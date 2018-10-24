Обзор BQ-6200L Aurora. Смартфон с хорошей камерой и высоким быстродействием

Не так давно компания BQ обновила свой флагманскую линейку, выпустив BQ-6200L Aurora, получивший 4 и 64 Гбайт памяти, мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio P60, 6.2-дюймовый Full HD+ экран и актуальную версию операционной системы Android 8.1. С учетом рекомендованной стоимости в 15990 рублей такой актуальный набор характеристик выглядит привлекательным, позволяя конкурировать с моделями более высокого ценового сегмента.

BQ-6200L Aurora обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в эффектно оформленной коробке с изображением смартфона и данными по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер питания, USB Type-C кабель, переходник на аудиоразъем, скрепку для лотка SIM, защитное стекло на экран и набор документации.

Внешний вид

Выполнен BQ-6200L Aurora в бескомпромиссном темно-сером варианте. С учетом общей концепции этот цвет подчеркивает премиальность внешнего вида. Выглядит действительно потрясающе.

Задняя крышка выполнена из защищенного стекла с закругленными углами. Основной каркас из металла, обеспечивающего высокую надежность и жесткость.

В углу расположен сдвоенный блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Он не выступает за пределы основной плоскости.

Активная зона сканера отпечатка пальца расположена по центру крышки. Распознает быстро, в памяти можно хранить несколько пальцев.

Помимо этого, поддерживается технология 3D Face Unlock с искусственными интеллектом, инфракрасной камерой и инфракрасным светодиодом. Работает система точно, этот способ разблокировки является надежным. Разблокировать по фотографии или лицом другого человека будет нельзя.

На нижнем торце выведен USB Type-C с поддержкой OTG. По краям от него аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон.

В этой модули отсутствует аудиоразъем, вместо этого предлагается комплектный переходник или сделать выбор в пользу беспроводных моделей. Назвать это недостатком нельзя, сейчас есть хороший выбор Bluetooth наушников в разных ценовых сегментах.

Справа кнопка включения и регулятор громкости, расположены кнопки удобно, для нажатия не потребуется изменение хвата. Зафиксированы хорошо, не люфтят.

Лицевая сторона BQ-6200L Aurora защищена стеклом Gorilla Glass 3 с эффектом 2.5D. Оно устойчиво к появлению царапин и сколов.

Рамки вокруг экрана минимальной ширины, сверху по центру присутствует выступ, в котором выведены объектив основной камеры, датчики приближения и освещения, а также разговорная решетка динамика.

Экран

Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс. Дополнительно тут программно добавили ряд функций, позволяющих эффективней использовать всю площадь экрана.Пара SIM ставятся в гибридный лоток, для доступа к которому потребуется комплектный ключ-скрепка. Вместо одной из SIM, можно будет поставить карту памяти.Сборка проведена без огрехов. В руках смартфон ощущается монолитным. Крышка и отдельные элементы не скрипят и не люфтят при сдавливании. Придраться можно к подверженности загрязнению следами пальцев, собственно, это касается всех смартфон с выбором в пользу стекла.Установлен 6.2-дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2246 пикселей. Экран в BQ-6200L Aurora отличает высокий уровень детализации. Занимает он тут практически всю площадь лицевой стороны. Используется S-IPS матрица с широкими углами обзора. Хорошо настроена цветопередача.

Подсветка равномерна по всей площади, есть запас по максимальной яркости, позволяющий эксплуатировать телефон под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагирует точно.

Начинка

На борту восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, под крышкой которого находятся четыре ядра Cortex-A73 и четыре ядра Cortex-A53, графика Mali-G72 MP3. Располагает система 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

Связь

Аккумулятор

Уровень быстродействия высокий, его хватит с запасом на несколько лет вперед под традиционный круг задач. В свободное время можно будет насладиться играми со сложной графикой.BQ-6200L Aurora умеет работать в сетях LTE, с качеством приема проблем не наблюдалось. Двухдиапазонный Wi-Fi демонстрирует высокую скорость загрузки. Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP. Навигационный модуль на холодный старт с поиском спутников потребует около 10-15 секунд. Большая площадь экрана и высокая точность позволят использовать его в качестве автомобильного навигатора.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. Её хватает на 6.5 часов в смешанном режиме работы. График разрядки равномерный. В обычном сценарии зарядка потребуется к завершению рабочего дня.

Камера

Большое внимание уделено качеству получаемых снимков. Основная камера из двух модулей: 16 и 5 Мп. Поддерживаются HDR, FaceMoji. Есть ряд режимов по украшению лица, размытию заднего фона, съемке при низком уровне освещенности. Подробный набор опций по настройке, дистанционной съемке. Снимки получаются детализированными, соответствующие современным стандартам.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1. В память системы добавлен ряд приложений Яндекс и партнеров. Работает интерфейс стабильно. Версия будет получать обновления и в последующем.

Итоги по BQ-6200L Aurora

BQ-6200L Aurora отлично сбалансированный смартфон в среднем ценовом сегменте. Предлагаемый набор характеристик, качество исполнения и оснащения, позволит с комфортом наслаждаться всеми функциями, включая доступ в сеть, игры и качество съемки. К плюсам отнесем сканер отпечатка пальца, разблокировку FaceUnlock с инфракрасной подсветкой, двухдиапазонный Wi-Fi, 4 и 64 Гбайт памяти, безрамочный экран. Не устроить могут отсутствие NFC и аудиоразъема.