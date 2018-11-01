Обзор BQ-6016L Mercury. Смартфон с двумя честными днями работы

Длительным временем автономной работы может похвастать далеко не каждый смартфон, большинство из доступных моделей требует проведение 1-2 сеансов зарядки в течение рабочего дня. Тем интереснее стал выход новинки BQ-6016L Mercury, оснащенной 6-дюймовым дисплеем и емким аккумулятором, обеспечивающим до двух дней работы без подзарядки. Помимо этого, есть сканер отпечатка пальца, поддержка LTE, 2 и 16 Гбайт памяти и 13 Мп камеры.

BQ-6016L Mercury обзор

У нас появилась возможность изучить в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной ярко-красной коробке из плотного картона. Приведена подробная информация по спецификациям, позволяющая составить полное представление по смартфону. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, полезную техническую документацию.

Внешний вид

Доступен BQ-6016L Mercury в черном и золотистом. Внешний вид стильный и аккуратный. Общие габариты составляют 158 x 75.8 x 7.9 мм при весе в 157 граммов.

Корпус у смартфона не разборный. На левой грани расположен выдвижной лоток с двумя отсеками под SIM и отдельным посадочным местом под карту памяти формата microSD. Эта модель поддерживает накопители объемом до 128 Гбайт.

В отличие от большинства других моделей этого и более высокого ценового сегмента, владелец не будет выбирать между второй SIM и дополнительным объемом памяти.

На правом торце кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не дребезжат и не люфтят.

Собран корпус добротно. При сдавливании крышка не прогибается. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу без зазоров.

Задняя крышка с матовым покрытием. В верхней зоне расположен объектив основной камеры со светодиодной вспышкой.

Ниже активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает быстро, определяет пальцы точно. В памяти можно хранить несколько пальцев. Также поддерживается технология разблокировки Face Unlock.

На нижнем торце у BQ-6016L Mercury расположен microUSB разъем с поддержкой OTG-подключения. Этот смартфон также можно будет использовать в качестве PowerBank.

Есть поддержка проводных наушников. Аудиоразъем находится на верхнем торце. По периметру сверху и снизу аккуратный шлиц с металлическим отливом.

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. На верхней рамке разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения. Есть инфракрасная камера, отвечающая за работу технологии Face Unlock.

Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс. Рамки вокруг экрана узкие. Изначально с завода на стекло нанесена защитная пленка.

Экран Изображение выводится на 6-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. У экрана BQ-6016L Mercury есть хороший запас яркости. Изображение читается под разными углами обзора. Цветовой баланс немного смещен в холодные тона.

Увеличенная диагональ экрана позволяет с комфортом просматривать фильмы и ролики, просматривать ленты социальных сетей и читать большие объемы данных. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагирует точно.

Начинка

Работает смартфон на базе 4-ядерной платформы MediaTek MT6739WA с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графикой PowerVR GE8100. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт встроенной памяти. Он далеко не рекордсмен по быстродействию, но при этом справляется с популярными приложениями и даже играми. Место под хранение файлов можно будет расширить при помощи карты памяти.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью до 150 Мбит/с. Связь стабильная, голос передается чистым. Поддерживается Bluetooth 4.2 с A2DP. GPS и большая площадь экрана отлично себя показали в режиме работа навигатором. Точность позиционирования высокая.Автономную работу BQ-6016L Mercury обеспечивает несъемная батарейка с емкостью 4000 мАч. Её хватает на 13.5 часов с постоянно работающим экраном в смешанной нагрузке. Около 6 часов в играх. В обычном сценарии это два честных дня автономной работы. График разрядки равномерный.

Камера

Обе камеры с разрешением 13 Мп. Снимки четкие и резкие. Смартфон снимает хорошо и днем и ночью. Приложение предлагает дополнительные режимы украшения лица со сглаживанием кожи и коррекцией овала лица. Можно делать размытие заднего фона. Есть технология SuperPixels увеличивающее разрешение до 64 Мп.

Видео записывается в разрешении Full HD. В примере ниже съемка велась рук без использования дополнительных средств стабилизации.

Софт

На борту актуальная версия операционной системы Android 8.1 со стартовым набором программ, включающих браузер, Сбербанк и приложения Яндекс. Все лишнее можно будет удалить без необходимости получения root-доступа.

Итоги по BQ-6016L Mercury

BQ-6016L Mercury станет отличным выбором для тех, кто не гонится за рекордами в синтетических тестах и в первую очередь приобретает смартфон для работы с мессенджерами, браузером, популярными приложениями. К плюсам отнесем 13 Мп камеры, сканер отпечатка пальца, качественные материалы и сборку, S-IPS дисплей, LTE, Face Unlock, отличные показатели автономной работы, возможность установки карты памяти и второй SIM одновременно. Не устроить могут предустановленные дополнительные приложения.