойдет для женской аудитории. Стильно и эффектно.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

Корпус наушников выполнен из алюминия. Этот материал обеспечивает оптимальное сочетание веса и надежности конструкции. Отдельно отметим подавление резонанса.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

Габариты компактные. Форма оптимизирована под удобную посадку в ушах. Есть возможность выбора между четырьмя разными размерами амбушюр.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

На внешнем периметре чашек нанесен слегка заметный логотип производителя. Внутри отметки по левой и правой стороне.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

Кабель несъемный, он идет с дополнительным силиконовым покрытием, предотвращающим запутывание и излом. Коннектор Г-образный. Место выхода кабеля усилено.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

На кабеле Audio-Technical ATH-CKR70iS зафиксирован пульт ДУ. Он не оттягивает кабель, управление тут простое, есть единственная кнопка.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

С помощью нее можно будет поставить воспроизведение на паузу и ответить на входящий вызов. Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

Для удобного хранения в комплекте предусмотрен мягкий чехол из кожзама. Для исключения риска потери есть подпружиненная стяжка.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

Визуально наушники производят впечатление премиального продукта. Претензий по качеству исполнения нет.

Тесты

Легкий вес и выверенная конструкция обеспечивают комфортное ношение в течение длительного времени. При резких движениях головы Audio-Technica ATH-CKR70iS не выпадают. Кабель оптимальной длины, при прогулках на улице не мешаются. В случае же, если приоритетом ставятся активные занятия спортом, рекомендуем присмотреться к Audio-Technica ATH-CKR75BT, рассмотренные нами ранее.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

Звучат тестируемые наушники отлично. За воспроизведение тут отвечает динамический драйвер диаметром 11.8 мм. Диапазон воспроизведения от 5 до 40 000 Гц. Сопротивление наушников – 50 Ом. Учитывайте этот параметр, для максимального раскрытия потенциала в плеере или смартфоне должен быть ЦАП и усилитель.

Audio-Technica ATH-CKR70iS

Звуковая сцена мягкая с высокой детализацией, основной акцент тут сделан на средних частотах. Низкие частоты не заглушают, любимые композиции звучат отлично. Высокие частоты звонкие. Вокальные и инструментальные композиции звучат отчетливо. Бас тут мягкий. Есть хороший запас громкости, но в идеале хотелось бы видеть возможность регулировки с пульта.

Итоги по Audio-Technica ATH-CKR70iS

Audio-Technica ATH-CKR70iS произвели на нас приятные впечатления, высокий уровень звучания и удобство ношения. Звук понравится даже самым искушенным пользователям. К плюсам отнесем легкий вес, алюминиевый корпус, набор силиконовых амбушюр, наличие микрофона. Не устроить может отсутствие регулировки громкости.

Комментарии:
Официально: Meizu 16X получит чипсет Sna...
Официально: Meizu 16X получит чипсет SnaБосс Meizu Джек Вонг неожиданно рассекретил характеристики смартфона Meizu 16X, который еще не был предст...
Планшет Lenovo Tab P10 получил 8-ядерный...
Планшет Lenovo Tab P10 получил 8-ядерныйКомпания Lenovo представила планшет Tab M10, который появится в продаже только зимой этого года. Новинку ...
Смартфон Motorola One Power получит акку...
Смартфон Motorola One Power получит аккуПрофильное издание 91Mobiles поделилось характеристиками и рендером смартфона Motorola One Power, который...
Бюджетный планшет Lenovo Tab E7 оценен в...
Бюджетный планшет Lenovo Tab E7 оценен вКопания Lenovo представила три новых доступных планшета Tab E7, Tab E8 и Tab E10, которые, как видно из н...
Обзор Silicon Power Bolt B75 240GB (SP24...
Обзор Silicon Power Bolt B75 240GB (SP24Переносные жесткие диски уже давно перестали быть экзотикой, существуют решения с разными скоростными хар...
Смартфон Oppo Realme 2 получит аккумулят...
Смартфон Oppo Realme 2 получит аккумулятСетевые источники раздобыли технические характеристики смартфона Realme 2, который еще не был представлен...
ASUS анонсировала компьютер небольшого ф...
ASUS анонсировала компьютер небольшого фСостоялся анонс нового компьютера небольшого форм-фактора ASUS VivoMini VC65-C1 с ОС Windows 10. В основе...
Gigabyte показала GeForce RTX 2070 Gamin...
Gigabyte показала GeForce RTX 2070 GaminКомпания Gigabyte нам всегда нравилась за то, что выпускает достаточно мощные модели видеокарт за адекват...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Audio-Technica ATH-CKR70iS. Внутриканальные Hi-Res наушникиОбзор Audio-Technica ATH-CKR70iS. Внутриканальные Hi-Res наушники
Обзор Silicon Power Bolt B75 240GB (SP240GBPSDB75SCS). Портативный SSD-накопительОбзор Silicon Power Bolt B75 240GB (SP240GBPSDB75SCS). Портативный SSD-накопитель
Обзор оперативной памяти Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15 (CMK16GX4M2B3000C15)Обзор оперативной памяти Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15 (CMK16GX4M2B3000C15)
Обзор кнопочного телефона Digma LINX A242 2GОбзор кнопочного телефона Digma LINX A242 2G
Обзор Master & Dynamic MW60. Лучшие профессиональные наушники Обзор Master & Dynamic MW60. Лучшие профессиональные наушники
Предварительный обзор Fitbit Charge 3. Н...
Предварительный обзор Fitbit Charge 3. НПрежде всего стоит отметить, что современный рынок спортивных браслетов погибает. Это года четыре назад в...
Обзор GameTrack. Собираем библиотеку...
Обзор GameTrack. Собираем библиотекуНа нашем сайте собралось очень много геймеров, большая часть которых хочет как-то собирать свои достижени...
Предварительный обзор Razer Mamba Elite....
Предварительный обзор Razer Mamba Elite.Компания Razer всегда умела радовать своих преданных фанатов высоким качеством продукции и разнообразными...
Обзор Brain It Out! Работаем головой...
Обзор Brain It Out! Работаем головойКазуальные игры пользуются громадной популярностью среди пользователей благодаря своей простоте в использ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level В последнее время пользователи получают прямо тьму удовольствия от корпусов, в которых вообще нет каких-т...
Обзор Grammarly. Продвинутая клавиатура...
Обзор Grammarly. Продвинутая клавиатураПрежде всего стоит отметить, что данная клавиатура работает только с английским языком. Исключительно. Та...
Предварительный обзор NVIDIA RTX 2080. Н...
Предварительный обзор NVIDIA RTX 2080. НКомпания NVIDIA провела официальную презентацию своей новой линейки видеокарт RTX 20. ПОльзователи долго ...
Обзор Slices. Немного казуальщины...
Обзор Slices. Немного казуальщиныКазуальные игры пользуются громадным спросом среди пользователей — это неплохой вариант убить время во вр...
Обзор World of Warcraft: Battle for Azer...
Обзор World of Warcraft: Battle for AzerBlizzard Entertainment на последней своей конференции умудрилась анонсировать сразу два World of Warcraft...
Предварительный обзор ASUS E406MA. Работ...
Предварительный обзор ASUS E406MA. РаботМногие пользователи уверены, что ноутбук нужно покупать как полноценную замену настольному компьютеру. То...
Обзор Ebates. Скидки на всё...
Обзор Ebates. Скидки на всёВ последнее время тематика всевозможных кэшбек-сервисов пользуется повышенным спросом среди пользователей...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. ...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. В последнее время техника Apple, в частности ноутбуки, подвергается жесткой кринке со стороны пользовател...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor