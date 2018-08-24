Обзор Audio-Technica ATH-CKR70iS. Внутриканальные Hi-Res наушники

Летом прошлого года Audio-Technica выпустила обновленную линейку высококачественных наушников Sound Reality. Вошло в нее сразу несколько моделей: ATH-CKR100IS, ATH-CKR90IS, ATH-CKR70IS, ATH-DSR9BT и ATH-DSR7BT. Ориентированы эти модели на аудиофилов и любителей музыки, ставящие повышенные требования к качеству используемой акустики. Изучать мы будем на примере проводных наушников Audio-Technica ATH-CKR70iS.

Audio-Technica ATH-CKR70iS обзор

К моменту публикации они находятся в широком доступе в российском магазине, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Официальный сайт - https://audio-technica.ru/.../ath-ckr70is/

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с темно-серым оформлением. Приведена подробная информация по техническим характеристикам на английском языке. Комплект включает три пары дополнительных силиконовых амбушюр, мягкий чехол и руководство пользователя.

Внешний вид

Audio-Technica ATH-CKR70iS – внутриканальные наушники закрытого типа. Вышли в черном и золотистом вариантах исполнения.

Золотистая версия отличается не только цветом основной части чашек, но и амбушюр. Такое сочетание отлично подойдет для женской аудитории. Стильно и эффектно.

Корпус наушников выполнен из алюминия. Этот материал обеспечивает оптимальное сочетание веса и надежности конструкции. Отдельно отметим подавление резонанса.

Габариты компактные. Форма оптимизирована под удобную посадку в ушах. Есть возможность выбора между четырьмя разными размерами амбушюр.

На внешнем периметре чашек нанесен слегка заметный логотип производителя. Внутри отметки по левой и правой стороне.

Кабель несъемный, он идет с дополнительным силиконовым покрытием, предотвращающим запутывание и излом. Коннектор Г-образный. Место выхода кабеля усилено.

На кабеле Audio-Technical ATH-CKR70iS зафиксирован пульт ДУ. Он не оттягивает кабель, управление тут простое, есть единственная кнопка.

С помощью нее можно будет поставить воспроизведение на паузу и ответить на входящий вызов. Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов.

Для удобного хранения в комплекте предусмотрен мягкий чехол из кожзама. Для исключения риска потери есть подпружиненная стяжка.

Тесты

Визуально наушники производят впечатление премиального продукта. Претензий по качеству исполнения нет.Легкий вес и выверенная конструкция обеспечивают комфортное ношение в течение длительного времени. При резких движениях головы Audio-Technica ATH-CKR70iS не выпадают. Кабель оптимальной длины, при прогулках на улице не мешаются. В случае же, если приоритетом ставятся активные занятия спортом, рекомендуем присмотреться к Audio-Technica ATH-CKR75BT, рассмотренные нами ранее.

Звучат тестируемые наушники отлично. За воспроизведение тут отвечает динамический драйвер диаметром 11.8 мм. Диапазон воспроизведения от 5 до 40 000 Гц. Сопротивление наушников – 50 Ом. Учитывайте этот параметр, для максимального раскрытия потенциала в плеере или смартфоне должен быть ЦАП и усилитель.

Итоги по Audio-Technica ATH-CKR70iS

Звуковая сцена мягкая с высокой детализацией, основной акцент тут сделан на средних частотах. Низкие частоты не заглушают, любимые композиции звучат отлично. Высокие частоты звонкие. Вокальные и инструментальные композиции звучат отчетливо. Бас тут мягкий. Есть хороший запас громкости, но в идеале хотелось бы видеть возможность регулировки с пульта.Audio-Technica ATH-CKR70iS произвели на нас приятные впечатления, высокий уровень звучания и удобство ношения. Звук понравится даже самым искушенным пользователям. К плюсам отнесем легкий вес, алюминиевый корпус, набор силиконовых амбушюр, наличие микрофона. Не устроить может отсутствие регулировки громкости.