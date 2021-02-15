Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000

Рекомендованная стоимость его составляет 9 990 рублей.
BQ 6430L Aurora обзор
КомплектацияУпакован в коробку с общей информацией по устройству и ключевыми спецификациями. Стартовый набор включает адаптер питания, USB-C кабель, скрепку для лотка SIM, различную документацию.
Внешний видВыполнен в виде неразборного моноблока. Доступен только в черном варианте исполнения.
Задняя крышка выполнена из пластика с закругленными углами. Толщина корпуса не превышает 8.9 мм.
Из минусов отметим подверженность загрязнению пальцами и пылью. Рекомендуем продумать вопрос установки защитного чехла. Он же решит вопрос выскальзывания из рук.
Жесткость корпуса высокая. Крышка не продавливается под пальцами.
В верхнем углу блок камеры с четырьмя объективами. В этот же элемент интегрирован сканер отпечатка пальца. К такому расположению нужно привыкнуть во избежание в последующем касания поверхности линзы.
Сократить контакты с этим элементом можно с помощью распознавания лица. Работает технология здесь корректно.
Обе механические клавиши у BQ 6430L Aurora на правой грани. Тут кнопка включения и качелька регулировки громкости.
На нижнем торце USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. Аудиоразъем нет.
Рамки вокруг экрана узкие. Объектив фронтальной камеры расположен в верхнем левом углу в виде островка. Датчики приближения и освещения перемещены на верхний торец.
Экран
Установлен Full View дисплей с диагональю 6.4 дюйма. Разрешение 1080х2310 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади.
Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. В целом с учетом ценового сегмента, качество экрана у смартфона порадовало. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
НачинкаИспользуется восьмиядерная платформа MediaTek Helio P60 с четырьмя ядрами Cortex-A73 с тактовой частотой 2 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A53. Встроенная графика Mali-G72 MP3. Интерфейс работает плавно. В игры PUBG и World of Tanks можно будет поиграть на низких настройках графики.
Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. С учетом текущих требований и объема софта, а также скорости разрастания кэша и скрытых данных, позволит работать корректно в течение длительного времени. Поддерживаются карты памяти.
СвязьПоддерживается бесконтактные платежи NFC. Работает этот модуль корректно. Мы использовали BQ 6430L Aurora для оплаты покупок в магазинах. Модуль 4G с уверенным приемом в мегаполисе и за пределами города. Bluetooth 4.2. Wi-Fi поддерживает работу в двух диапазонах.
АккумуляторОснащен аккумулятором с емкостью 4000 мАч. Хватает ее на 6.5 часов в смешанной нагрузке с максимальным уровнем яркости дисплея. В комплекте идет адаптер с мощностью 10 Вт.
КамераНа борту квадрокамера. Основной модуль с разрешением 16 Мп. Он дополнен двумя 0.3 Мп и одним макро 2 Мп. Работает автофокус. В дневное время и при достаточном уровне света снимки получаются четкими.
Фронтальная камера на 20 Мп. Подойдет не только для селфи, но и видеозвонков, а также участия в удаленных совещаниях.
Видео пишет в Full HD разрешении.
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Софт
Предустановлена операционная система Android 10. За время тестирования было получено обновление. В память добавлен набор партнерских программ и игр. Большую часть из них можно будет удалить.
Итоги по BQ 6430L AuroraBQ 6430L Aurora – добротный смартфон в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. Сбалансированные характеристики, актуальное техническое оснащение, бесконтактные платежи. На фоне моделей до 10 тысяч его выделяют увеличенный объем памяти и дисплей Full View. Из минусов отметим маркое покрытие задней крышки, дополнительный софт в памяти. Не устроить может отсутствие чехла в комплекте и аудиоразъема.
BQ 6430L Aurora получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".