Обзор BQ 5528L Strike Forward. Сравнение с Honor 7A и Huawei Y5 Lite 2018

2019-06-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ 5528L Strike Forward; [456]
На прошлой неделе российский бренд BQ анонсировал выход смартфона BQ 5528L Strike Forward. Новинка оснащена IPS дисплеем с разрешением 1440 на 720 пикселей. На борту 2 и 16 Гбайт памяти, сканер отпечатка пальца, ИК-порт и аккумулятор емкостью 3000 мАч.

BQ 5528L Strike Forward

Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A

ХарактеристикиBQ 5528L Strike ForwardHonor 7AHuawei Y5 Lite 2018
Экран диагональ и тип5.45 IPS5.45 TFT5.45TFT
Разрешение1440*7201440*7201440*720
ПроцессорUNISOC SC9863A , 8 ядер MTK 6739, 4 ядра MTK 6739, 4 ядра
ОСAndroid™ 9 PieAndroid™ 8.1Android™ 8.1
Память2ГБ+16ГБ2ГБ+16ГБ1ГБ+16ГБ
Основная камера13 MP+0,3 MP13 МП8 МП
Фронт.камера5.0 МП5.0 МП5.0 МП
Сканер пальца и Face UnlockЕстьНетНет
Аккумулятор3000 мА*ч3020 мА*ч3020 мА*ч
ИК-портЕстьНетНет
Материал корпуса/td>Металл+ПластикПластикПластик
Цена699074906990

BQ 5528L Strike Forward обзор

Комплектация

BQ 5528L Strike Forward

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением смартфона и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство и USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

BQ 5528L Strike Forward

Внешний вид

Доступен смартфон BQ 5528L Strike Forward в черном, серебристом и золотистом вариантах исполнения. Внешний вид классический.

BQ 5528L Strike Forward

Большая часть площади крышки выполнена из металла. Сверху и снизу пластиковые вставки с текстурным рисунком.

BQ 5528L Strike Forward

В верхнем углу находятся блок основной камеры с двумя объективами и светодиодная вспышка. Блок немного выступает за пределы плоскости крышки.

BQ 5528L Strike Forward

По центру активная зона сканера отпечатка пальца. Хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько отпечатков.

BQ 5528L Strike Forward

На верхней грани помимо аудиоразъема под проводное подключение наушников доступен ИК-порт. Этот телефон (предлагаю: с помощью этого телефона) владелец сможет управлять бытовой техникой.

BQ 5528L Strike Forward

Снизу по центру microUSB с поддержкой OTG. По краям аккуратные круглые отверстия динамика и микрофона. Тут есть микрофон шумоподавления.

BQ 5528L Strike Forward

Корпус неразборный. Пара SIM и карта памяти microSD ставятся в выдвижной лоток. В отличие от большинства моделей конкурентов тут нет необходимости ставить приоритеты между дополнительной памятью и второй SIM.

BQ 5528L Strike Forward

Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D-эффектом. На верхней рамке разговорная решетка динамика, фронтальная камера и светодиодная вспышка.

BQ 5528L Strike Forward

Сборка проведена без огрехов. Корпус с достаточным уровнем жесткости, крышка не прогибается под давлением пальцев.

BQ 5528L Strike Forward

Экран

BQ 5528L Strike Forward

BQ 5528L Strike Forward получил 5.45-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Это S-IPS с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Поддерживается адаптивная регулировка. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

BQ 5528L Strike Forward

Начинка

За быстродействие системы отвечает процессор Unisoc SC9863. Восемь ядер Cortex-A55, работающих на частоте 1.6 ГГц. Графика PowerVR GE8322. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Работает стабильно, без видимых зависаний.

Связь

Установлен LTE-модуль. С качеством приема за время теста проблем обнаружено не было. Связь стабильна. Wi-Fi поддерживает как 2.4 ГГц, так 5 ГГц. Bluetooth 4.2 с A2DP. GPS и ГЛОНАСС.

Аккумулятор

Аккумулятора емкостью 3000 мАч хватает примерно на 6 часов с постоянно работающим экраном. В обычном сценарии эксплуатации хватит на весь рабочий день. Комплектный адаптер восстанавливает заряд за 2.5-3 часа.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп. Есть модуль 0.3 Мп для размытия фона. Снимает хорошо, снимками можно будет делиться в мессенджерах и социальных сетях.

BQ 5528L Strike Forward

BQ 5528L Strike Forward

BQ 5528L Strike Forward

BQ 5528L Strike Forward

BQ 5528L Strike Forward

BQ 5528L Strike Forward

BQ 5528L Strike Forward

Фронтальная камера 5 Мп. Есть дополнительная светодиодная вспышка. В приложении предлагается традиционный набор настроек и режимов.

Софт

BQ 5528L Strike Forward работает под управлением операционной системы Android 9.0 без стороннего лаунчера. Предустановлены дополнительные приложения.

BQ 5528L Strike Forward

Итоги по BQ 5528L Strike Forward

BQ 5528L Strike Forward хорошо сбалансированный смартфон с невысокой стоимостью. Металлическая крышка, сканер отпечатка пальца, двойная основная камера, Android 9, 2 и 16 Гбайт памяти, 8-ядерный процессор.

Комментарии и отзывы BQ 5528L Strike Forward
RedmiBook 14 и его функции...
RedmiBook 14 и его функцииИз разъемов в новинке предусмотрены USB 2.0, два USB 3.0, полноразмерный HDMI и комбинированный аудиоразъ...
Vivo Y17 и его функции...
Vivo Y17 и его функцииЧтобы устройством можно было дольше пользоваться, его оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. В аппара...
Флагманский смартфон Moto G7 Plus ...
Флагманский смартфон Moto G7 Plus Во всех новых смартфонах Moto G имеется уникальный набор функций Moto Experiences, которые упрощают повсе...
Blackview A60 Pro и его функции...
Blackview A60 Pro и его функцииЗа фотовозможности гаджета отвечает двойная основная камера с датчиками на 8 и 5 Мп, для съемки селфи и ...
Безрамочный смартфон Leagoo M13 ...
Безрамочный смартфон Leagoo M13 Leagoo M13 работает на актуальной девятой версии Android и получил LTE-модем для быстрого соединения с ин...
Meizu 16Xs и его функции...
Meizu 16Xs и его функцииСмартфон оснащён Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,2 дюйма, разрешением Full HD+, занимающим 90,29% площ...
Dell на Computex 2019...
Dell на Computex 2019Также Dell представила Inspiron 13 5000, сочетающий в себе 13-дюймовый дисплей, тонкий и легкий корпус и ...
ASUS готовит к выходу материнскую плату ...
ASUS готовит к выходу материнскую плату Сетевые источники сообщили о скором выходе материнской платы ASUS Prime A320I-K, которая подойдет для соз...


Обзор BQ 5528L Strike Forward. Сравнение с Honor 7A и Huawei Y5 Lite 2018Обзор BQ 5528L Strike Forward. Сравнение с Honor 7A и Huawei Y5 Lite 2018
Обзор QUMO Dragon War Inferno K49. Игровая клавиатура с RGB-подсветкойОбзор QUMO Dragon War Inferno K49. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор Verbatim Pro U3 16GB (47020). Лучшая карта памяти для вашего фотоаппаратОбзор Verbatim Pro U3 16GB (47020). Лучшая карта памяти для вашего фотоаппарат
Обзор A4Tech Bloody P30 Pro. Многофункциональная игровая мышь с подсветкойОбзор A4Tech Bloody P30 Pro. Многофункциональная игровая мышь с подсветкой
Обзор Rombica NEO AX120L Quick. Power Bank с функцией быстрой зарядки Обзор Rombica NEO AX120L Quick. Power Bank с функцией быстрой зарядки
Предварительный обзор HYPERPC NANO. Комп...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. КомпСовсем недавно компания HYPERPC официально представила свой новый компактный компьютер, который выглядит ...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррор...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррорПоиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарны...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. Отли...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. ОтлиКомпания LG не просто так является лидером на рынке мониторов и телевизоров — она не только производит лу...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen Tou...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen TouВ компании ASUS представили очень крутой продукт, у которого на рынке просто нет аналогов. Монитор в порт...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboВ последнее время многие пользователи, среди которых больше всего геймеров, стали активно покупать систем...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролева...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролеваРелиз Children of Mort многих очень заинтересовал — игра выглядит интересно, у нее весьма увлекательная с...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази18 июня в Москве прошла пресс-конференция компании EZVIZ, которая занимается выпуском систем видеонаблюде...
Предварительный обзор Cougar Gemini M. Д...
Предварительный обзор Cougar Gemini M. ДИногда пользователи не горят желанием получить громадный корпус и поставить себе его на стол. Некоторым г...
Обзор Golden Treasure: The Great Green. ...
Обзор Golden Treasure: The Great Green. Сегодня мне на глаза попалась игра Golden Treasure: The Great Green, которая изначально показалась доволь...
Компания «МУЛЬТиКУБИК» возрождает диафил...
Компания «МУЛЬТиКУБИК» возрождает диафилНаверняка многие в детстве проводили время вместе с родителями за просмотром диафильмов. Для тех, кто не ...
HP представила в России первый лазерный ...
HP представила в России первый лазерный 18 июня в Москве прошла презентация HP, в рамках которой был представлен первый в мире лазерный принтер ...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по о...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по оКомпания Xiaomi объявила об официальном старте продаж своих телевизоров на российском рынке. Всего будут ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor