Обзор BQ 5528L Strike Forward. Сравнение с Honor 7A и Huawei Y5 Lite 2018

На прошлой неделе российский бренд BQ анонсировал выход смартфона BQ 5528L Strike Forward. Новинка оснащена IPS дисплеем с разрешением 1440 на 720 пикселей. На борту 2 и 16 Гбайт памяти, сканер отпечатка пальца, ИК-порт и аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A

Характеристики BQ 5528L Strike Forward Honor 7A Huawei Y5 Lite 2018 Экран диагональ и тип 5.45 IPS 5.45 TFT 5.45TFT Разрешение 1440*720 1440*720 1440*720 Процессор UNISOC SC9863A , 8 ядер MTK 6739, 4 ядра MTK 6739, 4 ядра ОС Android™ 9 Pie Android™ 8.1 Android™ 8.1 Память 2ГБ+16ГБ 2ГБ+16ГБ 1ГБ+16ГБ Основная камера 13 MP+0,3 MP 13 МП 8 МП Фронт.камера 5.0 МП 5.0 МП 5.0 МП Сканер пальца и Face Unlock Есть Нет Нет Аккумулятор 3000 мА*ч 3020 мА*ч 3020 мА*ч ИК-порт Есть Нет Нет Материал корпуса/td> Металл+Пластик Пластик Пластик Цена 6990 7490 6990

BQ 5528L Strike Forward обзор

Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением смартфона и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство и USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен смартфон BQ 5528L Strike Forward в черном, серебристом и золотистом вариантах исполнения. Внешний вид классический.

Большая часть площади крышки выполнена из металла. Сверху и снизу пластиковые вставки с текстурным рисунком.

В верхнем углу находятся блок основной камеры с двумя объективами и светодиодная вспышка. Блок немного выступает за пределы плоскости крышки.

По центру активная зона сканера отпечатка пальца. Хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько отпечатков.

На верхней грани помимо аудиоразъема под проводное подключение наушников доступен ИК-порт. Этот телефон (предлагаю: с помощью этого телефона) владелец сможет управлять бытовой техникой.

Снизу по центру microUSB с поддержкой OTG. По краям аккуратные круглые отверстия динамика и микрофона. Тут есть микрофон шумоподавления.

Корпус неразборный. Пара SIM и карта памяти microSD ставятся в выдвижной лоток. В отличие от большинства моделей конкурентов тут нет необходимости ставить приоритеты между дополнительной памятью и второй SIM.

Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D-эффектом. На верхней рамке разговорная решетка динамика, фронтальная камера и светодиодная вспышка.

Сборка проведена без огрехов. Корпус с достаточным уровнем жесткости, крышка не прогибается под давлением пальцев.

Экран

BQ 5528L Strike Forward получил 5.45-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Это S-IPS с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Поддерживается адаптивная регулировка. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

За быстродействие системы отвечает процессор Unisoc SC9863. Восемь ядер Cortex-A55, работающих на частоте 1.6 ГГц. Графика PowerVR GE8322. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Работает стабильно, без видимых зависаний.

Связь

Аккумулятор

Камера

Установлен LTE-модуль. С качеством приема за время теста проблем обнаружено не было. Связь стабильна. Wi-Fi поддерживает как 2.4 ГГц, так 5 ГГц. Bluetooth 4.2 с A2DP. GPS и ГЛОНАСС.Аккумулятора емкостью 3000 мАч хватает примерно на 6 часов с постоянно работающим экраном. В обычном сценарии эксплуатации хватит на весь рабочий день. Комплектный адаптер восстанавливает заряд за 2.5-3 часа.Основная камера с разрешением 13 Мп. Есть модуль 0.3 Мп для размытия фона. Снимает хорошо, снимками можно будет делиться в мессенджерах и социальных сетях.

Фронтальная камера 5 Мп. Есть дополнительная светодиодная вспышка. В приложении предлагается традиционный набор настроек и режимов.

Софт

BQ 5528L Strike Forward работает под управлением операционной системы Android 9.0 без стороннего лаунчера. Предустановлены дополнительные приложения.

Итоги по BQ 5528L Strike Forward

BQ 5528L Strike Forward хорошо сбалансированный смартфон с невысокой стоимостью. Металлическая крышка, сканер отпечатка пальца, двойная основная камера, Android 9, 2 и 16 Гбайт памяти, 8-ядерный процессор.