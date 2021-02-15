Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000

С линейкой смартфонов BQ Aurora мы знакомились на примере сразу нескольких моделей и не так давно она пополнилась новым флагманским BQ 6430L Aurora. Как и ранее, производителю удается в скромном ценовом сегменте предложить хорошее техническое оснащение с вниманием к деталям. Новинка, в свою очередь, получила квадрокамеру, экран Full View, восьмиядерный процессор, бесконтактные платежи и 4/64 Гбайт памяти, а также аккумулятор с повышенной емкостью.

BQ 6430L Aurora

Рекомендованная стоимость его составляет 9 990 рублей.

BQ 6430L Aurora обзор

Комплектация

Упакован в коробку с общей информацией по устройству и ключевыми спецификациями. Стартовый набор включает адаптер питания, USB-C кабель, скрепку для лотка SIM, различную документацию.

BQ 6430L Aurora

Внешний вид

Выполнен в виде неразборного моноблока. Доступен только в черном варианте исполнения.

BQ 6430L Aurora

Задняя крышка выполнена из пластика с закругленными углами. Толщина корпуса не превышает 8.9 мм.

BQ 6430L Aurora

Из минусов отметим подверженность загрязнению пальцами и пылью. Рекомендуем продумать вопрос установки защитного чехла. Он же решит вопрос выскальзывания из рук.

BQ 6430L Aurora

Жесткость корпуса высокая. Крышка не продавливается под пальцами.

BQ 6430L Aurora

В верхнем углу блок камеры с четырьмя объективами. В этот же элемент интегрирован сканер отпечатка пальца. К такому расположению нужно привыкнуть во избежание в последующем касания поверхности линзы.

BQ 6430L Aurora

Сократить контакты с этим элементом можно с помощью распознавания лица. Работает технология здесь корректно.

BQ 6430L Aurora

Обе механические клавиши у BQ 6430L Aurora на правой грани. Тут кнопка включения и качелька регулировки громкости.

BQ 6430L Aurora

На нижнем торце USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. Аудиоразъем нет.

BQ 6430L Aurora

Рамки вокруг экрана узкие. Объектив фронтальной камеры расположен в верхнем левом углу в виде островка. Датчики приближения и освещения перемещены на верхний торец.

BQ 6430L Aurora

Экран

BQ 6430L Aurora

Установлен Full View дисплей с диагональю 6.4 дюйма. Разрешение 1080х2310 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади.

BQ 6430L Aurora

Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. В целом с учетом ценового сегмента, качество экрана у смартфона порадовало. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

BQ 6430L Aurora

Начинка

Используется восьмиядерная платформа MediaTek Helio P60 с четырьмя ядрами Cortex-A73 с тактовой частотой 2 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A53. Встроенная графика Mali-G72 MP3. Интерфейс работает плавно. В игры PUBG и World of Tanks можно будет поиграть на низких настройках графики.

BQ 6430L AuroraBQ 6430L Aurora

Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. С учетом текущих требований и объема софта, а также скорости разрастания кэша и скрытых данных, позволит работать корректно в течение длительного времени. Поддерживаются карты памяти.

BQ 6430L AuroraBQ 6430L Aurora

Связь

Поддерживается бесконтактные платежи NFC. Работает этот модуль корректно. Мы использовали BQ 6430L Aurora для оплаты покупок в магазинах. Модуль 4G с уверенным приемом в мегаполисе и за пределами города. Bluetooth 4.2. Wi-Fi поддерживает работу в двух диапазонах.

Аккумулятор

Оснащен аккумулятором с емкостью 4000 мАч. Хватает ее на 6.5 часов в смешанной нагрузке с максимальным уровнем яркости дисплея. В комплекте идет адаптер с мощностью 10 Вт.

BQ 6430L Aurora

Камера

На борту квадрокамера. Основной модуль с разрешением 16 Мп. Он дополнен двумя 0.3 Мп и одним макро 2 Мп. Работает автофокус. В дневное время и при достаточном уровне света снимки получаются четкими.

BQ 6430L Aurora

BQ 6430L Aurora

BQ 6430L Aurora

BQ 6430L Aurora

BQ 6430L Aurora

BQ 6430L Aurora

BQ 6430L Aurora

Фронтальная камера на 20 Мп. Подойдет не только для селфи, но и видеозвонков, а также участия в удаленных совещаниях.

BQ 6430L Aurora

Видео пишет в Full HD разрешении.

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Софт

BQ 6430L Aurora

Предустановлена операционная система Android 10. За время тестирования было получено обновление. В память добавлен набор партнерских программ и игр. Большую часть из них можно будет удалить.

BQ 6430L Aurora

Итоги по BQ 6430L Aurora

Золото. Выбор редакции MegaObzorBQ 6430L Aurora – добротный смартфон в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. Сбалансированные характеристики, актуальное техническое оснащение, бесконтактные платежи. На фоне моделей до 10 тысяч его выделяют увеличенный объем памяти и дисплей Full View. Из минусов отметим маркое покрытие задней крышки, дополнительный софт в памяти. Не устроить может отсутствие чехла в комплекте и аудиоразъема.
BQ 6430L Aurora получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы BQ 6430L Aurora
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