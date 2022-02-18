Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом

В центре внимания сегодня недорогой смартфон сезона 2022 года. При этом BQ 6061L SLIM оснащен сканером отпечатка пальца, аккумулятором с емкостью 3500 мАч, IPS-дисплеем и 2/16 Гбайт, 8 Мп основную и фронтальную камеру и 4-ядерный процессор.

Комплектация

Доступен он за 7490 рублей.Комплект включает USB-кабель, зарядное устройство, скрепку, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением телефона и данными по его техническим характеристикам.

Внешний вид

Задняя крышка смартфона выполнена из пластика с матовым покрытием. В верхней зона активная зона сканера отпечатка пальца. Ее расположение не требует изменение хвата при проведении разблокировки.

Вышел он в четырех расцветках корпуса: черная, голубая, красная и синей. Цвета также обыграны с помощью градиента

В левом углу блок камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Он не выступает за пределы основной плоскости. Смартфон можно эксплуатировать и без чехла.

На верхнем торце аудиоразъем. Снизу USB-С и решетка динамика с микрофоном.

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Механические кнопки окрашены в основной цвет корпуса.

Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными боковыми гранями. В верхней зоне в каплевидном вырезе фронтальная камера.

Толщина корпуса у BQ 6061L SLIM составляет 8.5 мм. Вес корпуса 166 граммов. В плане эргономики и качества сборки нареканий по нему нет.

Экран

Для вывода изображения используется экран с диагональю 6.088 дюйма. Это IPS-матрица и она тут несмотря на невысокую стоимость может похвастать высокой яркостью. При выводе темного изображения не заметны засветы по краям. На нем комфортно смотреть ролики с YouTube и TikTok, а также выполнять другие типовые сценарии. Не мерцает.

Оснащение

Оснащен смартфон четырехъядерной платформой MediaTek MT6761. Она обеспечивает стабильную работу системы, мессенджеров, браузера и других приложений. Можно будет поиграть в казуальные игры.

Под хранения выделено 16 Гбайт внутренней памяти. На борту 2 Гбайт оперативной памяти. Поддерживает LTE, владелец сможет поставить две SIM. Навигационный модуль работал корректно, подойдет в качестве дополнительного смартфона при работе в такси.

Аккумулятор

Автономную работу смартфона обеспечивает несъемный аккумулятор с емкостью 3500 мАч. С выставленной на максимальную яркость экраном дает около 7 часов автономной работы. Блок питания идет в комплекте, как и кабель USB-C.

Камера

Главная камера с разрешением 8 Мп. Есть дополнительный модуль на 5 Мп. В приложении есть Al-режимы и ручные настройки. Дает достаточную резкость при условии хорошего освещения в помещении.

Фронтальная камера также на 8 Мп. Решает задачи видеозвонков и создания создания селфи, а также съемки коротких видео для социальных сетей.

Тест камеры BQ 6061L SLIM

Софт

Установлена операционная система Android 11 Go с оптимизациями, снижающими нагрузку на платформу. Полный доступ к магазину приложений.

Итоги

При поиске смартфона в ограниченном бюджете, BQ 6061L SLIM выступает сбалансированным решением с качественным дисплеем, актуальным ПО. Смартфон выполнен в привлекательном корпусе, оснащен сканером пальца и поддерживает карты памяти. Из компромиссов, которые всегда будут в этом ценовом сегменте, здесь нет NFC.