Обзор BOSS RUSH: MYTHOLOGY. Сражения с богами с боевкой Souls-Like

Сегодня у нас в центре внимания инди-проект от студии Alexey Suslin - BOSS RUSH: MYTHOLOGY, доступный на различных платформах, включая смартфоны и консоли. Это игра в жанре экшен, повествующей о герое-рыцаре, сражающегося с мифическими существами и богами. На PlayStation она будет интересна как несложный путь для получения платинового трофея. Хотя отметим что среди подобных игр, тут можно найти себе занятие и без гонки за трофеями.

BOSS RUSH: MYTHOLOGY

Явного сюжета здесь нет, с самого начала игроку предлагается зайти в портал для сражения с первым боссом. При входе отображается имя существа, а также четыре условия для получения всех наград, обязательная из них одна – победа. А вот дополнительные уже ограничивают по времени на прохождение, ставят условия в виде отсутствие получения урона или применения только одного из приемов. По опыту прохождения не все получается сделать даже на легком уровне.

BOSS RUSH: MYTHOLOGY

После завершения игрок получает местную валюту, которую можно будет потратить на оружие или дополнительное снаряжение. Алебарда, щит, огненные перчатки и другие, каждая из которых помимо разницы в уроне дает еще дополнительные особенности.

BOSS RUSH: MYTHOLOGY

Всего боссов в игре 20, стоит отдать должное каждый из них имеет свои механики и разные фазы испытаний. Как и отмечали вначале, это мифические существа и боги, включающие египетскую, древнегреческую и славянскую мифологию. Тут будут и Зевс, и Баба-Яга с избушкой на курьих ножках.

BOSS RUSH: MYTHOLOGY

Боевая система приближена к Souls-Like, требуя проведение блокирования атак и парирования, комбинируя с ударами. При повышении сложности это становится хорошим испытанием для игрока.

BOSS RUSH: MYTHOLOGY

Как итог, BOSS RUSH: MYTHOLOGY может быть интересна как трофихантерам, так и тех кому нравятся испытания с прохождением боссов. 20 боссов, уровни сложности, дополнительные условия для победы, приятная графика, выбор оружия и дополнительных умений.

BOSS RUSH: MYTHOLOGY обзор

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