Обзор BQ 5541L Shark Rush. Защищенный смартфон с NFC

2019-10-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ 5541L Shark Rush; [193]
Не так давно стартовали продажи защищенного смартфона BQ 5541L Shark Rush, получившего модуль NFC с бесконтактными платежами и аккумулятор с повышенной емкостью. Корпус смартфона защищен по стандарту IP68, владелец сможет погружать его без риска в воду на глубину до 1 метра. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти.

BQ 5541L Shark Rush

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ 5541L Shark Rush обзор

Комплектация

Комплект включает блок питания, USB-кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в эффектно оформленной коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

BQ 5541L Shark Rush

Внешний вид

Наличие защиты корпуса по стандарту IP68 ожидаемо отразилось на его внешнем виде. Крышка со сложной формой, стилизованные винты.

BQ 5541L Shark Rush

По центру крышки BQ 5541L Shark Rush нанесены иконки с несколькими видами спорта, позиционируя потенциальную аудиторию этой модели.

BQ 5541L Shark Rush

В верхней зоне расположен объектив основной камеры с яркой светодиодной вспышкой. Он также дополнительно защищен стеклом.

BQ 5541L Shark Rush

Сам корпус прорезиненный. Улучшается надежность хвата. Накопившиеся загрязнения можно будет промывать под краном. Резина также гасит удары при случайных падениях.

BQ 5541L Shark Rush

На правом торце качелька регулировки громкости и кнопка включения. Зафиксированы в корпусе хорошо, нажимаются с небольшим усилием.

BQ 5541L Shark Rush

Слева есть дополнительная механическая кнопка, запускающая камеру и в последующем при помощи неё, можно будет совершать снимки без нажатия на экран. Актуально при попадании влаги на экран.

BQ 5541L Shark Rush

Тест на погружение в воду смартфон прошел без каких-либо нареканий сохранив полную работоспособность.

BQ 5541L Shark Rush

Разъем USB Type-C на нижнем торце защищен резиновой заглушкой. Разъема под наушники не предусмотрено.

BQ 5541L Shark Rush

SIM-карты и карты памяти формата microSD ставятся в выдвижной лоток. Для доступа к нему потребуется комплектный ключ-скрепка.

BQ 5541L Shark Rush

Общий вес смартфона около 211 граммов. Габариты составляют 159.x*75.4×11.75 мм.

Экран

Изображение выводится на 5.45-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 1720 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Экран защищен стеклом Panda Glass, устойчивым к появлению царапин. Яркость подсветки равномерна по всей площади. Цветовой баланс смещен в теплые цвета.

BQ 5541L Shark Rush

Начинка

За работу BQ 5541L Shark Rush отвечает процессор MediaTek MT6762 с ядрами Cortex-A53 и графикой PowerVR GE8320. Его уровня быстродействия достаточно для плавной работы интерфейса.

BQ 5541L Shark Rush

Располагает смартфон 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Место под файлы можно будет расширить, заменив одну из SIM на карту памяти.

BQ 5541L Shark Rush

Связь

Поддерживается работа в сетях 4G. Наличие защиты не сказалось негативно на качестве приема. С SIM-картами российских операторов проблем не возникло. Wi-Fi, Bluetooth 4.2. Порадовало наличие поддержки бесконтактных платежей. Оплата в терминалах проходит корректно.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3900 мАч. Её хватает примерно на 6 часов беспрерывного просмотра видео в высоком разрешении на максимальном уровне яркости. В играх разрядка пройдет через 4 часа. В смешанной нагрузке его хватит на весь рабочий день. В комплекте идет зарядное устройство с 5V 2A.

BQ 5541L Shark Rush

Камера

BQ 5541L Shark Rush оснащен двойным модулем с разрешением 13 и 0.3 Мп. Второй используется для размытия фона. Приложение с характерным набором настроек и режимов. Снимает в условиях дневного освещения четко.

BQ 5541L Shark Rush

BQ 5541L Shark Rush

BQ 5541L Shark Rush

BQ 5541L Shark Rush

BQ 5541L Shark Rush

BQ 5541L Shark Rush

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

BQ 5541L Shark Rush

Видео пишет в Full HD разрешении.

Тест камеры BQ 5541L Shark Rush

Софт

Предустановлена актуальная версия Android с дополнительным набором программ. Смартфон получает обновления безопасности по воздуху.

BQ 5541L Shark Rush

Итоги по BQ 5541L Shark Rush

BQ 5541L Shark Rush – хорошо сбалансированный смартфон, выполненный в защищенном корпусе. Android 9, 4/64 Гбайт памяти, достаточный уровень быстродействия, IPS HD+ дисплей, поддержка бесконтактных платежей, прорезиненный корпус. Не устроить может отсутствие аудиоразъема.

Комментарии и отзывы BQ 5541L Shark Rush
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