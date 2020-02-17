Обзор BQ 6424L Magic O. Недорогой смартфон с FullView и NFC

2020-02-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ 6424L Magic O; [156]
Не так давно в модельной линейке BQ появился новый смартфон с интегрированной в экран фронтальной камерой. Вдвойне приятнее, что BQ 6424L Magic O относится еще и к недорогому сегменту. Помимо FullView дисплея, есть поддержка бесконтактных платежей, аккумулятор с емкостью 3900 мАч, 13 Мп камера с сенсором Sony, 3 и 32 Гбайт памяти. Рекомендованная стоимость составляет 8 490 рублей.

BQ 6424L Magic O

Вместе с ним вышел BQ 6042L Magic E с большим безрамочным экраном и V-образным вырезом, NFC, 2 и 32 Гбайт памяти. Для него заявлена стоимость в 5 990 рублей.

BQ 6424L Magic O обзор

Комплектация

Комплект включает USB-кабель, переходник на аудиоразъем, зарядное устройство в прикуриватель, скрепку для лотка SIM, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

BQ 6424L Magic O

Внешний вид

Принадлежность к недорогому сегменту не отразилась негативно на внешнем виде и качестве используемых материалов. Доступен в трех расцветках: винно-красной, темно-синей и ультрафиолете.

BQ 6424L Magic O

Одной из ключевых особенностей BQ 6424L Magic O стала фронтальная камера, интегрированная в дисплей. Здесь нет выступающего блока в центральной части, вместо этого она смещена левее в виде островка.

BQ 6424L Magic O

Такое исполнение будет характерно для большинства флагманских смартфонов в 2020 году. Отличием является только диаметр неактивной зоны вокруг объектива. Тут она немногим больше. В целом же такое исполнение лучше по восприятию и удобству в сравнении с «бровью».

BQ 6424L Magic O

Выполнен в форме неразборного моноблока. На левой грани расположен выдвижной лоток под SIM и карту памяти.

BQ 6424L Magic O

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо.

BQ 6424L Magic O

Крышка окрашена с эффектом градиента. Верхняя панель стеклянная. В углу находится блок основной камеры с тремя объективами и светодиодной вспышки.

BQ 6424L Magic O

По центру зона сканера отпечатка пальца. Она хорошо определяется слепым методом. В памяти можно хранить несколько отпечатков. Срабатывает точно и быстро.

BQ 6424L Magic O

Датчики перемещены на торец верхней грани. Снизу USB Type-C. По краям от него микрофон и решетка динамика.

BQ 6424L Magic O

Лицевая сторона с защитным стеклом с закругленными углами. С завода нанесена пленка.

BQ 6424L Magic O

Визуально смартфон производит приятное впечатление. Придраться можно к подверженности загрязнению крышки следами пальцев.

Экран

На борту 6.35 дюймовый IPS дисплей. Разрешение 1560x720 пикселей. Широкие углы обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Есть адаптивная регулировка. На таком экране без вырезов в верхней части позволяет наслаждаться просмотром мультимедиа контента. В ряде программ выводится виртуальная рамка в верхней части. Сенсор на нажатия реагирует точно.

BQ 6424L Magic O

Начинка

Построен BQ 6424L Magic O на базе восьмиядерной платформы MediaTek Helio P23 с тактовой частотой 2 ГГц. Большим плюсом является увеличенный объем памяти, 3 оперативной и 32 Гбайт внутренней. С ключевыми сценариями справляется без видимых зависаний. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 Гбайт.

BQ 6424L Magic OBQ 6424L Magic O

Связь

NFC модуль с бесконтактными платежами. Мы проводили тесты с российскими терминалами, работает корректно со всеми платежными системами. LTE модуль со всем набором диапазонов. Wi-Fi модуль в двух диапазонах. Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3900 мАч. В умеренном сценарии эксплуатации её хватает примерно на 2 дня. С активной эксплуатацией полный рабочий день. Поддерживается функция Power Bank для зарядки аксессуаров и других смартфонов.

Камера

В BQ 6424L Magic O установлен модуль основной камеры с матрицами 13, 2 и 0.3 Мп. Есть творческие режимы съемки, размытие фона, украшение лица, ночная съемка и профессиональный выбор форматов.

BQ 6424L Magic O

BQ 6424L Magic O

BQ 6424L Magic O

BQ 6424L Magic O

BQ 6424L Magic O

BQ 6424L Magic O

BQ 6424L Magic O

BQ 6424L Magic O

Снимает хорошо. Фокусировка срабатывает точно. Основной сенсор Sony IMX214.

Тест камеры BQ 6424L Magic O

Фронтальная камера 5 Мп. Помимо съемки селфи она поддерживает разблокировки сканированием лица.

Софт

Установлена операционная система Android 9.0 с рядом дополнительных программ. Надстроек и оболочек нет. Поддерживаются обновления.

BQ 6424L Magic O

Итоги по BQ 6424L Magic O

BQ 6424L Magic O – один из лучших смартфонов в ценовом сегменте до 8-10 тысяч рублей, предлагающий FullView дисплей, тройную основную камеру, 3 и 32 Гбайт памяти, емкий аккумулятор, восьмиядерный процессор, бесконтактные платежи NFC, сканер отпечатка пальца, интересные расцветки. Придраться можно к маркой крышке.

Комментарии и отзывы BQ 6424L Magic O
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