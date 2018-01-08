Обзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфи

В текущих реалиях наиболее частым параметром, интересующий пользователей при выборе смартфона, выступает качество фотосъемки, особенно у женской аудитории. Следом идут дизайн и отсутствие проблем в работе с операционной системой и приложениями. Новинка BQ BQ-5700L Space X, занявшая позицию флагмана модельной линейки, нацелена на пользователей, ставящих повышенные требования ко всем этим параметрам. Помимо этого, для нее заявлены длительное время автономной работы, 20 Мп фронтальная камера с дополнительным 8 Мп модулем, фазовый фокус, разблокировка сканером пальца, поддержка технологии Face Unlock и вытянутый дисплей.

BQ Space X обзор

Рекомендованная стоимость на момент публикации составляет 13990 рублей и смартфон уже доступен в крупных российских магазинах.

Комплектация

Поставляется в стильно оформленной коробке с изображением смартфона и данными по его техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплектация включает зарядный блок, USB-кабель и набор технической документации.В BQ BQ-5700L Space X подхватили новомодный тренд с вытянутым дисплеем и уменьшенными рамками вокруг него. Вслед за дорогими смартфонами А-брендов, эта технология стала доступна и в более разумном ценовом сегменте.

Выглядит смартфон премиально. Выполнен в металлическом корпусе. Внешняя поверхность матовая, не подвержена загрязнению следами пальцев и не выскальзывает из рук.

На крышке выведен блок основной камеры со светодиодной вспышкой, под которым расположился сканер отпечатка пальца. Находится он в пределах быстрой доступности, не требуется изменения хвата.

Дополнительно к сканеру, реализовали поддержку разблокировки при помощи лица. Работает достаточно быстро и стабильно, позволяя использовать эту опцию в качестве рабочей для защиты личных данных.

Сверху и снизу аккуратные пластиковые вставки под модули связи. Корпус ожидаемо не разборный. Справа гибридный лоток под SIM и карту памяти. Сбоку выведены кнопка включения и качелька громкости.

Внимание привлекает фронтальная сторона, а точнее верхняя рамка над дисплеем. Здесь выведено сразу две камеры, одна с разрешением 20 Мп, вторая с разрешением 8 Мп. Не забыли про дополнительную фронтальную вспышку.

Такой подход оправдан, с учетом того, что очень часто смартфон используется для автопортретов и пользователи вынужден использовать камеру с более худшим качеством снимков. Здесь же владелец BQ BQ-5700L Space X сможет похвастать детализированными кадрами, да еще и эффектом размытия.

Нижний ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс. Верхняя и нижняя рамка узкие, экран занимает практически всю площадь фронтальной панели.

Снизу решетка динамика и разъем microUSB, а также основной микрофон. Есть дополнительный микрофон шумоподавления в районе основной камеры. На верхнем торце аудиоразъем под наушники.

Экран

Установлена матрица с соотношением сторон 18:9. Разрешение 720x1440 пикселей. Это матрица S-IPS с диагональю 5.7 дюймов. Качество экрана отличное. Он может использоваться под различные группы задач, включая чтение и игры. Подсветка равномерная по всей площади, поддерживается адаптивная регулировка. Сенсорный слой распознает до 5 одновременных касаний.

Начинка

Работает новинка на базе 8-ядерной платформы Qualcomm Snapdragon 430 с восемью ядрами Cortex A-53 и графикой Adreno 505. Располагает BQ Space X сразу 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются съемные накопители. Быстродействия достаточно для игр со сложной графикой и рабочими приложениями. За время тестов с работой проблем мы не наблюдали.

Связь

Аккумулятор

С модулями связи тоже все в порядке. Работает в сетях LTE с частотами российских операторов. Связь стабильная. Bluetooth 4.2, Wi-Fi, ГЛОНАСС, GPS. На холодный старт навигационного модуля уходит 20-30 секунд, точность позиционирования высокая.Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 3000 мАч, обеспечивая целый рабочий день активной эксплуатации. В играх работает около 4.5-5 часов, 6 часов на воспроизведение фильмов. К сожалению, быстрая зарядка не поддерживается.

Камеры

Фронтальная связка из камер 20+8Мп поддерживает размытие фона и украшение лица. Качество детализации позволяет делиться снимками с друзьями в мессенджерах и в лентах социальных сетей. Основная камера 16 Мп, работает без нареканий. В дневное время и при достаточном уровне освещения быстро работает фазовый автофокус.

Софт

Итоги по BQ BQ-5700L Space X

Предустановлена операционная система Android 7.0. В настройки добавили поддержку жестов и быстрый запуск часто используемых приложений. Есть ограниченное количество предустановленных программ, которые можно будет удалить без получения root-доступа.BQ BQ-5700L Space X получился хорошо сбалансированным, предлагая пользователю актуальный набор характеристик и возможностей. Его ключевыми особенностями являются дисплей с диагональю 18:9, двойная фронтальная камера, металлический корпус, поддержка разблокировки лицом. Помимо этого, к плюсам отнесем актуальный софт, длительное время автономной работы, стильный дизайн, сканер пальца, громкий динамик, набор модулей связи. К условным минусам отнесем microUSB разъем, пора уже переходить на USB Type-C.