Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000

С линейкой смартфонов BQ Aurora мы знакомились на примере сразу нескольких моделей и не так давно она пополнилась новым флагманским BQ 6430L Aurora. Как и ранее, производителю удается в скромном ценовом сегменте предложить хорошее техническое оснащение с вниманием к деталям. Новинка, в свою очередь, получила квадрокамеру, экран Full View, восьмиядерный процессор, бесконтактные платежи и 4/64 Гбайт памяти, а также аккумулятор с повышенной емкостью.

BQ 6430L Aurora обзор

Рекомендованная стоимость его составляет 9 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с общей информацией по устройству и ключевыми спецификациями. Стартовый набор включает адаптер питания, USB-C кабель, скрепку для лотка SIM, различную документацию.

Внешний вид

Выполнен в виде неразборного моноблока. Доступен только в черном варианте исполнения.

Задняя крышка выполнена из пластика с закругленными углами. Толщина корпуса не превышает 8.9 мм.

Из минусов отметим подверженность загрязнению пальцами и пылью. Рекомендуем продумать вопрос установки защитного чехла. Он же решит вопрос выскальзывания из рук.

Жесткость корпуса высокая. Крышка не продавливается под пальцами.

В верхнем углу блок камеры с четырьмя объективами. В этот же элемент интегрирован сканер отпечатка пальца. К такому расположению нужно привыкнуть во избежание в последующем касания поверхности линзы.

Сократить контакты с этим элементом можно с помощью распознавания лица. Работает технология здесь корректно.

Обе механические клавиши у BQ 6430L Aurora на правой грани. Тут кнопка включения и качелька регулировки громкости.

На нижнем торце USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. Аудиоразъем нет.

Рамки вокруг экрана узкие. Объектив фронтальной камеры расположен в верхнем левом углу в виде островка. Датчики приближения и освещения перемещены на верхний торец.

Экран

Установлен Full View дисплей с диагональю 6.4 дюйма. Разрешение 1080х2310 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади.

Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. В целом с учетом ценового сегмента, качество экрана у смартфона порадовало. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Используется восьмиядерная платформа MediaTek Helio P60 с четырьмя ядрами Cortex-A73 с тактовой частотой 2 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A53. Встроенная графика Mali-G72 MP3. Интерфейс работает плавно. В игры PUBG и World of Tanks можно будет поиграть на низких настройках графики.

Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. С учетом текущих требований и объема софта, а также скорости разрастания кэша и скрытых данных, позволит работать корректно в течение длительного времени. Поддерживаются карты памяти.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается бесконтактные платежи NFC. Работает этот модуль корректно. Мы использовали BQ 6430L Aurora для оплаты покупок в магазинах. Модуль 4G с уверенным приемом в мегаполисе и за пределами города. Bluetooth 4.2. Wi-Fi поддерживает работу в двух диапазонах.Оснащен аккумулятором с емкостью 4000 мАч. Хватает ее на 6.5 часов в смешанной нагрузке с максимальным уровнем яркости дисплея. В комплекте идет адаптер с мощностью 10 Вт.

Камера

На борту квадрокамера. Основной модуль с разрешением 16 Мп. Он дополнен двумя 0.3 Мп и одним макро 2 Мп. Работает автофокус. В дневное время и при достаточном уровне света снимки получаются четкими.

Фронтальная камера на 20 Мп. Подойдет не только для селфи, но и видеозвонков, а также участия в удаленных совещаниях.

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Видео пишет в Full HD разрешении.

Софт

Предустановлена операционная система Android 10. За время тестирования было получено обновление. В память добавлен набор партнерских программ и игр. Большую часть из них можно будет удалить.

Итоги по BQ 6430L Aurora

BQ 6430L Aurora – добротный смартфон в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. Сбалансированные характеристики, актуальное техническое оснащение, бесконтактные платежи. На фоне моделей до 10 тысяч его выделяют увеличенный объем памяти и дисплей Full View. Из минусов отметим маркое покрытие задней крышки, дополнительный софт в памяти. Не устроить может отсутствие чехла в комплекте и аудиоразъема.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".