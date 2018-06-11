Обзор BQ BQ-5206L Balance. Недорогой смартфон с батарейкой 5000 мАч

2018-06-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ-5206L Balance; [197]
Смартфона с емкой батарейкой встречаются не так часто, как хотелось бы, в итоге пользователи вынуждены проводить ежедневный ритуал зарядки, а то еще и несколько раз за день. Тем интереснее стал выход нового BQ-5206L Balance с 4-ядерным процессором, 5.2-дюймовым экраном, Android 7.0 и поддержкой LTE. Относится новинка к недорогому сегменту и у нас появилась возможность поделиться опытом его эксплуатации с вами.

BQ-5206L Balance

Рекомендованная стоимость на момент публикации составляет 7990 рублей. Продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, собранной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ-5206L Balance обзор

Комплектация

В комплекте со смартфоном покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с ярко-красным оформлением. Приведено подробное описание технических характеристик.

BQ-5206L Balance

Внешний вид

Выполнен BQ Balance в корпусе с металлической крышкой. Вышел в темно-серой, золотистой и черной расцветках корпуса.

BQ-5206L Balance

Конструкция не разборная. Пара SIM или SIM + карта памяти объемом до 64 Гбайт ставятся в гибридный лоток. Для доступа к нему в комплекте предусмотрена скрепка.

BQ-5206L Balance

Для смартфона с емкостью в 5000 мАч, он достаточно хорошо сложен, толщина в самой широйкой части корпуса не превышает 9.9 мм.

BQ-5206L Balance

Собран добротно и не выглядит бюджетно. Крышка не продавливается и не скрипит под давлением пальцев. Сверху и снизу на крышке выведены пластиковые зоны под антенны модулей связи.

BQ-5206L Balance

В верхнем углу расположен круглый объектив камеры, не выступающий над поверхностью крышки, и модуль светодиодной вспышки.

BQ-5206L Balance

Основной динамик на нижней рамке, исключается возможность его перекрытия с ухудшением звучания при размещении смартфона в ладони.

BQ-5206L Balance

По центру нижней рамки выведен также microUSB с поддержкой OTG. Аудиоразъем на верхнем торце.

BQ-5206L Balance

Справа у BQ-5206L Balance кнопка включения и качелька громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо не люфтят.

BQ-5206L Balance

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. Присутствуют дополнительно установленная пленка с завода.

BQ-5206L Balance

На нижней рамке три сенсорные кнопки, сверху дополнительная вспышка, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.

Экран

На борту 5.2-дюймовая S-IPS матрица с разрешением 720 на 1280 пикселей. Качество матрицы хорошее. Отсутствует воздушная прослойка, углы обзора широкие. Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. Сенсорный слой отзывчивый, распознает до пяти одновременных касания.

BQ-5206L Balance

Начинка

Установлена четырехъядерная платформа Mediatek MT6737V/W с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.25 ГГц. Графическое ядро Mali-T720. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Быстродействия достаточно для работы с интерфейсом, установки и запуска приложений. Есть возможность насладиться 3D-играми.

BQ-5206L BalanceBQ-5206L BalanceBQ-5206L Balance

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. С российскими SIM-картами продемонстрирована высокая скорость загрузки и стабильная голосовая связь. Wi-Fi и Bluetooth 4.0. На холодный старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд. Точность позиционирования высокая.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанном сценарии он дает около 10.5 часов автономной работы. Зарядка потребуется раз в 2-2.5 дня. На восстановление заряда комплектным адаптером уходит около 3 часов. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

BQ-5206L BalanceBQ-5206L Balance

Камера

Установлен модуль с разрешением 13 Мп (интерполяция с 8 Мп), фронтальная камера 8 Мп (интерполяция с 5 Мп). Приложение с традиционным набором возможностей и эффектов. При достаточном уровне освещения смартфон демонстрирует хорошее качество съемки.

BQ-5206L Balance

BQ-5206L Balance

BQ-5206L Balance

BQ-5206L Balance

BQ-5206L Balance

BQ-5206L Balance

Софт

Предустановлена операционная система Google Android 7.0 без сторонней оболочки. В память устройства записано несколько приложений, часть из которых можно удалить без root-доступа.

BQ-5206L Balance

Итоги по BQ-5206L Balance

BQ-5206L Balance полностью оправдывает свое название, это хорошо сбалансированный смартфон в сегменте до 7-8000 рублей. Станет хорошим выбором для тех, кто ставит в качестве приоритета длительность времени автономной работы. В остальном он сможет также порадовать качеством дисплея и работы камеры. Не устроить могут дополнительные приложения, установленные в память смартфона.

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