Обзор BQ 5528L Strike Forward. Сравнение с Honor 7A и Huawei Y5 Lite 2018

На прошлой неделе российский бренд BQ анонсировал выход смартфона BQ 5528L Strike Forward. Новинка оснащена IPS дисплеем с разрешением 1440 на 720 пикселей. На борту 2 и 16 Гбайт памяти, сканер отпечатка пальца, ИК-порт и аккумулятор емкостью 3000 мАч.
Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A
|Характеристики
|BQ 5528L Strike Forward
|Honor 7A
|Huawei Y5 Lite 2018
|Экран диагональ и тип
|5.45 IPS
|5.45 TFT
|5.45TFT
|Разрешение
|1440*720
|1440*720
|1440*720
|Процессор
|UNISOC SC9863A , 8 ядер
|MTK 6739, 4 ядра
|MTK 6739, 4 ядра
|ОС
|Android™ 9 Pie
|Android™ 8.1
|Android™ 8.1
|Память
|2ГБ+16ГБ
|2ГБ+16ГБ
|1ГБ+16ГБ
|Основная камера
|13 MP+0,3 MP
|13 МП
|8 МП
|Фронт.камера
|5.0 МП
|5.0 МП
|5.0 МП
|Сканер пальца и Face Unlock
|Есть
|Нет
|Нет
|Аккумулятор
|3000 мА*ч
|3020 мА*ч
|3020 мА*ч
|ИК-порт
|Есть
|Нет
|Нет
|Материал корпуса/td>
|Металл+Пластик
|Пластик
|Пластик
|Цена
|6990
|7490
|6990
BQ 5528L Strike Forward обзор
Комплектация
Поставляется в коробке из плотного картона с изображением смартфона и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство и USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДоступен смартфон BQ 5528L Strike Forward в черном, серебристом и золотистом вариантах исполнения. Внешний вид классический.
Большая часть площади крышки выполнена из металла. Сверху и снизу пластиковые вставки с текстурным рисунком.
В верхнем углу находятся блок основной камеры с двумя объективами и светодиодная вспышка. Блок немного выступает за пределы плоскости крышки.
По центру активная зона сканера отпечатка пальца. Хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько отпечатков.
На верхней грани помимо аудиоразъема под проводное подключение наушников доступен ИК-порт. Этот телефон (предлагаю: с помощью этого телефона) владелец сможет управлять бытовой техникой.
Снизу по центру microUSB с поддержкой OTG. По краям аккуратные круглые отверстия динамика и микрофона. Тут есть микрофон шумоподавления.
Корпус неразборный. Пара SIM и карта памяти microSD ставятся в выдвижной лоток. В отличие от большинства моделей конкурентов тут нет необходимости ставить приоритеты между дополнительной памятью и второй SIM.
Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D-эффектом. На верхней рамке разговорная решетка динамика, фронтальная камера и светодиодная вспышка.
Сборка проведена без огрехов. Корпус с достаточным уровнем жесткости, крышка не прогибается под давлением пальцев.
Экран
BQ 5528L Strike Forward получил 5.45-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Это S-IPS с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Поддерживается адаптивная регулировка. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
НачинкаЗа быстродействие системы отвечает процессор Unisoc SC9863. Восемь ядер Cortex-A55, работающих на частоте 1.6 ГГц. Графика PowerVR GE8322. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Работает стабильно, без видимых зависаний.
СвязьУстановлен LTE-модуль. С качеством приема за время теста проблем обнаружено не было. Связь стабильна. Wi-Fi поддерживает как 2.4 ГГц, так 5 ГГц. Bluetooth 4.2 с A2DP. GPS и ГЛОНАСС.
АккумуляторАккумулятора емкостью 3000 мАч хватает примерно на 6 часов с постоянно работающим экраном. В обычном сценарии эксплуатации хватит на весь рабочий день. Комплектный адаптер восстанавливает заряд за 2.5-3 часа.
КамераОсновная камера с разрешением 13 Мп. Есть модуль 0.3 Мп для размытия фона. Снимает хорошо, снимками можно будет делиться в мессенджерах и социальных сетях.
Фронтальная камера 5 Мп. Есть дополнительная светодиодная вспышка. В приложении предлагается традиционный набор настроек и режимов.
СофтBQ 5528L Strike Forward работает под управлением операционной системы Android 9.0 без стороннего лаунчера. Предустановлены дополнительные приложения.