Обзор BOSS RUSH: MYTHOLOGY. Сражения с богами с боевкой Souls-Like

Сегодня у нас в центре внимания инди-проект от студии Alexey Suslin - BOSS RUSH: MYTHOLOGY, доступный на различных платформах, включая смартфоны и консоли. Это игра в жанре экшен, повествующей о герое-рыцаре, сражающегося с мифическими существами и богами. На PlayStation она будет интересна как несложный путь для получения платинового трофея. Хотя отметим что среди подобных игр, тут можно найти себе занятие и без гонки за трофеями.

Явного сюжета здесь нет, с самого начала игроку предлагается зайти в портал для сражения с первым боссом. При входе отображается имя существа, а также четыре условия для получения всех наград, обязательная из них одна – победа. А вот дополнительные уже ограничивают по времени на прохождение, ставят условия в виде отсутствие получения урона или применения только одного из приемов. По опыту прохождения не все получается сделать даже на легком уровне.

После завершения игрок получает местную валюту, которую можно будет потратить на оружие или дополнительное снаряжение. Алебарда, щит, огненные перчатки и другие, каждая из которых помимо разницы в уроне дает еще дополнительные особенности.

Всего боссов в игре 20, стоит отдать должное каждый из них имеет свои механики и разные фазы испытаний. Как и отмечали вначале, это мифические существа и боги, включающие египетскую, древнегреческую и славянскую мифологию. Тут будут и Зевс, и Баба-Яга с избушкой на курьих ножках.

Боевая система приближена к Souls-Like, требуя проведение блокирования атак и парирования, комбинируя с ударами. При повышении сложности это становится хорошим испытанием для игрока.

BOSS RUSH: MYTHOLOGY обзор

Как итог, BOSS RUSH: MYTHOLOGY может быть интересна как трофихантерам, так и тех кому нравятся испытания с прохождением боссов. 20 боссов, уровни сложности, дополнительные условия для победы, приятная графика, выбор оружия и дополнительных умений.