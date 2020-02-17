Обзор BQ 6424L Magic O. Недорогой смартфон с FullView и NFC

Не так давно в модельной линейке BQ появился новый смартфон с интегрированной в экран фронтальной камерой. Вдвойне приятнее, что BQ 6424L Magic O относится еще и к недорогому сегменту. Помимо FullView дисплея, есть поддержка бесконтактных платежей, аккумулятор с емкостью 3900 мАч, 13 Мп камера с сенсором Sony, 3 и 32 Гбайт памяти. Рекомендованная стоимость составляет 8 490 рублей.

BQ 6424L Magic O обзор

Вместе с ним вышел BQ 6042L Magic E с большим безрамочным экраном и V-образным вырезом, NFC, 2 и 32 Гбайт памяти. Для него заявлена стоимость в 5 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает USB-кабель, переходник на аудиоразъем, зарядное устройство в прикуриватель, скрепку для лотка SIM, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Принадлежность к недорогому сегменту не отразилась негативно на внешнем виде и качестве используемых материалов. Доступен в трех расцветках: винно-красной, темно-синей и ультрафиолете.

Одной из ключевых особенностей BQ 6424L Magic O стала фронтальная камера, интегрированная в дисплей. Здесь нет выступающего блока в центральной части, вместо этого она смещена левее в виде островка.

Такое исполнение будет характерно для большинства флагманских смартфонов в 2020 году. Отличием является только диаметр неактивной зоны вокруг объектива. Тут она немногим больше. В целом же такое исполнение лучше по восприятию и удобству в сравнении с «бровью».

Выполнен в форме неразборного моноблока. На левой грани расположен выдвижной лоток под SIM и карту памяти.

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо.

Крышка окрашена с эффектом градиента. Верхняя панель стеклянная. В углу находится блок основной камеры с тремя объективами и светодиодной вспышки.

По центру зона сканера отпечатка пальца. Она хорошо определяется слепым методом. В памяти можно хранить несколько отпечатков. Срабатывает точно и быстро.

Датчики перемещены на торец верхней грани. Снизу USB Type-C. По краям от него микрофон и решетка динамика.

Лицевая сторона с защитным стеклом с закругленными углами. С завода нанесена пленка.

Экран

Визуально смартфон производит приятное впечатление. Придраться можно к подверженности загрязнению крышки следами пальцев.На борту 6.35 дюймовый IPS дисплей. Разрешение 1560x720 пикселей. Широкие углы обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Есть адаптивная регулировка. На таком экране без вырезов в верхней части позволяет наслаждаться просмотром мультимедиа контента. В ряде программ выводится виртуальная рамка в верхней части. Сенсор на нажатия реагирует точно.

Начинка

Построен BQ 6424L Magic O на базе восьмиядерной платформы MediaTek Helio P23 с тактовой частотой 2 ГГц. Большим плюсом является увеличенный объем памяти, 3 оперативной и 32 Гбайт внутренней. С ключевыми сценариями справляется без видимых зависаний. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 Гбайт.

Связь

Аккумулятор

Камера

NFC модуль с бесконтактными платежами. Мы проводили тесты с российскими терминалами, работает корректно со всеми платежными системами. LTE модуль со всем набором диапазонов. Wi-Fi модуль в двух диапазонах. Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3900 мАч. В умеренном сценарии эксплуатации её хватает примерно на 2 дня. С активной эксплуатацией полный рабочий день. Поддерживается функция Power Bank для зарядки аксессуаров и других смартфонов.В BQ 6424L Magic O установлен модуль основной камеры с матрицами 13, 2 и 0.3 Мп. Есть творческие режимы съемки, размытие фона, украшение лица, ночная съемка и профессиональный выбор форматов.

Тест камеры BQ 6424L Magic O

Снимает хорошо. Фокусировка срабатывает точно. Основной сенсор Sony IMX214.

Софт

Фронтальная камера 5 Мп. Помимо съемки селфи она поддерживает разблокировки сканированием лица.Установлена операционная система Android 9.0 с рядом дополнительных программ. Надстроек и оболочек нет. Поддерживаются обновления.

Итоги по BQ 6424L Magic O

BQ 6424L Magic O – один из лучших смартфонов в ценовом сегменте до 8-10 тысяч рублей, предлагающий FullView дисплей, тройную основную камеру, 3 и 32 Гбайт памяти, емкий аккумулятор, восьмиядерный процессор, бесконтактные платежи NFC, сканер отпечатка пальца, интересные расцветки. Придраться можно к маркой крышке.