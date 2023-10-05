Веселый платформер с песочницей в открытом мире. Обзор BANG-ON BALLS: CHRONICLES

Сегодня в центре внимания у нас платформер BANG-ON BALLS: CHRONICLES от Exit Plan Games, изначально появившийся в Steam и сейчас добравшийся для консолей текущего и прошлого поколения. Игра сочетает в себе одиночную кампанию и возможность сетевого подключения, открытый мир, исследование, коллекционирование, а также кастомизацию своего персонажа.

Мы прошли ее на платформе PlayStation 4 до получения платинового трофея, который здесь требует не только прохождения четырех уровней, но и выполнения ситуативных действий, большинство которых связано с выпуском газов.

Один из основателей этой польской инди-студии, ранее участвовал в разработке игр CyberPunk 22077, Gear of War и Worms. С последней было позаимствовано довольно много элементов, например, звуки которые издают шары при прыжках и выполнении некоторых действий, а также общий угар от того что происходит на локациях.

Игроку предлагается взять на себя управление одним из шаров и принять участие в съемке на тематических локациях и основной зоне в виде подобия киностудии. Основных тематических локаций тут четыре: викинги, холодная война и космическая гонка между СССР и США, пираты и самураи. Прорисованы локации хорошо, встречается много отсылок и черного юмора. При этом большую часть элементов интерьера можно крушить, изменяя ландшафт.

Сами миры наполнены такими же шарами и в каждом они со своей стилистикой. Самому же игроку предлагаются широкие возможности кастомизации внешнего вида. Часть элементов разбросано по миру, часть выдается за победы над сильными шарами, а часть потребует выполнения простых загадок с поиском пути для доступа в труднодоступные участки. Есть в игре и местная валюта, которую можно тратить за доступ к отдельным развлечениям, мини играм, а также элементам оформления.

В BANG-ON BALLS: CHRONICLES проходить эти миры нужно будет последовательно. При входе выдается набор заданий, который потребуется выполнить для доступа к боссу. На двух последних вместо заданий нужно будет сражаться с целым набором боссов. Несмотря на то что сделаны они с разными механиками, во второй половине игры становится душно от необходимости выбивать этих боссов для продвижения по сюжету.

Сам геймплей довольно прост. Игрок перемещает шар по открытой локации, ограничиваясь только краями самой карты, прыгает, ускоряется и ударяет собой окружение и ботов на локации. В некоторых участках доступен инструмент для организации сетевого подключения и совместного прохождения с друзьями. При этом часть испытаний проходится только совместно, в качестве решения здесь можно купить в автомате союзника, который выполнит действия вместо живого игрока.

BANG-ON BALLS: CHRONICLES обзор

Итоги

BANG-ON BALLS: CHRONICLES – это впервую очередь игра для развлечения с долей юмора, простым геймплеем, коллекционированием без серьезного гринда, а также совместного прохождения по сети. Разработчики ответственно подошли к наполнению четырех тематических локаций, как в плане внешнего оформления, так и возможности разрушений, а также мелких деталей. Из минусов отметим интуитивность с поиском пути для выполнения ряда заданий и затянутость со сражением с боссами в финале.