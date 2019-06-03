Обзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A

2019-06-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ 6040L Magic; [170]
Не так давно компания BQ обновила линейку смартфонов Magic, выпустив BQ 6040L Magic с двойным модулем камеры, экраном с каплевидным вырезом, поддержкой NFC, 2 и 32 Гбайт памяти, сканером пальца и емким аккумулятором. При этом рекомендованная стоимость составляет всего 7990 рублей.

BQ 6040L Magic

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A

ХарактеристикиBQ-6040L MagicHUAWEI Y6Honor 8A
Экран диагональ и тип6.09 " IPS6.09 " IPS6.09 " IPS
РазрешениеHD+ 1560 × 720HD+ 1560 × 720 HD+ 1560 × 720
ПроцессорSC9863A, 8 ядерMT6761, 4 ядраMT6765, 8 ядер
ОСAndroid™ 9 PieAndroid™ 9.0Android™ 9.0
Память2ГБ+32ГБ2ГБ+32ГБ2ГБ+32ГБ
Основная камера13.0 + 2.0 МП13 МП13 МП
Фронт.камера5.0 МП8.0 МП8.0 МП
Сканер пальца и Face UnlockЕстьЕстьЕсть
Аккумулятор4000 мА*ч3020 мА*ч3020 мА*ч
NFCЕстьНетЕсть
Цена799094909990

BQ 6040L Magic обзор

Комплектация

В комплекте со смартфоном покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным для этого производителя оформлением.

BQ 6040L Magic

Внешний вид

Вышел BQ 6040L Magic в нескольких расцветках корпуса, среди которых матовый черный, красный и синий. Две последние версии с эффектом градиента.

BQ 6040L Magic

Смотрится эффектно и небюджетно. Это же касается лицевой стороны с минимальной шириной рамок вокруг экрана.

BQ 6040L Magic

В верхней части каплевидный вырез. Общая полезная площадь экрана составляет 90%. Ряд интерфейсных кнопок реализован программно.

BQ 6040L Magic

Блок основной камеры с двумя объективами смещен левее. Он немного выступает за пределы плоскости крышки.

BQ 6040L Magic

Здесь же находится активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает сканер точно и быстро, в памяти можно будет хранить несколько отпечатков.

BQ 6040L Magic

Смартфон располагает разъемом под проводное подключение наушников. Зарядка и подключение к ПК проводятся через microUSB.

BQ 6040L Magic

Толщина корпуса не превышает 8.7 мм, что с учетом аккумулятора с емкостью 4000 мАч, хороший показатель. Он удобно лежит в руке.

BQ 6040L Magic

На правой грани кнопка включения с текстурным рисунком, выше качелька регулировки громкости.

BQ 6040L Magic

С противоположной стороны гибридный лоток под две SIM и карту памяти. Выбирать не нужно, задействуются все три одновременно. Решетка динамика и отверстие микрофона на нижнем торце.

BQ 6040L Magic

Экран

Изображение выводится на 6.09-дюймовый дисплей с разрешением 1560 на 720 пикселей. Соотношение сторон 19.5:9. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Плотность пикселей не самая высокая, но в обычной эксплуатации, да еще и с учетом невысокой стоимости, достаточная.

BQ 6040L Magic

Есть хороший запас по уровню максимальной яркости. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно. В настройках доступны дополнительные режимы настройки экрана.

BQ 6040L Magic

Начинка

В качестве платформы для BQ 6040L Magic выбран процессор UNISOC SC9863A с ядрами Cortex A55. Восьмиядерный процессор с графикой IMG8322. Доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Отлично, большинство моделей в этом ценовом сегменте куда скромнее. Уровня производительности хватает для плавной работы интерфейса.

BQ 6040L MagicBQ 6040L Magic

BQ 6040L Magic

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. Голос передается чистым, скорость загрузки файлов высокая. Обе SIM в формате nano. Есть NFC с бесконтактными платежами. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. Ее хватает на весь рабочий день в смешанном режиме работы. Около 7 часов на воспроизведение потокового видео с максимальной яркостью экрана. Комплектная зарядка потребует 3 часа на восстановление.

BQ 6040L MagicBQ 6040L Magic

Камера

Основная камера BQ 6040L Magic с двумя модулями. Это 13 Мп матрица с диафрагмой F/2.0 в паре с 2 Мп для размытия фона. Используется интеллектуальная система с распознаванием сюжета и выбором оптимальных настроек.

BQ 6040L Magic

BQ 6040L Magic

BQ 6040L Magic

BQ 6040L Magic

BQ 6040L Magic

BQ 6040L Magic

BQ 6040L Magic

В дневное время снимки получаются резкими. Есть HDR. Есть возможность объединения нескольких снимков в один при активации ночного режима.

BQ 6040L Magic

BQ 6040L Magic

В приложении доступны фильтры обработки, ручные настройки и творческие режимы.

Тест камеры BQ 6040L Magic

Видео пишутся в разрешении Full HD.

Софт

Предустановлена операционная система Android 9. В память записаны дополнительные приложения, часть из них можно будет удалить без получения root-доступа.

BQ 6040L Magic

Итоги по BQ 6040L Magic

BQ 6040L Magic один из лучших смартфонов с 6-дюймовым экраном среди представленных официально на российском рынке до 8000 рублей. Высокая емкость аккумулятора, бесконтактные платежи, стильный внешний вид, сканер отпечатка пальца, пара SIM и карта памяти, хорошее качество снимков, яркий дисплей. Придраться можно к microUSB-разъему.

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