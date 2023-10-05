Веселый платформер с песочницей в открытом мире. Обзор BANG-ON BALLS: CHRONICLES

Сегодня в центре внимания у нас платформер BANG-ON BALLS: CHRONICLES от Exit Plan Games, изначально появившийся в Steam и сейчас добравшийся для консолей текущего и прошлого поколения. Игра сочетает в себе одиночную кампанию и возможность сетевого подключения, открытый мир, исследование, коллекционирование, а также кастомизацию своего персонажа.

BANG-ON BALLS: CHRONICLES

Мы прошли ее на платформе PlayStation 4 до получения платинового трофея, который здесь требует не только прохождения четырех уровней, но и выполнения ситуативных действий, большинство которых связано с выпуском газов.

BANG-ON BALLS: CHRONICLES

Один из основателей этой польской инди-студии, ранее участвовал в разработке игр CyberPunk 22077, Gear of War и Worms. С последней было позаимствовано довольно много элементов, например, звуки которые издают шары при прыжках и выполнении некоторых действий, а также общий угар от того что происходит на локациях.

BANG-ON BALLS: CHRONICLES

Игроку предлагается взять на себя управление одним из шаров и принять участие в съемке на тематических локациях и основной зоне в виде подобия киностудии. Основных тематических локаций тут четыре: викинги, холодная война и космическая гонка между СССР и США, пираты и самураи. Прорисованы локации хорошо, встречается много отсылок и черного юмора. При этом большую часть элементов интерьера можно крушить, изменяя ландшафт.

BANG-ON BALLS: CHRONICLES

Сами миры наполнены такими же шарами и в каждом они со своей стилистикой. Самому же игроку предлагаются широкие возможности кастомизации внешнего вида. Часть элементов разбросано по миру, часть выдается за победы над сильными шарами, а часть потребует выполнения простых загадок с поиском пути для доступа в труднодоступные участки. Есть в игре и местная валюта, которую можно тратить за доступ к отдельным развлечениям, мини играм, а также элементам оформления.

BANG-ON BALLS: CHRONICLES

В BANG-ON BALLS: CHRONICLES проходить эти миры нужно будет последовательно. При входе выдается набор заданий, который потребуется выполнить для доступа к боссу. На двух последних вместо заданий нужно будет сражаться с целым набором боссов. Несмотря на то что сделаны они с разными механиками, во второй половине игры становится душно от необходимости выбивать этих боссов для продвижения по сюжету.

BANG-ON BALLS: CHRONICLES

Сам геймплей довольно прост. Игрок перемещает шар по открытой локации, ограничиваясь только краями самой карты, прыгает, ускоряется и ударяет собой окружение и ботов на локации. В некоторых участках доступен инструмент для организации сетевого подключения и совместного прохождения с друзьями. При этом часть испытаний проходится только совместно, в качестве решения здесь можно купить в автомате союзника, который выполнит действия вместо живого игрока.

BANG-ON BALLS: CHRONICLES

BANG-ON BALLS: CHRONICLES обзор

Итоги

BANG-ON BALLS: CHRONICLES – это впервую очередь игра для развлечения с долей юмора, простым геймплеем, коллекционированием без серьезного гринда, а также совместного прохождения по сети. Разработчики ответственно подошли к наполнению четырех тематических локаций, как в плане внешнего оформления, так и возможности разрушений, а также мелких деталей. Из минусов отметим интуитивность с поиском пути для выполнения ряда заданий и затянутость со сражением с боссами в финале.
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