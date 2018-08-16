Обзор Audio-Technica ATH-CKR75BT. Беспроводные наушники-вкладыши с высококлассным звучанием

Существует ошибочное мнение, что только проводные наушники способны обеспечить качественную передачу звука. С этим можно было согласиться на ранних стадиях развития Bluetooth, современные же смартфоны уже научились передавать «по воздуху» звук в высокой четкости без искажений. Тестируемая сегодня новинка Audio-Technica ATH-CKR75BT поддерживает кодеки Qualcomm aptX, AAC, SBC.

Audio-Technica ATH-CKR75BT обзор

К моменту публикации они уже стали доступны в российских магазинах, список предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Наушники поставляются к коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид чашек до распаковки. Приведены подробные технические характеристики и особенности работы этой модели. Комплект включает три пары дополнительных силиконовых амбушюр, зарядный кабель, защитный жесткий чехол и набор документации.

Внешний вид

Корпус у Audio-Technica ATH-CKR75BT несмотря на установку драйвера диаметром 11.8мм получился довольно компактным и легким. Вес составляет 18 граммов.

Выполнена основа из металла. Форма в виде усеченного конуса. Внутренняя часть из матового пластика, расположены каналы под углом, обеспечивая оптимальное размещение в ушном канале.

В комплекте есть три пары сменных силиконовых амбушюр, позволяя подобрать оптимальный размер под свои уши.

На внутренней стороне нанесены отметки по левой и правой стороне. По центру чашек слегка заметный логотип производителя.

Дизайн у этой модели выдержанный, он будет уместен как с деловым костюмом, так и с легким спортивным костюмом во время пробежки.

Место выхода кабеля дополнительно усиленно. Применен несъемный кабель-менеджмент. С учетом стоимости стоило бы продумать возможность замены кабеля, например, используя разъем MMCX в чашках.

На правой стороне кабеля Audio-Technica ATH-CKR75BT зафиксирован компактный пульт ДУ с интегрированным микрофоном. Он не оттягивает кабель при движениях головы.

Тесты

Есть еще дополнительный блок на кабеле, в котором расположен аккумулятор, к нему подсоединяется подпружиненная прищепка. Как итог шейный ремешок можно будет зацепить за воротник рубашки. Восстановление заряда проводится через microUSB разъем с резиновой заглушкой.Поддерживаемые этими наушниками кодеки Qualcomm aptX, AAC, SBC, позволят передавать звук в высокой четкости со смартфонов, работающих на базе операционных систем Android и iOS. Мы использовали OnePlus 5T и Apple iPhone X, активация кодека проходит автоматически при включении.

Прослушивали композиции в MP3, FLAC и аудиопотоком с сервиса Яндекс.Музыка. Звучание Audio-Technica ATH-CKR75BT приятно порадовало. Есть хорошая детализация звука. Слышны все нюансы отдельных инструментов и голосов. Присутствует эффект объемной сцены с локализацией инструментов в пространстве. При прослушивании тяжелого рока детализация остается на высоком уровне.

Высокие частоты звонкие и чистые. Низкие частоты немного приглушены. Средние частоты хорошо проработаны. Звук, конечно, дело субъективное, но звучание этих наушников нашим редакторам понравилось. Запас громкости хороший.

В плане эргономики нареканий нет. Сидят удобно, не вываливаются. Уши при длительном ношении не устают. Провод не подвержен запутыванию. Есть удобный чехол для хранения наушников и сменных амбушюр.

Итоги по Audio-Technica ATH-CKR75BT

Встроенный микрофон продемонстрировал хорошую чувствительность. Ответить на входящий вызов не извлекая смартфон из кармана. Аккумулятора хватает на 7-7.5 часов беспрерывного воспроизведения музыки. В обычном сценарии это зарядка раз в 2-3 дня.У Audio-Technica длительный опыт в создании качественного звука, ATH-CKR75BT не подкачали. Качественное звучание в формате наушников-вкладышей с беспроводным подключением. К плюсам отнесем поддержку кодеков передачи звука в высокой четкости, встроенный микрофон, элементы управления, жесткий футляр в комплекте, хорошую эргономику, легкий вес, длительное время автономной работы и несколько сменных амбушюр в комплекте. Не устроить может несъемный кабель.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".