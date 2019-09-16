Обзор BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus. Недорогие смартфоны с NFC

2019-09-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ 6035L Strike Power MAX; [173]
В конце августа был анонсирован выход сразу двух смартфонов: BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus. Оба относятся к недорогому сегменту и при этом предлагают хорошее техническое оснащение. Версия Strike Power Plus получила экран с диагональю 5.45 дюймов, а Strike Power MAX с диагональю 6 дюймов. Мы изучим эти два смартфона в рамках одного обзора.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Смартфоны уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus обзор

Комплектация

Поставляются в стильно оформленной коробке из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Внешний вид

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus доступны в пяти расцветках корпуса: черной, золотистой, серой, розовой и синей.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Главные отличия между смартфонами заключаются в габаритах. Power Plus компактнее, Power MAX больше.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Корпус неразборный. Сверху и снизу пластиковые вставки с текстурным рисунком. На крышке расположена активная зона сканера отпечатка пальца.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Срабатывает сканер точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев. Традиционный набор клавиш, состоящий из качельки регулировки громкости и кнопки включения.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

На верхнем торце microUSB-разъем с поддержкой OTG и аудиоразъем под проводные наушники.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Левее смещен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Он только незначительно выступает за пределы основной плоскости.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Лицевая сторона защищена стеклом 2.5D. Интерфейсные кнопки реализованы программно. Сверху фронтальная камера и решетка динамика.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Экран

Как и говорили вначале, BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus получили 6- и 5.45-дюймовые дисплеи. Соотношение сторон 18:9. Отличия есть не только в диагонали и габаритах, но и разрешении. Шестидюймовая версия может похвастать разрешением FHD+ (2160 на 1080 пикселей). Уровень максимальной яркости у экранов схож. Сенсорный слой работает корректно.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Начинка

В качестве платформы для смартфонов выбран Unisoc SC9863A с восемью ядрами, работающими на разной частоте. Доступно 2 Гбайт оперативной памяти. Объем внутреннего накопителя различен, 32 и 16 Гбайт соответственно. Смартфоны для своего ценового сегмента предлагают хороший уровень быстродействия.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power PlusBQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. С SIM-картами российских операторов проблем не наблюдалось. Bluetooth 4.2. Есть поддержка бесконтактных платежей, которая зачастую недоступна у конкурентов с заметно более высоким ценником. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц.

Аккумулятор

Больший по габаритам корпус отразился на емкости аккумулятора, 6000 против 5000 мАч. В режиме обычной эксплуатации оба телефона работают 1.5-2 дня без подзарядки. Старшая версия дает дополнительный час или два в зависимости от сценария эксплуатации. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

Камера

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus получили камеры с разрешением 13 Мп. У старшей версии есть дополнительный 2 Мп модуль для размытия заднего фона. Разницы в качестве снимков на доступных режимах замечено не было.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Фронтальная камера с разрешением 8 и 5 Мп соответственно. В дневное время снимки получаются с достаточным уровнем резкости и четкости. Видео с разрешением Full HD.

камера BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Софт

Предустановлена операционная система Android 9 с набором дополнительных программ. Работает корректно, поддерживаются обновления.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Итоги по BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

При переплате в 1000 рублей BQ 6035L Strike Power MAX дает сразу ряд преимуществ, среди которых увеличенное разрешение экрана, увеличенное время автономной работы, вдвое больший объем внутреннего накопителя и большее разрешение фронтальной камеры. Хотя не стоит отрицать, что порой и 1000 рублей при выборе смартфона может быть критичной, плюс BQ 5535L Strike Power Plus отличают меньшие габариты корпуса. К общему весомому плюсу отнесем поддержку бесконтактных платежей.

Комментарии и отзывы BQ 6035L Strike Power MAX
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