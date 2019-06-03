Обзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A

Не так давно компания BQ обновила линейку смартфонов Magic, выпустив BQ 6040L Magic с двойным модулем камеры, экраном с каплевидным вырезом, поддержкой NFC, 2 и 32 Гбайт памяти, сканером пальца и емким аккумулятором. При этом рекомендованная стоимость составляет всего 7990 рублей.
К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A
|Характеристики
|BQ-6040L Magic
|HUAWEI Y6
|Honor 8A
|Экран диагональ и тип
|6.09 " IPS
|6.09 " IPS
|6.09 " IPS
|Разрешение
|HD+ 1560 × 720
|HD+ 1560 × 720
|HD+ 1560 × 720
|Процессор
|SC9863A, 8 ядер
|MT6761, 4 ядра
|MT6765, 8 ядер
|ОС
|Android™ 9 Pie
|Android™ 9.0
|Android™ 9.0
|Память
|2ГБ+32ГБ
|2ГБ+32ГБ
|2ГБ+32ГБ
|Основная камера
|13.0 + 2.0 МП
|13 МП
|13 МП
|Фронт.камера
|5.0 МП
|8.0 МП
|8.0 МП
|Сканер пальца и Face Unlock
|Есть
|Есть
|Есть
|Аккумулятор
|4000 мА*ч
|3020 мА*ч
|3020 мА*ч
|NFC
|Есть
|Нет
|Есть
|Цена
|7990
|9490
|9990
BQ 6040L Magic обзор
КомплектацияВ комплекте со смартфоном покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным для этого производителя оформлением.
Внешний видВышел BQ 6040L Magic в нескольких расцветках корпуса, среди которых матовый черный, красный и синий. Две последние версии с эффектом градиента.
Смотрится эффектно и небюджетно. Это же касается лицевой стороны с минимальной шириной рамок вокруг экрана.
В верхней части каплевидный вырез. Общая полезная площадь экрана составляет 90%. Ряд интерфейсных кнопок реализован программно.
Блок основной камеры с двумя объективами смещен левее. Он немного выступает за пределы плоскости крышки.
Здесь же находится активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает сканер точно и быстро, в памяти можно будет хранить несколько отпечатков.
Смартфон располагает разъемом под проводное подключение наушников. Зарядка и подключение к ПК проводятся через microUSB.
Толщина корпуса не превышает 8.7 мм, что с учетом аккумулятора с емкостью 4000 мАч, хороший показатель. Он удобно лежит в руке.
На правой грани кнопка включения с текстурным рисунком, выше качелька регулировки громкости.
С противоположной стороны гибридный лоток под две SIM и карту памяти. Выбирать не нужно, задействуются все три одновременно. Решетка динамика и отверстие микрофона на нижнем торце.
ЭкранИзображение выводится на 6.09-дюймовый дисплей с разрешением 1560 на 720 пикселей. Соотношение сторон 19.5:9. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Плотность пикселей не самая высокая, но в обычной эксплуатации, да еще и с учетом невысокой стоимости, достаточная.
Есть хороший запас по уровню максимальной яркости. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно. В настройках доступны дополнительные режимы настройки экрана.
НачинкаВ качестве платформы для BQ 6040L Magic выбран процессор UNISOC SC9863A с ядрами Cortex A55. Восьмиядерный процессор с графикой IMG8322. Доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Отлично, большинство моделей в этом ценовом сегменте куда скромнее. Уровня производительности хватает для плавной работы интерфейса.
СвязьПоддерживается работа в сетях LTE. Голос передается чистым, скорость загрузки файлов высокая. Обе SIM в формате nano. Есть NFC с бесконтактными платежами. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.
АккумуляторЗа автономную работу отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. Ее хватает на весь рабочий день в смешанном режиме работы. Около 7 часов на воспроизведение потокового видео с максимальной яркостью экрана. Комплектная зарядка потребует 3 часа на восстановление.
КамераОсновная камера BQ 6040L Magic с двумя модулями. Это 13 Мп матрица с диафрагмой F/2.0 в паре с 2 Мп для размытия фона. Используется интеллектуальная система с распознаванием сюжета и выбором оптимальных настроек.
В дневное время снимки получаются резкими. Есть HDR. Есть возможность объединения нескольких снимков в один при активации ночного режима.
В приложении доступны фильтры обработки, ручные настройки и творческие режимы.
Тест камеры BQ 6040L MagicВидео пишутся в разрешении Full HD.
СофтПредустановлена операционная система Android 9. В память записаны дополнительные приложения, часть из них можно будет удалить без получения root-доступа.