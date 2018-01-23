Обзор BQ Next (BQ-5522). Недорогой смартфон с экраном 18:0 и Face Unlock

Не так давно мы проводили тестирование смартфона BQ Space X (BQ-5700L) , особенностью которого стала пара селфи камер с высоким разрешением и экран с соотношением сторон 18:9. В это же время был анонсирован еще и BQ Next (BQ-5522), тоже оснащенный дисплеем с соотношением сторон 18:9. Такое соотношение сторон экрана стало трендом второй половины 2017 года и будет популярно в текущем. Тестируемая сегодня модель отличается более простыми характеристиками, что ожидаемо отразилось на ее стоимости.

BQ Next обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом эксплуатации этого смартфона с вами. Список предложений в российских магазинах представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в ярко-оформленной коробке из плотного картона с подробным описанием характеристик смартфона.

Внешний вид

Комплект включает USB-кабель, зарядное устройство, набор технической документации.BQ Next выполнен в компактном корпусе. Выглядит привлекательно и явно дороже моделей конкурентов этого же ценового сегмента.

Доступен он в черном, золотистом, красном и сером вариантах исполнения. Собран добротно. Крышка не продавливается под давлением пальцев. Не скрипит и не люфтит.

По центру крышки круглый объектив основной камеры с хромированной окантовкой. Под блоком камеры светодиодная вспышка и логотип производителя.

Корпус разборный, под крышкой скрываются съемная батарейка, два слота под SIM-карты и слот для карты памяти. Задействовать можно все три разъема. Один из двух слотов под SIM поддерживает горячую замену без извлечения аккумулятора.

В нижней зоне крышки группа круглых отверстий, за которыми скрывается основной динамик. Уровень его громкости средний. Динамик не перекрывается при размещении в руках.

Экран занимает значительную площадь лицевой стороны. Уменьшена ширина верхней и нижней рамки.

Над дисплеем выведены разговорный динамик, датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

На верхнем торце у BQ Next расположены USB-разъем с поддержкой OTG, аудиоразъем для подключения наушников. На нижней рамке микрофон.

Смартфон удобно лежит в руке. Большая часть площади экрана находится в пределах быстрой доступности.

Экран

Установлен 5.45-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Разрешение составляет 940 на 480 пикселей. Подобное разрешение ранее в смартфонах мы не встречали. Экран хорошего качества.

Начинка

Углы обзора широкие. Уровень максимальной яркости недостаточно высокий для комфортной работы с экраном под прямыми солнечными лучами. Поддерживается адаптивная регулировка. Хорошо настроена цветопередача. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.Построен BQ Next на базе четырехъядерной платформы MediaTek MT6580M с четырьмя ядрами Cortex A7 и графикой Mali-400MP2. На борту 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются накопители. Уровень быстродействия достаточен для работы с популярными Android приложениями.

Связь

Аккумулятор

Возможности сотовой связи ограничены только стандартом 3G. Работает модуль стабильно, качество приема хорошее. Bluetooth и Wi-Fi. На холодный старт навигационного софта уходит в среднем 30-40 секунд.За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 2500 мАч. Такой емкости, с учетом используемого процессора, достаточно для работы со смартфоном в течение всего рабочего дня. В играх разрядка проходит за 3.5 часа. На восстановление заряда уходит 2.5 часа комплектным адаптером.

Камера

Установлена связка из основной и фронтальной камеры с разрешением 5 Мп. Пользователю предлагаются режимы украшения лица, панорамная съемка, профессиональный режим съемки с ручными настройками. При условии достаточного уровня освещения в помещении снимки получаются достойного качества. В ночное время камера ожидаемо шумит и выдает смазанные кадры.

Софт

Предустановлена операционная система Google Android 7.0 c Яндекс лаунчером. Предустановлены партнерские программы и игры. С учетом ограниченного внутреннего пространства, рекомендуем после установки потратить время на чистку лишнего софта. Все необходимое можно будет установить с Play Market.

Из интересного, поддерживается функция разблокировки Face Unlock. Работает функция не идеально, часто лицо не распознавалось и приходилось вручную вводить ключ. Но как возможность для изучения особенностей работы довольно интересно.

Итоги по BQ Next (BQ-5522)

BQ Next (BQ-5522) вариант для тех, кто ограничен в средствах на покупку, но при этом хочет получить стильный и аккуратный смартфон для выполнения повседневных задач. К его приятным особенностям отнесем экран с соотношением сторон 18:9, селфи-камеру с хорошим качеством снимков, актуальное ПО, две SIM. Не устроить может Яндекс лаунчер с дополнительным софтом, отсутствие автофокуса.