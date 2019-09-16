Обзор BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus. Недорогие смартфоны с NFC

В конце августа был анонсирован выход сразу двух смартфонов: BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus. Оба относятся к недорогому сегменту и при этом предлагают хорошее техническое оснащение. Версия Strike Power Plus получила экран с диагональю 5.45 дюймов, а Strike Power MAX с диагональю 6 дюймов. Мы изучим эти два смартфона в рамках одного обзора.

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus обзор

Смартфоны уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в стильно оформленной коробке из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus доступны в пяти расцветках корпуса: черной, золотистой, серой, розовой и синей.

Главные отличия между смартфонами заключаются в габаритах. Power Plus компактнее, Power MAX больше.

Корпус неразборный. Сверху и снизу пластиковые вставки с текстурным рисунком. На крышке расположена активная зона сканера отпечатка пальца.

Срабатывает сканер точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев. Традиционный набор клавиш, состоящий из качельки регулировки громкости и кнопки включения.

На верхнем торце microUSB-разъем с поддержкой OTG и аудиоразъем под проводные наушники.

Левее смещен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Он только незначительно выступает за пределы основной плоскости.

Лицевая сторона защищена стеклом 2.5D. Интерфейсные кнопки реализованы программно. Сверху фронтальная камера и решетка динамика.

Экран

Как и говорили вначале, BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus получили 6- и 5.45-дюймовые дисплеи. Соотношение сторон 18:9. Отличия есть не только в диагонали и габаритах, но и разрешении. Шестидюймовая версия может похвастать разрешением FHD+ (2160 на 1080 пикселей). Уровень максимальной яркости у экранов схож. Сенсорный слой работает корректно.

Начинка

В качестве платформы для смартфонов выбран Unisoc SC9863A с восемью ядрами, работающими на разной частоте. Доступно 2 Гбайт оперативной памяти. Объем внутреннего накопителя различен, 32 и 16 Гбайт соответственно. Смартфоны для своего ценового сегмента предлагают хороший уровень быстродействия.

Связь

Аккумулятор

Камера

Поддерживается работа в сетях LTE. С SIM-картами российских операторов проблем не наблюдалось. Bluetooth 4.2. Есть поддержка бесконтактных платежей, которая зачастую недоступна у конкурентов с заметно более высоким ценником. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц.Больший по габаритам корпус отразился на емкости аккумулятора, 6000 против 5000 мАч. В режиме обычной эксплуатации оба телефона работают 1.5-2 дня без подзарядки. Старшая версия дает дополнительный час или два в зависимости от сценария эксплуатации. Технология быстрой зарядки не поддерживается.BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus получили камеры с разрешением 13 Мп. У старшей версии есть дополнительный 2 Мп модуль для размытия заднего фона. Разницы в качестве снимков на доступных режимах замечено не было.

камера BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

Фронтальная камера с разрешением 8 и 5 Мп соответственно. В дневное время снимки получаются с достаточным уровнем резкости и четкости. Видео с разрешением Full HD.

Софт

Предустановлена операционная система Android 9 с набором дополнительных программ. Работает корректно, поддерживаются обновления.

Итоги по BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus

При переплате в 1000 рублей BQ 6035L Strike Power MAX дает сразу ряд преимуществ, среди которых увеличенное разрешение экрана, увеличенное время автономной работы, вдвое больший объем внутреннего накопителя и большее разрешение фронтальной камеры. Хотя не стоит отрицать, что порой и 1000 рублей при выборе смартфона может быть критичной, плюс BQ 5535L Strike Power Plus отличают меньшие габариты корпуса. К общему весомому плюсу отнесем поддержку бесконтактных платежей.